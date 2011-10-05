PayPal : NFC teknolojisinin benimsenmesi yılları bulabilir

Temassız ödeme gibi pek çok kolaylığa ve yeniliğe kapı açması beklenen ve yatırım yapılan yakın alan iletişimi NFC teknolojisinin yeni piyasaya çıkacak akılllı telefonlarla yaygınlaşması bekleniyor. Ancak PayPal bunun tam aksini düşünüyor.





PayPal iletişimden sorumlu şefi Anuj Nayar, eBay CEO'sunun söylediği "NFC ticarete uygun değil" sözünü bir adım ileri taşıyarak NFC teknolojisinin yaygın kitleler tarafından benimsenmesinin yıllar alacağını iddia etti.





Nayar PayPal'ın insanlara alışık oldukları bir sistem sunduğunu, NFC teknolojisine sahip olmak isteyenlerin mutlaka bir NFC uyumlu model almak zorunda olduklarını bu yüzden NFC'nin çok çabuk gelişebilecek bir teknoloji olmadığını belirtti.





NFC ve Google Wallet e-cüzdan platformunun diğer bir engeli ise satıcı firmaların geleneklerini değiştirme zorunluluğu. Firmalar bunu çok sınırlı olarak benimseyebildi.





PayPal bu aşamada NFC teknolojisini yakından takip ediyor ancak insanların klasik mobil ödeme sistemlerinden vazgeçerek Google Wallet gibi hizmetlere yönelmesi en az 3 yıl alacak. Google'ın bu alandaki yatırımı da çok yeterli değil.





PayPal ise kendi platformunu entegre etmek için firmalara çok cazip çözümler sunuyor ve bu alandaki yatırımı oldukça fazla. Çok yakında PayPal tek tıkla alışveriş sistemini tüm ortaklarına ve yeni ortaklıklarına sunacak.





Ayrıca PayPal mağazalara fiziksel ödeme yapılabilen sistemler de yerleştirecek. Bu sistemler mağaza envanterine direkt olarak erişebilecek, talepleri alacak ve lokasyon tabanlı reklamlara da yer verecek. Bu çözüm satıcı firmalar için daha kapsayıcı ve birebir alışveriş tecrübesi sunuyor. Bu metot, yeni ödeme sistemlerinde önemli bir rol oynayacak ve firmalar daha çok müşteriye hitap edebilecek.





Çevrimiçi ödeme platformlarının en iyisi sayılan PayPal milyarlarca doların aktarıldığı bir kanal haline geldi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Google'a ve bünyesinden ayrılarak Google'a geçen iki yöneticisine dava açmıştı. PayPal, yöneticilerin şirket sırlarını Google'a sattığını iddia ediyordu.





PayPal NFC teknolojisine karşı çıkan tek firma değil. Square firmasının CEO'su Keith Rabois de NFC teknolojisinin şu an için bir anlam ifade etmediğini belirtiyor. Ancak HTC, LG, Motorola gibi firmalar NFC teknolojisinin yayılması için büyük yatırım yapıyorlar.





NFC teknolojisinin ne kadar yaygın kullanılabileceğini zaman gösterecek.