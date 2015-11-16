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Paris saldırısında PlayStation kullanılmış olabilir

Belçika İçişleri Bakanı tarafından açıklanan yeni detaylar, Paris saldırısını düzenleyen teröristlerin iletişim kurmak için PlayStation 4 kullanmış olabileceğini ortaya çıkardı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Paris saldırısında PlayStation kullanılmış olabilir
 Fransa'yı yasa boğan Paris saldırılarının arkasındaki isimler için arayış devam ederken, saldırının planlanış aşaması hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. Saldırının ardından akla gelen ilk sorulardan biri, istihbarat birimlerinin internet üzerindeki sıkı takibine rağmen saldırganların nasıl böylesine organize bir saldırı düzenleyebildikleri oldu.
 Birbirleriyle dikkat çekmeden iletişim kurabilmek için bugüne kadar birçok farklı yönteme başvuran teröristlerin, Paris saldırısını planlamak için PlayStation kullanmış olabilecekleri ortaya çıktı. Paris saldırısının sorumlularını bulmak için operasyonlar düzenleyen Belçika polisi, baskın yaptığı IŞİD hücrelerinden birinde PlayStation 4 ele geçirdi. Belçika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu PlayStation 4'ün hücreler arasında iletişim kurmak için kullanılmış olabileceği belirtildi.
Sony'nin yeni nesil konsolunun teröristler tarafından iletişim kurmak için kullanılmış olabileceğini açıklayan Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, PlayStation 4 üzerinden kurulan iletişimi takip etmenin çok zor olduğunu ifade etti.
Paris saldırısının arkasındaki teröristlerin iletişim için PS4 kullanıp kullanmadığı henüz resmi olarak açıklanmış değil. Buna rağmen Sony'nin adının böylesi bir olayla anılması bile firmanın prestiji için son derece zararlı olabilir. Bu durumun basında yer almasının ardından konu hakkında bir açıklama yayınlayan Sony, şüpheli herhangi bir iletişim tespit edildiğinde yetkilileri bilgilendireceklerini açıkladı.

http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2015/11/14/why-the-paris-isis-terrorists-used-ps4-to-plan-attacks/ Yorum Yaz
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Mr.ED 3 yıl en beğenilen
Toyota'da dünya üzerindeki teroristlerin arazi aracı tedarikçisi zaten.
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ø 3 yıl
Fransadan daha büyük teröristmi var. Tecavüz ve işkenceyi dünyaya öğreten fransızlar bugün terör maduruna oynuyor.

Türkiye'de bir sürü asker ve sivilin katili olan pkk yöneticileri geçen hafta terörist devlet fransada baş tacı gibi ağırlanıp konferans veriyordu. Kimse saçma sapan kelimelerle fransa güzellemesi yapmasın.
Fransadan daha büyük teröristmi var. Tecavüz ve işkenceyi dünyaya öğreten fransızlar bugün terör maduruna oynuyor.Türkiye'de bir sürü asker ve sivi...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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Patren 3 yıl
teroristler de zaten battle field 4 de hazirlaniyor
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emc2xy 3 yıl
Mantık = 0

Duvara yazarak haberleşiyorlarmış diyenlere ibretle bakıyorum.

Eğer cidden oyunları kullanıyorlarsa ya chat sistemini kullanıyorlardır ya da sesli sohbet sistemini en olmadı sohbet programlarını kullanıyorlardır.

Ki Tor Ağı gibi bir sistem varken bu tür platformları kullanma ihtimalleri biraz ilginç kaçıyor.
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Hristiyan_Turk 3 yıl
Gulermisin aglarmisin.. Malideki Gorgu tanigi diyorki, abi otelden tam kacacakken yakalandim. Sonra bana kurandan fatiha bolumunu oku dediler, okudum. Sonra iste serbest biraktilar. ( her ulkenin ayibi var bu dunyada. Ulkenin yapmis oldugu ayibi tutupta sivil insanlarin oldurulmesini mesru gostermeye calisanlar yuzunden bu dunya cekilmez hale geliyor. Tabi buna islam gbi bir din de eklenince oh ne ala..

Tr-Yunanistan maci sirasinda saygi sessizligini islik calarak bozan zihniyet islamin dostudur. Buna karsin insanligin barisin sevginin paylasimin da dusmanidir. Insan dostunu da dusmanini da iyi secmeli.

Tsk,nin dogu illerinde koyleri yakip yiktigini unutmasin fransaya saldiran o arkadas. Unutmasinki birini isaret ederken kullandigi o elin bir parmagi karsiyi gosterirken 3'u kendisine dogru donuktur. 1'e 3. Buyursun ciksin isin icinden )
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okty_bcer 3 yıl
Şimdiye kadar ne kullanıyorlardı sanki
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Hristiyan_Turk 3 yıl
Paris'teki saldırı da PlayStation kullanılmış ise ohalde şu sıralarda afrikanın mali ülkesindeki saldırı da acaba ne kullanılmış olabilir?

a- kalaşnikof
b- plastik patlayıcılar
c- kuranda geçen ayetler

seçenekler birbirleriyle bağlantılı olsada aslına bakarsanız en son şık daha gerçekçi gibi duruyor. neden derseniz, sanırım oteldeki saldırganlar , rehin aldıkları insanlardan kurandan arapça sözler okuyabilenleri serbest bırakıyorlarmış. arapça mı öğrensek napsak, bu terörün duracağı yok, bari canlarımız kurtulmuş olur ne dersiniz? ( ah sizlerrrr!! )

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Şehitkamil 3 yıl
Düşünsenize silkroadda guild kurup oradan haberlesiyorlar
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slckaydemir 3 yıl
Adamlar kime ürün satacaklarını mı oturup düşünsünler. Sony'i karalamak için abuk haberler yapılmamalı.
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murettep 3 yıl
bu işler itibar düşürseydi toyota pickup ların itibarı düşerdi. oysa tam tersi bence.
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çatallastik 3 yıl
Sony'e bile sızmaya çalışmaktır bu düşünce.

Birisi de çıkıp demiyor ki, " Lan bu adamlar belki ps4 ü sadece oyun için kullandı" diye.

Terörist ekmek yiyip, c4 mü çıkarıyor. Şu fırından almış ekmeği diye takip çıkarın bir de.

Fransa suçu, mızıkçı çocuk edasıyla dağıtıyor hisse hisse.

İyi o zaman; yakında bir liste yapılıp,

Teröristlerin En Çok Kullandığı Telefon Markaları diye bir başlık salınır internete.

Sonrasında Abidik Anket sitelerinde " Hangi Teröristin Telefonunundan Kullanıyorsun" anketleri.

yani hayal değil, beklemedeyim.
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karakorsansakal 3 yıl
ermeni soykırımı yoktur veya inkar edenlere , yasa ile hapis cezası getiren ve nüfusunun % 35'i ermeni olan fransa'ya ben kendim adıma hiç üzelmedim. hdp li pkk temsilcilerinin mecliste fransa için saygı duruşu istemesi ve baykalın bunu reddetmesini taktirle karşılıyorum
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Gece772 3 yıl
PS 4 haberleşme merkezi yandı
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bkaakco 3 yıl
"Belçika polisi, baskın yaptığı IŞİD hücrelerinden birinde PlayStation 4 ele geçirdi."
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seckinim 3 yıl
Saçma bir argüman...Bu ne olduğu belirsiz insanlar Twitter'i da sürekli kullanıyorlar twitter saygınlık kaybediyor mu? Kullandıkları hangi dildi? belkide fransızca konuştular e o zaman fransızca itibar kaybetsin.. aracı olarak kullanılan her hangi birşey için, bu şekilde düşünmek saçma . sadece saçma.
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shadowtr 3 yıl
ps4 bulduysan gir bak mesajlara...


4 haneli bir şifre kaç kombinasyon var? Kaç saat sürecek çözmen?
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