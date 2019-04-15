Pepsi, yapay takımyıldızları ile gökyüzünde enerji içeceği reklamı yapacak

Rus uzay şirketi StartRocket, gece gökyüzünde görülebilecek reklam modelini başlatmak için minyatür uyduları kullanmayı planlıyor ve içecek şirketi PepsiCo ilk müşterisi olacak. Yapılan açıklamalara göre Pepsi, alkolsüz enerji içeceğini bu şekilde kullanıcılarına tanıtacak.

2021 yılında yörüngeye çıkacak

Yapay takımyıldızlar oluşturmak için CubeSat olarak adlandırılaan küp şeklinde ve 1 kg. ağırlığında olan nano uydular kullanılacak. Adrenaline Rush adlı enerji içeceğinin reklamı için planlanan bu proje ile ilgili konuşan PepsiCo Rusya sözcüsü Olga Mangova, içecek şirketinin StartRocket potansiyeline inandığını belirterek "Orbital reklam panoları iletişim pazarındaki devrimdir." ifadelerini kullandı.

https://futurism.com/pepsi-orbital-billboard-night-sky

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StartRocket şirketi bu sistemia yörüngeye çıkarmaya planladıklarını açıkladı. PepsiCo Rusya ile yapılanaçıklanmadı ve planlanan Adrenalin Rush reklamının gece gökyüzündetam olarak belli değil. Olaya diğer taraftan bakacak olursak, birçok uzman da bu tür çalışmalarındaha da kalabalıklaştıracağını ve uzay çöplüğünün neden olduğuartıracağını düşünüyor.