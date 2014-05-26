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Analiz : Hangi mesajlaşma uygulaması hangi ülkede yaygın?

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Hangi mesajlaşma uygulaması hangi ülkede yaygın?
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Kullanıcı sayıları itibariyle 1 milyar rakamına doğru ilerleyen mesajlaşma yazılımları (IM) aslında dünyanın her bölgesinde yaygın olarak kullanılmıyor. Doğduğu ülke itibariyle hakimiyet alanı değişen uygulamalar bir analizde mercek altına alınmış.

Kayıtlı kullanıcı itibariyle en büyük uygulama olan Çin kaynaklı WeChat, Çin başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde etkin ve ülkemizde de WeChat en çok kullanıma sahip olan mesajlaşma uygulaması.

ABD kaynaklı WhatsApp ise 590 milyon kullanıcı ile ikinci sırada ve ABD, Latin Amerika, Güney Afrika, Endonezya ülkelerinde en çok kullanılıyor. Facebook Messenger ise 500 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada ve genelde ABD'de kullanılıyor. Onun haricinde dünyada kullanım alanı oldukça az.

300 milyon kullanıcı sayısına sahip Line genelde Japonya, Tayland gibi ülkelerde hakimken, 200 milyon kullanıcılı Viber ise İsrail, Hindistan ve Kıbrıs adasında hakim. Snapchat İngiltere ve Norveç, Kakao Talk ise Güney Kore'de hakim durumda. 

Diğer ilginç bilgiler arasında ise Brezilya'nın yüzde 90 benimsenme oranı ile en çok mesajlaşma uygulamasının kullanıldığı ülke olması, İngiltere'de geçen yıl 160 milyar IM mesajı gönderilmesi, bu yıl günlük IM mesajlarının sayısının 50 milyara ulaşacak olması, 2018 yılında toplam gönderilen mesaj sayısının 63 trilyon olacak olması yer alıyor.  

http://wmpoweruser.com/infographic-reveals-which-messaging-networks-dominate-which-regions/ Yorum Yaz
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Silent Guardian 5 yıl en beğenilen
Kaç yıllık meclis tv izleyicisiyim, böyle yalan görmedim.
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ZEUS__ 5 yıl
wechati kimseden duymadım ben çevremde. kimse sorsan whatsapp
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DH Misafiri 3 yıl
Tüm bu uygulamalar WhatsApp hariç kendi çıktığı ülkede en yoğun kullanıldığına göre bizden böyle bir uygulama çıksa tercih edermiydiniz.
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Master_Evil 3 yıl
tr için çok yalan dolan bir araştırma olmuş
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DH Misafiri 4 yıl
TANGO KULLANAN ÜLKELER
A
Andorra
Austria
B
Bangladesh
Belgium
Bulgaria
C
Canada
Chile
China
Croatia
D
Denmark
F
France
G
Germany
Greece
Guadeloupe
Guam
H
Hungary
I
Iceland
India
Israel
Italy
K
Korea (Republic of Korea)
L
Latvia
Lithuania
Luxembourg
M
Malaysia
Malta
Mexico
N
Netherlands
P
Poland
Portugal
Puerto Rico
R
Romania
S
Singapore
Spain
Sweden
U
United States
US Virgin Islands
V
Vatican City State
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Aykutikula 5 yıl
Arkadaşlarımın hepsi whatsapp kullanıyor hatta arkadaşlarımın arkadaşlarıda whatsapp kullanıyor çok ilginç
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xxxone 5 yıl
Adamlar Çin'i kafalamış tamam. 1 numara olmuş.
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General. 5 yıl
Çin nüfusu 1.4 milyar sonuç normal.
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foz54 5 yıl
Dünya genelinde wechat 1.olması dogrudur Asya (Çin) nüfusunu düşünürsek

Bizi de asyaya dahil edip wechat yazmışlar yanlış olmuş normalde wechat kullanan kimseyi bulamazsın çünkü wtsup artık ağzımıza yerleşmiş tıpkı peçeteye selpak denmesi gibi.
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BekirTemel 5 yıl
Türkiye de WhatsApp tarafına düşer öesinlikle.

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FlyingUnderpants 5 yıl
Ayrica ustteki grafik beni dogrular nitelikte. Mesajlasma programlarinin 'country of origin' yani cikis ulkesine bakin. Cin, abd, Israil.. Yakinda Rus originli bir mesajlasma programi cikarsa sasmayin.
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FlyingUnderpants 5 yıl
WhatsApp yeni guncelleme ile kamera ve mikrofonun izinsiz kullanim hakkini istiyor!
Sozum ona bir mesajlasma programi neden boyle bir izin ister? Benim haberim olmadan telefonumu casus gibi uzaktan kontrol edecek!
Kisaca bu akilli cep telefonlari ozel hayati hice sayiyor ve biz kullanicilari aptal yerine koyuyor. WhatsApp'i silmeyi dusunuyorum.
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sniko1 5 yıl
Tabloda Türkiyeyi Wechat kullanan ülke olarak göstermesi bu analizlerin yalan olduğunun göstergesi
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Biolystick 5 yıl
Wechatte lineda yüklü ama bir kere girip kapadım whatSAPP devam
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