PartyUp uygulamasıyla 50’den fazla Bluetooth hoparlör tek ses oluyor

Tam Boyutta Gör



Kişiye özel kulak içi kulaklılar ve bir çok tasarım ödülüne layık görülen kablosuz hoparlörleri ile son dikkat çeken UltimateEars , yeni PartyUp uygulaması ile ilgi çekici bir iş başarıyor. 50’den fazla kablosuz Bluetooth hoparlörün birbirine bağlanabilmesini sağlayan uygulama hem Android hem de iOS tarafında yer alıyor.

Suya ve darbelere dayanıklı UE Boom, UE Boom 2 ve UE Megaboom hoparlörlerini destekleyen yazılım, hoparlörlerin birbiri ile bağlantılı çalışarak tek bir kaynaktan çıkan sesi birbiri ile senkronize bir şekilde dinletebilmesine olanak tanıyor.

Firma daha önce mevcuttaki ürünlerini 2 kablosuz hoparlörün birbiri ile bağlantılı olabileceğini anlatmıştı. PartyUp uygulaması ise bu noktada hoparlörlerin yeteneklerini bir basamak yukarı taşımış oluyor. Hoparlörlerin senkron hızını artırdığı belirtilen yazılım, birden fazla hoparlör ile ilgi çekici bir deneyim vadediyor.

UE Boom 2 için hazırladığımız inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



