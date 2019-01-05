PepsiCo üniversite öğrencilerine otonom robot ile abur cubur dağıtıyor

Gazlı içecek, cips, soğuk çay vb. ürünleriyle tanınan PepsiCo şirketi yeni bir robot geliştirmiş. Bu robot Pasifik Üniversitesi öğrencilerine otonom çalışarak abur cubur teslimatı yapıyor. Snackbot adı verilen robot sabah 9 akşam 5 arası kampüs içerisinde kullanılabiliyor.

50 noktadan teslimat seçeneği

Uygulama üzerinden istediğiniz siparişi oluşturduktan sonra 50 farklı noktadan birine giderek Snackbot’un getirdiği ürünleri teslim alabiliyorsunuz. 175 dönümlük kampüsün tamamı kapsama alanı içerisinde. Robby Technologies tarafından geliştirilen robot tek şarjla 32 km menzile ulaşabiliyor. Üzerinde kameralar, farlar ve nerede olduğunun rahat anlaşılabilmesi için bir bayrak bulunuyor. Güvenlik de mobil uygulama sayesinde sağlanıyor. Sizin yanınıza gelen robot uygulamadan izin vermediğiniz sürece kapağını açmıyor. Kampüs içerisinde olması sistemin gelişmesi açısından doğru bir tercih olarak görülmüş.

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PepsiCo’nun söylemine göre bu büyüklükte otonom yiyecek teslimatı yapan ilk firma olmayı başarmışlar. Ancak KiwiBot isimli başka bir yiyecek teslimat robotu 2017 yılından bu yana UC Berkeley kampüsünde çalışmakta. Hatta KiwiBot batarya problemi sebebiyle üniversite içerisinde yanmıştı. Üniversite öğrencileri de ertesi gün robotun yandığı yere çiçek ve mum bırakmıştı.

https://www.engadget.com/2019/01/04/pepsico-robot-snack-delivery/