Pentax'ın 100 kg basınca dayanabilen WG-1 GPS modeline turuncu renk eklendi

Haber Editörü
Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Pentax'ın, 2011 yılının şubat ayında lansmanını yaptığı, dayanıklı tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan WG-1 GPS'e siyahın ardından parlak turuncu renk seçeneği eklendi.
114 × 58 × 28 mm ebatlarında ve 157 gram ağırlığında tasarlanan WG-1 GPS'in, 10 metre derinliğinde suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşlere, toza, sıfırın altında 10 derece hava şartlarına ve 100 kilogramlık basınca dayanıklı olduğu belirtiliyor. 1/2.33'' boyutunda, 14 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensöre sahip WG-1 GPS, 28 - 140 mm f/3.5-5.5 fokal aralık sunan objektifle geliyor. Fotoğraf çekimi ve video kaydı esnasında oluşan bulanıklıkların önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisi (Shake Reduction) desteğini arkasına alan objektif, nesnelere 5x optik yakınlaştırma yapabilmekte.1280 x 720 (HD) piksel çözünürlüğinde video kaydı yapabilen kameranın objektifinin çevresinde 5 tane led ışık konumlandırılmış. Led ışıklar, makro çekimlerde daha iyi sonuçlar elde edilmesi açısından düşünülmüş. Kameranın ISO değeri 80-6400 arasında, enstantane hızı ise 1/1500 saniyeye kadar ayarlanabilmekte.
Pentax WG1'in 97 MB'lık dahili belleği SD, SDHC, SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Ayrıca Eye-Fi kartlara da destek verilmiş. Wi-Fi özellikli Eye-Fi kartlar sayesinde fotoğraflarımızı kablolara veya kart okuyucuya gereksinim duymaksızın bilgisayarımıza veya online fotoğraf paylaşım sitelerine aktarabiliyoruz. Son olarak 2.7 inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekrana sahip kameraya gereken gücü D-LI92 kodlu lityum iyon bataryası sağlıyor, kameranın dahili GPS modülü sayesinde fotoğraflara coğrafi etiketleme (geo-tagging) yapabiliyoruz.
Parlak turuncu renkli Pentax WG-1 GPS'in önümüzdeki aydan itibaren yurtdışında satışa sunulması planlanıyor.
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Bu arada daha önce o ledleri farketmemiştim, DSLR makro lenslerine de eklenebilir belki. Yalnız ışığın lense gelmelerini engellemek gerekli yoksa iç yansımalar sorun olur.