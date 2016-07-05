Park etme sorununu ortadan kaldıran otomobil tekerleği

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Aslında eski bir teknoloji olan fakat günümüz otomobil üreticileri tarafından tercih edilmeyen "tüm yönlü" ya da "çok yönlü" olarak nitelendirilen tekerlekler araçların hareket kabiliyetlerini arttırarak zor dönüşlerin çok daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar.
William Liddiard isimli mekanik ustası tarafından geliştirilen bu yeni prototip ise tüm otomobillere ve tekerlekli araçlara sonradan eklenerek kullanılabiliyor. Tekerlekler sayesinde durduğu yerde sola ve sağa doğru gidebilen otomobil yine bulunduğu noktadan ayrılmadan sağa ve sola dönüşler gerçekleştirebiliyor.
Liddiard yaptığı açıklamada tekerleklerin yapı itibariyle sıradan otomobil lastiklerinden farksız olduğunu ve zorlu hava koşullarına rahatlıkla dayanabildiğini belirtiyor. Neredeyse hepimizin başına en az bir kere gelen park etme sorunu ve aracı boşluğa sığdırma derdi bu lastikle beraber deyim yerindeyse çocuk oyuncağına dönüşüyor. Tekerleklerin en büyük problemi ise şimdilik yüksek hızlara ulaşamaması.
William Liddiard’ın çok yönlü tekerlek prototipini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Niye kadınlar sevinsin ki bende çok sevinirim. Bunun gibi icatlar sayesinde kolaylaşacaksa herkes sevinir buna..
ahahahah vermeyecem varmı :D :D lan ne adamsın bayramda beni güldürdün bu arada bayramın mübarek olsun :D
başka bir şey bulsunlar
eyw, seninde, cumletten forumdashlarinda bayram-ı şerifleri hayrolsun.
yalnız sistemi pek anlamadım ama inşallah yolda giderkende kendi kendine abuk subuk işler yapmaz.yoksa kaş yapayım derken göz çıkar.
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