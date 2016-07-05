Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Park etme sorununu ortadan kaldıran otomobil tekerleği

Özellikle acemi şoförlerin en önemi problemlerinin başında gelen dar alanlardan geçme ve aracı park etme sorunu bu sıra dışı tekerlek ile adeta tarihe karışıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aslında eski bir teknoloji olan fakat günümüz otomobil üreticileri tarafından tercih edilmeyen "tüm yönlü" ya da "çok yönlü" olarak nitelendirilen tekerlekler araçların hareket kabiliyetlerini arttırarak zor dönüşlerin çok daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar.
William Liddiard isimli mekanik ustası tarafından geliştirilen bu yeni prototip ise tüm otomobillere ve tekerlekli araçlara sonradan eklenerek kullanılabiliyor. Tekerlekler sayesinde durduğu yerde sola ve sağa doğru gidebilen otomobil yine bulunduğu noktadan ayrılmadan sağa ve sola dönüşler gerçekleştirebiliyor.
Liddiard yaptığı açıklamada tekerleklerin yapı itibariyle sıradan otomobil lastiklerinden farksız olduğunu ve zorlu hava koşullarına rahatlıkla dayanabildiğini belirtiyor. Neredeyse hepimizin başına en az bir kere gelen park etme sorunu ve aracı boşluğa sığdırma derdi bu lastikle beraber deyim yerindeyse çocuk oyuncağına dönüşüyor. Tekerleklerin en büyük problemi ise şimdilik yüksek hızlara ulaşamaması.
William Liddiard’ın çok yönlü tekerlek prototipini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirHan 3 yıl en beğenilen
Şehir içi kullanım için uygulanabilecek bir konsept. Başarılı.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuk_ 3 yıl
Aslanhan.
Kadınlar bu işe çok sevinecek. Harika olmuş.

Niye kadınlar sevinsin ki bende çok sevinirim. Bunun gibi icatlar sayesinde kolaylaşacaksa herkes sevinir buna..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Tamam bununla alışırsan her yere girersin girmesine de diğerleri nasıl çıkacak ? Hele ki bayanlar için mükemmel ancak onların düşünce yapısı farklı gider iki aracın arasına girer hiç boşluk bırakmaz sonra diğerleri o arabanın kaportasını içeri gömerek çıkarlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk172 3 yıl
Araba kaput haric boyali, :) , hayirli bayramlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
arel.gr

kimse bişey demesin, bu çalışma için kadiirdem den büyük bi helâllık bekliyoruz hatta istiyoruz. şu an kendisi yok, gece gelip verecek.

ahahahah vermeyecem varmı :D :D lan ne adamsın bayramda beni güldürdün bu arada bayramın mübarek olsun :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 3 yıl
ı-ıh beğenmedim :)
başka bir şey bulsunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

arel.gr


kimse bişey demesin, bu çalışma için kadiirdem den büyük bi helâllık bekliyoruz hatta istiyoruz. şu an kendisi yok, gece gelip verecek.

ahahahah vermeyecem varmı :D :D lan ne adamsın bayramda beni güldürdün bu arada bayramın mübarek olsun :D

eyw, seninde, cumletten forumdashlarinda bayram-ı şerifleri hayrolsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anekos 3 yıl
kamera mı oynuyor araba mı :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powerman1923 3 yıl
Güzel bir icat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 3 yıl
alt tarafa saga sola giden ufak yukar aşşagı kalkan 2 tekerlek koysalardı daha az zahmetli olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 3 yıl
İç lastiğe benziyor, dışı olsa dönmez böyle.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Bunu kullanmak daha zor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Vay be araba moonwalk yapıyor bildiğin,teknoloji sen nelere kadirsin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl en beğenilen
Şehir içi kullanım için uygulanabilecek bir konsept. Başarılı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 yıl
obaa.tekerleği yeniden icat etmiş adamlar.
yalnız sistemi pek anlamadım ama inşallah yolda giderkende kendi kendine abuk subuk işler yapmaz.yoksa kaş yapayım derken göz çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7038 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, otomobil teknoloji ve
6 etiket daha tekerlek lastik çok yönlü Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İşte Juno'nun yakaladığı inanılmaz Jüpiter videosu 3 yıl Snapchat inceleme "Nedir? Nasıl kullanılır?" 3 yıl Çinli firmalar Sahra Altı Afrika enerji sektöründe giderek güçleniyorlar 3 yıl PSA Grubu, gerçek dünya yakıt tüketimi için simülatör oluşturdu 3 yıl Samsung Galaxy J2 2016 ve Smart Glow özelliği net bir şekilde karşımızda 3 yıl Merakla beklenen Pokemon Go'nun final sürümü yayınlandı 3 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan ikinci hacker da suçunu itiraf etti 3 yıl Night Shift özelliği diğer Apple cihazlarına da gelebilir 3 yıl Yeni bir Android zararlısı yılda 4 milyon dolar civarında gelir elde ediyor 3 yıl LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha 3 yıl Apple, Tidal servisi için 500 milyon dolar ödeyebilir 3 yıl Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor 3 yıl Tek hücreli canlılarla Pac-Man oynadılar (VİDEO) 3 yıl Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu 3 yıl Apple'dan Spotify'a cevap gecikmedi 3 yıl Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey 3 yıl Çin’de 10000 adet sanal gerçeklik noktası kuruluyor 3 yıl Samsung, son iki yılın en iyi faaliyet karını elde etti 3 yıl Samsung'dan 5.5 inç ekranlı bütçe dostu model Galaxy Wide 3 yıl iOS'un popüler yüz değiştirme uygulaması nihayet Android'e geldi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Park etme sorununu ortadan kaldıran otomobil tekerleği Sonraki PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor 3 yıl GeForce Experience 3.0 ile bellek kullanımı azalıyor 3 yıl Microsoft, büyük bir Windows 10 yükseltme teklifine başladı 3 yıl Londra polisi motosikletli hırsızları kovalamak için drone kullanacak 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 modelleri artık root edilebiliyor 3 yıl JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını 3 yıl GeForce GTX 1060 hakkında yeni bilgiler ve analiz 3 yıl Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı 3 yıl Bilim insanları, ışık kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi başardılar 3 yıl Uzaylı avlayacaklar: Çin dünyanın en büyük radyo teleskobunu tamamladı 3 yıl Teknolojinin yol ile imtihanı "Hangi navigasyonu kullanmalı" 3 yıl Arçelik, Pakistan’ın dev beyaz eşya üreticisini satın alıyor 3 yıl Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin 3 yıl Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek 3 yıl Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu 3 yıl Facebook Messenger botlarının kullanımı yaygınlaşıyor 3 yıl Microsoft MVP programı Insider içerisine entegre oluyor 3 yıl Dünyanın en hızlı Mini ITX ekran kartı geliyor: GeForce GTX 1070 Mini ITX 3 yıl Zayıf LG G5 satışları, yeniden yapılanmayı gündeme getirdi 3 yıl Microsoft, LinkedIn için neden bu kadar fazla ödedi? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim