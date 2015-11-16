Paris saldırısında PlayStation kullanılmış olabilir

Fransa'yı yasa boğan Paris saldırılarının arkasındaki isimler için arayış devam ederken, saldırının planlanış aşaması hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. Saldırının ardından akla gelen ilk sorulardan biri, istihbarat birimlerinin internet üzerindeki sıkı takibine rağmen saldırganların nasıl böylesine organize bir saldırı düzenleyebildikleri oldu.

Birbirleriyle dikkat çekmeden iletişim kurabilmek için bugüne kadar birçok farklı yönteme başvuran teröristlerin, Paris saldırısını planlamak için PlayStation kullanmış olabilecekleri ortaya çıktı. Paris saldırısının sorumlularını bulmak için operasyonlar düzenleyen Belçika polisi, baskın yaptığı IŞİD hücrelerinden birinde PlayStation 4 ele geçirdi. Belçika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu PlayStation 4'ün hücreler arasında iletişim kurmak için kullanılmış olabileceği belirtildi.

Sony'nin yeni nesil konsolunun teröristler tarafından iletişim kurmak için kullanılmış olabileceğini açıklayan Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, PlayStation 4 üzerinden kurulan iletişimi takip etmenin çok zor olduğunu ifade etti.

Paris saldırısının arkasındaki teröristlerin iletişim için PS4 kullanıp kullanmadığı henüz resmi olarak açıklanmış değil. Buna rağmen Sony'nin adının böylesi bir olayla anılması bile firmanın prestiji için son derece zararlı olabilir. Bu durumun basında yer almasının ardından konu hakkında bir açıklama yayınlayan Sony, şüpheli herhangi bir iletişim tespit edildiğinde yetkilileri bilgilendireceklerini açıkladı.

http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2015/11/14/why-the-paris-isis-terrorists-used-ps4-to-plan-attacks/