Rusya, Facebook ve Twitter'a 50'şer dolar para cezası verdi

2015 yılının sonlarından bu yana, Rusya vatandaşları hakkında veri depolayan veya işleyen tüm firmaların, Rusya'da bunu yapması zorunlu hale getirilmişti. Bunun nedeni ise verilerin Rus hükümetine de sunulması gerektiği olarak açıklanıyor. Zira 2016 yılında LinkedIn buna uymadığı için ülkede yasaklanmış ve Apple'da tehditlerden sonra verilerini Rusya'da depolamaya başlamıştı.

Uzun vadede Rusya'da yasaklanabilirler

Rus haber sitesi Interfax'a göre , geçtiğimiz hafta Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu Roskomnadzor, sırasıyla Twitter ve Facebook'u mahkemeye çıkararak 3.000 ruble (46.64 dolar) para cezası verdi. Zira mahkemenin verebileceği asgari ceza tutarının bu olduğu belirtiliyor. Her iki şirket de kendilerini savunmak için mahkemeye çıkmayı seçmediler. Muhtemelen çalışanların ücretlerinin para cezasından daha büyük olacağı için böyle bir yöntem tercih ettikleri düşünülüyor.

https://www.interfax.ru/russia/658040

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, Rusya'nın bu isteğini yıllardır gözardı ederken, Twitter'ın iseortalarında verilerini yerelleştirmeyi kabul ettiği, ancak şu tarihe kadar bir girişimde bulunmadığı belirtiliyor.'un neden bu kadar küçük bir miktar için şirketleri cezalandırdığı belli değil. Ancak uzun vadede bu iki sosyal medya devinin ülkedetehlikesi de mevcut.