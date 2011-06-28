Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax'ın 100 kg basınca dayanabilen WG-1 GPS modeline turuncu renk eklendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
5
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Pentax'ın, 2011 yılının şubat ayında lansmanını yaptığı, dayanıklı tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan WG-1 GPS'e siyahın ardından parlak turuncu renk seçeneği eklendi.
114 × 58 × 28 mm ebatlarında ve 157 gram ağırlığında tasarlanan WG-1 GPS'in, 10 metre derinliğinde suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşlere, toza, sıfırın altında 10 derece hava şartlarına ve 100 kilogramlık basınca dayanıklı olduğu belirtiliyor. 1/2.33'' boyutunda, 14 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensöre sahip WG-1 GPS, 28 - 140 mm f/3.5-5.5  fokal aralık sunan objektifle geliyor. Fotoğraf çekimi ve video kaydı esnasında oluşan bulanıklıkların önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisi (Shake Reduction) desteğini arkasına alan objektif, nesnelere 5x optik yakınlaştırma yapabilmekte.
1280 x 720 (HD) piksel çözünürlüğinde video kaydı yapabilen kameranın objektifinin çevresinde 5 tane led ışık konumlandırılmış. Led ışıklar, makro çekimlerde daha iyi sonuçlar elde edilmesi açısından düşünülmüş. Kameranın ISO değeri 80-6400 arasında, enstantane hızı ise 1/1500 saniyeye kadar ayarlanabilmekte.

Pentax WG1'in 97 MB'lık dahili belleği SD, SDHC, SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Ayrıca Eye-Fi kartlara da destek verilmiş. Wi-Fi özellikli Eye-Fi kartlar sayesinde fotoğraflarımızı kablolara veya kart okuyucuya gereksinim duymaksızın bilgisayarımıza veya online fotoğraf paylaşım sitelerine aktarabiliyoruz. Son olarak 2.7 inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekrana sahip kameraya gereken gücü D-LI92 kodlu lityum iyon bataryası sağlıyor, kameranın dahili GPS modülü sayesinde fotoğraflara coğrafi etiketleme (geo-tagging) yapabiliyoruz.

Parlak turuncu renkli Pentax WG-1 GPS'in önümüzdeki aydan itibaren yurtdışında satışa sunulması planlanıyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 8 yıl
tam outdoor kamerası ama kesin pahalı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 8 yıl
Bu alet zaten Şubat'tan beri vardı, herhalde Pentax "uzun laboratuar çalışmalarından sonra" turuncu rengi eklemiş.
Bu arada daha önce o ledleri farketmemiştim, DSLR makro lenslerine de eklenebilir belki. Yalnız ışığın lense gelmelerini engellemek gerekli yoksa iç yansımalar sorun olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Sualtı çekimleri için ideal, fakat fiyatı eminim tuzlu olacaktır. Housing'e devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Sıkı bir cihaz olmuş , wi-fi olması da iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Bekleyiş sona erdi; AMD'nin yeni nesil Fusion-A işlemcilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim