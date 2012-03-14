Patriot, dayanıklı tasarıma sahip USB 3.0 belleğini duyurdu: Supersonic Boost XT

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USB bellek, bellek kartı ve SSD sürücü gibi veri depolama çözümleri sunan Patriot, darbelere ve suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan USB belleği Supersonic Boost XT'yi duyurdu.
6 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde tasarlanan Supersonic Boost XT, USB 3.0 teknolojisini destekliyor ve saniyede 90 MB'a varan veri transfer hızı sağlıyor. 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasiteyle gelen yeni USB belleğin fiyatına dair bilgi verilmemiş.
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Tabi teknolojik açıdan bakmak lazım önce gayet başarılı bir ürün olucağı kesin vaad edilen hız ve kalite ile..