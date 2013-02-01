Penultimate, karalamalarınızı ve Evernote notlarınızı bir araya getiriyor

Not tutma uygulaması denince akla ilk gelen servislerden biri olan Evernote, geçtiğimiz yıl satın aldığı Penultimate uygulamasının 4.0 numaralı sürümünü ile Evernote ve Penultimate'in marifetlerini birleştiriyor.





Cocoa Box Design tarafından geliştirilen karalama defteri olarak nitelendirebileceğimiz Penultimate, 4.0 sürümünde sunduğu başarılı Evernote entegrasyonuyla daha kullanışlı bir hale gelmiş durumda. Bu entegrasyonu sayesinde kullanıcıların tek bir hesap üzerinden her iki platformdaki notlarına hızlıca erişme imkanı sunulurken, Evernote üzerindeki notlar üzerinde de arama yapılabiliyor.

Yeniden tasarlanarak daha spor bir görünüm kazandırılan uygulama sade ve kolay kullanılabilir bir arayüzle iPad kullanıcılarının beğenisine sunulurken, Retina ekran desteğiyle de daha keskin görüntülerin elde edildiğini de belirtelim. Penultimate, daha fazla dil seçeneği ile sunduğunu iddia etse de uygulamada ilk kez yer alan Rusça ve Çince gibi dillerin arasında Türkçe'nin yer almadığı da görülüyor.





Evernote entegrasyonu ile her iki platformu da kullanan kullanıcıların çalışmalarını bir araya getiren Penultimate'e Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın şu an için sadece iOS 6 ve üzeri sürüm yazılıma sahip iPad'lerde kullanılabildiğini ve bir sonraki güncellemede iOS 5 desteğinin de uygulamaya kazandırılacağını hatırlatalım.

https://itunes.apple.com/tr/app/penultimate/id354098826?mt=8