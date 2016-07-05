Park etme sorununu ortadan kaldıran otomobil tekerleği

Aslında eski bir teknoloji olan fakat günümüz otomobil üreticileri tarafından tercih edilmeyen "tüm yönlü" ya da "çok yönlü" olarak nitelendirilen tekerlekler araçların hareket kabiliyetlerini arttırarak zor dönüşlerin çok daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar.

William Liddiard isimli mekanik ustası tarafından geliştirilen bu yeni prototip ise tüm otomobillere ve tekerlekli araçlara sonradan eklenerek kullanılabiliyor. Tekerlekler sayesinde durduğu yerde sola ve sağa doğru gidebilen otomobil yine bulunduğu noktadan ayrılmadan sağa ve sola dönüşler gerçekleştirebiliyor.

Liddiard yaptığı açıklamada tekerleklerin yapı itibariyle sıradan otomobil lastiklerinden farksız olduğunu ve zorlu hava koşullarına rahatlıkla dayanabildiğini belirtiyor. Neredeyse hepimizin başına en az bir kere gelen park etme sorunu ve aracı boşluğa sığdırma derdi bu lastikle beraber deyim yerindeyse çocuk oyuncağına dönüşüyor. Tekerleklerin en büyük problemi ise şimdilik yüksek hızlara ulaşamaması.

William Liddiard’ın çok yönlü tekerlek prototipini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.