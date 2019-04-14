Rusya, Facebook ve Twitter'a 50'şer dolar para cezası verdi

Teknoloji Editörü
2015 yılının sonlarından bu yana, Rusya vatandaşları hakkında veri depolayan veya işleyen tüm firmaların, Rusya'da bunu yapması zorunlu hale getirilmişti. Bunun nedeni ise verilerin Rus hükümetine de sunulması gerektiği olarak açıklanıyor. Zira 2016 yılında LinkedIn buna uymadığı için ülkede yasaklanmış ve Apple'da tehditlerden sonra verilerini Rusya'da depolamaya başlamıştı.
Uzun vadede Rusya'da yasaklanabilirler
Rus haber sitesi Interfax'a göre , geçtiğimiz hafta Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu Roskomnadzor, sırasıyla Twitter ve Facebook'u mahkemeye çıkararak 3.000 ruble (46.64 dolar) para cezası verdi. Zira mahkemenin verebileceği asgari ceza tutarının bu olduğu belirtiliyor. Her iki şirket de kendilerini savunmak için mahkemeye çıkmayı seçmediler. Muhtemelen çalışanların ücretlerinin para cezasından daha büyük olacağı için böyle bir yöntem tercih ettikleri düşünülüyor.Facebook, Rusya'nın bu isteğini yıllardır gözardı ederken, Twitter'ın ise 2017 yılının ortalarında verilerini yerelleştirmeyi kabul ettiği, ancak şu tarihe kadar bir girişimde bulunmadığı belirtiliyor. Roskomnadzor'un neden bu kadar küçük bir miktar için şirketleri cezalandırdığı belli değil. Ancak uzun vadede bu iki sosyal medya devinin ülkede yasaklanabileceği tehlikesi de mevcut.
https://www.interfax.ru/russia/658040 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünün şimdi adamlar kendilerini haklı ilan ettiler ve bu firmalara, istediklerinin yerine getirilmesi için bir süre verecekler. Akabinde de hala istekleri olmamışsa yasaklayacaklar. Tanıdık geldi mi? Gelmediyse biraz daha açalım. Ülkedeki milyonlarca vatandaşın dünya ile olan sosyal bağını kesip, kapalı devre propaganda devrine geçiş aşamasını başlatacaklar. Sonra kolay gelsin Rus Vatandaşlarına.
kumarbaz gibi bakalım bu cezanın sebebinin
kokusu yakında çıkar