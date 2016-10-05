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PartyUp uygulamasıyla 50’den fazla Bluetooth hoparlör tek ses oluyor

Ultimate Ears, akıllı cihazlar için geliştirdiği PartyUp uygulaması sayesinde 50’den fazla kablosuz Bluetooth hoparlör, birbirine bağlanarak tüm hoparlörler tek ses oluyor.
2 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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PartyUp uygulamasıyla 50’den fazla Bluetooth hoparlör tek ses oluyor
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Kişiye özel kulak içi kulaklılar ve bir çok tasarım ödülüne layık görülen kablosuz hoparlörleri ile son dikkat çeken UltimateEars, yeni PartyUp uygulaması ile ilgi çekici bir iş başarıyor. 50’den fazla kablosuz Bluetooth hoparlörün birbirine bağlanabilmesini sağlayan uygulama hem Android hem de iOS tarafında yer alıyor.

Suya ve darbelere dayanıklı UE Boom, UE Boom 2 ve UE Megaboom hoparlörlerini destekleyen yazılım, hoparlörlerin birbiri ile bağlantılı çalışarak tek bir kaynaktan çıkan sesi birbiri ile senkronize bir şekilde dinletebilmesine olanak tanıyor.

Firma daha önce mevcuttaki ürünlerini 2 kablosuz hoparlörün birbiri ile bağlantılı olabileceğini anlatmıştı. PartyUp uygulaması ise bu noktada hoparlörlerin yeteneklerini bir basamak yukarı taşımış oluyor. Hoparlörlerin senkron hızını artırdığı belirtilen yazılım, birden fazla hoparlör ile ilgi çekici bir deneyim vadediyor.

UE Boom 2 için hazırladığımız inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



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DH Misafiri 2 yıl
Tokatlama kısmına çok güldüm nedense :)
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Kundurcali 2 yıl
O zaman dans
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malifural 2 yıl
telefon görüşmesi için mikrofonu iyi çeken bluetooth hapörlör arıyorum .acaba mikrofon bazında nasıldır.
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gxhero 2 yıl
Ben başlığı okuyunca farklı algı edindim. şöyle yazılım ile 50 telefonun hoparlörü aynı müziği senkronize edip yüksek sesle çalıyor zannettim...
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