Analiz : Hangi mesajlaşma uygulaması hangi ülkede yaygın?





Kullanıcı sayıları itibariyle 1 milyar rakamına doğru ilerleyen mesajlaşma yazılımları (IM) aslında dünyanın her bölgesinde yaygın olarak kullanılmıyor. Doğduğu ülke itibariyle hakimiyet alanı değişen uygulamalar bir analizde mercek altına alınmış.





Kayıtlı kullanıcı itibariyle en büyük uygulama olan Çin kaynaklı WeChat, Çin başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde etkin ve ülkemizde de WeChat en çok kullanıma sahip olan mesajlaşma uygulaması.





ABD kaynaklı WhatsApp ise 590 milyon kullanıcı ile ikinci sırada ve ABD, Latin Amerika, Güney Afrika, Endonezya ülkelerinde en çok kullanılıyor. Facebook Messenger ise 500 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada ve genelde ABD'de kullanılıyor. Onun haricinde dünyada kullanım alanı oldukça az.





300 milyon kullanıcı sayısına sahip Line genelde Japonya, Tayland gibi ülkelerde hakimken, 200 milyon kullanıcılı Viber ise İsrail, Hindistan ve Kıbrıs adasında hakim. Snapchat İngiltere ve Norveç, Kakao Talk ise Güney Kore'de hakim durumda.





Diğer ilginç bilgiler arasında ise Brezilya'nın yüzde 90 benimsenme oranı ile en çok mesajlaşma uygulamasının kullanıldığı ülke olması, İngiltere'de geçen yıl 160 milyar IM mesajı gönderilmesi, bu yıl günlük IM mesajlarının sayısının 50 milyara ulaşacak olması, 2018 yılında toplam gönderilen mesaj sayısının 63 trilyon olacak olması yer alıyor.

http://wmpoweruser.com/infographic-reveals-which-messaging-networks-dominate-which-regions/