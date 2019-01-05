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PepsiCo üniversite öğrencilerine otonom robot ile abur cubur dağıtıyor

Snackbot adı verilen otonom robot ABD’deki bir üniversitenin kampüsünde öğrencilere abur cubur ulaştırıyor. Mobil uygulama ile siparişini veren öğrenciler ürünleri 50 noktadan teslim alabiliyorlar.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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PepsiCo üniversite öğrencilerine otonom robot ile abur cubur dağıtıyor
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Gazlı içecek, cips, soğuk çay vb. ürünleriyle tanınan PepsiCo şirketi yeni bir robot geliştirmiş. Bu robot Pasifik Üniversitesi öğrencilerine otonom çalışarak abur cubur teslimatı yapıyor. Snackbot adı verilen robot sabah 9 akşam 5 arası kampüs içerisinde kullanılabiliyor.

50 noktadan teslimat seçeneği

Uygulama üzerinden istediğiniz siparişi oluşturduktan sonra 50 farklı noktadan birine giderek Snackbot’un getirdiği ürünleri teslim alabiliyorsunuz. 175 dönümlük kampüsün tamamı kapsama alanı içerisinde. Robby Technologies tarafından geliştirilen robot tek şarjla 32 km menzile ulaşabiliyor. Üzerinde kameralar, farlar ve nerede olduğunun rahat anlaşılabilmesi için bir bayrak bulunuyor. Güvenlik de mobil uygulama sayesinde sağlanıyor. Sizin yanınıza gelen robot uygulamadan izin vermediğiniz sürece kapağını açmıyor. Kampüs içerisinde olması sistemin gelişmesi açısından doğru bir tercih olarak görülmüş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı"

PepsiCo’nun söylemine göre bu büyüklükte otonom yiyecek teslimatı yapan ilk firma olmayı başarmışlar. Ancak KiwiBot isimli başka bir yiyecek teslimat robotu 2017 yılından bu yana UC Berkeley kampüsünde çalışmakta. Hatta KiwiBot batarya problemi sebebiyle üniversite içerisinde yanmıştı. Üniversite öğrencileri de ertesi gün robotun yandığı yere çiçek ve mum bırakmıştı.


https://www.engadget.com/2019/01/04/pepsico-robot-snack-delivery/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen Galatas4ray
baydı artık bu espri.
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IhtiyarDelikanli 4 ay
Bizde o makineye tecavüz ederler
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Ekrem71.5 4 ay IhtiyarDelikanli
dostum resimdeki senmisin ? sen isen yazan iç sesinmi :)
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Dexter15 4 ay
Bu robotu sal sokağa zaten her yerde kırıp vururlar, Türkle alakası yok durumun. Türkiye’de de “gerçekten” üniversite olan kampüslerde uygulamayı başlat, çok çok orda hademelik yapan adam onu kırıp dökmeyi akıl edecektir.
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Killabyte 4 ay
Var bizde de
youtu.be/...
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NimbleSoul 4 ay
"Bizde" ile başlamak istemezdim ama bizde yiyecek içecek otomatları bile mafyaların elinde. Ülkemizde böyle başıboş dolaşan robotun başına vandallığın dışında neler neler gelir...
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halithalit 4 ay
Aman eksik kalsın, zaten zehirden başka birşey değil
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Galatas4ray 4 ay
Bizde çalarlar o makinayı veya bir bug'unu bulup beleş alırlar.
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Ekrem71.5 4 ay Galatas4ray
baydı artık bu espri.
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Rachsuchtig 4 ay Galatas4ray
Pepsi adama robotunu çaldırir mı lan? Hiçbir şirket çadırımaz
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