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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot, dayanıklı tasarıma sahip USB 3.0 belleğini duyurdu: Supersonic Boost XT

7 yıl
7,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Patriot, dayanıklı tasarıma sahip USB 3.0 belleğini duyurdu: Supersonic Boost XT
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USB bellek, bellek kartı ve SSD sürücü gibi veri depolama çözümleri sunan Patriot, darbelere ve suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan USB belleği Supersonic Boost XT'yi duyurdu.
6 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde tasarlanan Supersonic Boost XT, USB 3.0 teknolojisini destekliyor ve saniyede 90 MB'a varan veri transfer hızı sağlıyor. 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasiteyle gelen yeni USB belleğin fiyatına dair bilgi verilmemiş.
Patriot, dayanıklı tasarıma sahip USB 3.0 belleğini duyurdu: Supersonic Boost XT
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat'ın yüksek olacağını muhteşem özelliklerini okurkan düşünebiliyorum..
Tabi teknolojik açıdan bakmak lazım önce gayet başarılı bir ürün olucağı kesin vaad edilen hız ve kalite ile..
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__BadblooD__ 7 yıl
Askeri alanda herhalde anca kullanılır fiyatı yüksek olursa tercih edilmez bence
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