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Pepsi, yapay takımyıldızları ile gökyüzünde enerji içeceği reklamı yapacak

İçecek devlerinden Pepsi, gece gökyüzünde görülebilecek bir enerji içeceği reklamı için Rus uzay şirketi StartRocket ile sözleşme yaptı. İşte ilginç konunun detayları...
1 ay
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11
Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rus uzay şirketi StartRocket, gece gökyüzünde görülebilecek reklam modelini başlatmak için minyatür uyduları kullanmayı planlıyor ve içecek şirketi PepsiCo ilk müşterisi olacak. Yapılan açıklamalara göre Pepsi, alkolsüz enerji içeceğini bu şekilde kullanıcılarına tanıtacak.

2021 yılında yörüngeye çıkacak

Yapay takımyıldızlar oluşturmak için CubeSat olarak adlandırılaan küp şeklinde ve 1 kg. ağırlığında olan nano uydular kullanılacak. Adrenaline Rush adlı enerji içeceğinin reklamı için planlanan bu proje ile ilgili konuşan PepsiCo Rusya sözcüsü Olga Mangova, içecek şirketinin StartRocket potansiyeline inandığını belirterek "Orbital reklam panoları iletişim pazarındaki devrimdir." ifadelerini kullandı.
StartRocket şirketi bu sistemi 2021 yılında yörüngeye çıkarmaya planladıklarını açıkladı. PepsiCo Rusya ile yapılan sözleşmenin tutarı açıklanmadı ve planlanan Adrenalin Rush reklamının gece gökyüzünde nasıl görüneceği tam olarak belli değil. Olaya diğer taraftan bakacak olursak, birçok uzman da bu tür çalışmaların Dünya yörüngesini daha da kalabalıklaştıracağını ve uzay çöplüğünün neden olduğu çarpışma riskini artıracağını düşünüyor.

https://futurism.com/pepsi-orbital-billboard-night-sky Yorum Yaz
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sadrag 1 ay en beğenilen
Bi orası kalmıştı içine etmediğiniz..
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nebula-bunela-labune 1 ay
Yeter yav her yer reklam oldu
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IbolarKisilikBozuklugu 1 ay
Zaten bütün platformları reklam ile doldurdular artık gerçek hayatta da reklam göreceğiz...
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SEO-Uzmanı 1 ay
hala daha, bu zıkkımı içen birileri varmı diye merak ediyorum !?
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Mantarın Başı 1 ay
Uzaylıların canı can değil mi onlar da içsin gazlı içeceğimizi
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burgfb 1 ay
Pepsi candır.
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The.Mafia 1 ay
Bir gükyüzü kalmıştı reklam vermedik orayı da kirletin
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FerdosParadise 1 ay
Orion Nebula'ya dokunmayın da ne halt ediyorsanız edin..
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DH Misafiri 1 ay
Düpedüz insan haklarına aykırı ayrıca bize zorla reklam izletmeye çalışacak bu şirket ve bütün uluslar buna müsade edecek mümkün değil...
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qoqoCAN 1 ay
ok
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fuckulteli 1 ay
Çıplak gözle görülemeyecek bir proje olabilir mi? Şu an ihtimal vermiyorum.
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reklam, pepsi ve
5 etiket daha pepsico startrocket Uzay Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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