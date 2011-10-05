Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal : NFC teknolojisinin benimsenmesi yılları bulabilir

7 yıl
3,3b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Temassız ödeme gibi pek çok kolaylığa ve yeniliğe kapı açması beklenen ve yatırım yapılan yakın alan iletişimi NFC teknolojisinin yeni piyasaya çıkacak akılllı telefonlarla yaygınlaşması bekleniyor. Ancak PayPal bunun tam aksini düşünüyor.

PayPal iletişimden sorumlu şefi Anuj Nayar, eBay CEO'sunun söylediği "NFC ticarete uygun değil" sözünü bir adım ileri taşıyarak NFC teknolojisinin yaygın kitleler tarafından benimsenmesinin yıllar alacağını iddia etti.

Nayar PayPal'ın insanlara alışık oldukları bir sistem sunduğunu, NFC teknolojisine sahip olmak isteyenlerin mutlaka bir NFC uyumlu model almak zorunda olduklarını bu yüzden NFC'nin çok çabuk gelişebilecek bir teknoloji olmadığını belirtti.

NFC ve Google Wallet e-cüzdan platformunun diğer bir engeli ise satıcı firmaların geleneklerini değiştirme zorunluluğu. Firmalar bunu çok sınırlı olarak benimseyebildi.

PayPal bu aşamada NFC teknolojisini yakından takip ediyor ancak insanların klasik mobil ödeme sistemlerinden vazgeçerek Google Wallet gibi hizmetlere yönelmesi en az 3 yıl alacak. Google'ın bu alandaki yatırımı da çok yeterli değil.

PayPal ise kendi platformunu entegre etmek için firmalara çok cazip çözümler sunuyor ve bu alandaki yatırımı oldukça fazla. Çok yakında PayPal tek tıkla alışveriş sistemini tüm ortaklarına ve yeni ortaklıklarına sunacak.

Ayrıca PayPal mağazalara fiziksel ödeme yapılabilen sistemler de yerleştirecek. Bu sistemler mağaza envanterine direkt olarak erişebilecek, talepleri alacak ve lokasyon tabanlı reklamlara da yer verecek. Bu çözüm satıcı firmalar için daha kapsayıcı ve birebir alışveriş tecrübesi sunuyor. Bu metot, yeni ödeme sistemlerinde önemli bir rol oynayacak ve firmalar daha çok müşteriye hitap edebilecek. 

Çevrimiçi ödeme platformlarının en iyisi sayılan PayPal milyarlarca doların aktarıldığı bir kanal haline geldi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Google'a ve bünyesinden ayrılarak Google'a geçen iki yöneticisine dava açmıştı. PayPal, yöneticilerin şirket sırlarını Google'a sattığını iddia ediyordu.

PayPal NFC teknolojisine karşı çıkan tek firma değil. Square firmasının CEO'su Keith Rabois de NFC teknolojisinin şu an için bir anlam ifade etmediğini belirtiyor. Ancak HTC, LG, Motorola gibi firmalar NFC teknolojisinin yayılması için büyük yatırım yapıyorlar. 

NFC teknolojisinin ne kadar yaygın kullanılabileceğini zaman gösterecek. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0x1 7 yıl
Adamlar Doğru Diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
paypalin elestirileri hakli olmakla beraber bana daha cok nfc sisteminden rahatsiz olmuslar gibi geldi. muhtemelen nfc'yi islerine tehdit olarak algiliyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
Lanet olasi capitalizm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
sistemi kursunlarda bakın bakalım nasılda yaygınlaşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 7 yıl
Keşke şöyle olsa =
İnternetten alışveriş yaptıktan sonra, kredi kartımızı telefona değdirip ödeme yapsaki sonra da telefondan şifresini tuşlasak.
Bu daha güzel olmaz mıydı? Mesela evden, atıyorum öteki semtteki çiçekçinin ödemesini yapıcaz:
Ararsın POS cihazına bağlı sim kartın telefon numarasını, fax sinyali gibi sinyal gelir, kartını değdirirsin telefona, bi de şifre tuşladın mıııı, oh cillop
:) :) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 7 yıl
2 3 sene icerisinde yayginlasir dusuncesindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! 7 yıl iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim