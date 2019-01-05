Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında Çin özelinde geliştirilen XiaoAI sesli asistan tanıtılmıştı. Bu asistan başta Xiaomi telefonlar olmak üzere akıllı hoparlörler ve diğer akıllı ev ürünlerinde de kullanabiliyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabından sesli asistanın 100 milyon aktif cihaz sayısına ulaştığını bildirdi.

Xiaomi ürünleri ile geniş bir ekosistem

Çin üzerinde birçok sesli asistan mevcut ama XiaoAI sesli asistan Xiaomi ekosistemindeki ürünlerle daha iyi etkileşim kurabildiği için hızla popüler hale gelmiş. Ayrıca Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Siri gibi popüler sesli asistanlar Çin özelinde geliştirilmediği için dil bariyerine takılıyorlar. Ancak Xiaomi’nin Google Asistan’ı örnek aldığı çok açık. Tasarım noktasında bile aynı renkli çubuklar ve materyal çizgiler kullanılmış. Kullanım bakımından da diğer sesli asistanlarla aynı görevleri yerine getirebiliyor. Bunlar uygulama açmak, fotoğraf çekmek, hava durumunu sormak, kamera yardımıyla canlı bir şekilde çeviri yapmak gibi özellikler.

Ayrıca Bkz.

"Su damlası çentikli Huawei P30'un görselleri yayınlandı"

Xiaomi tarafından paylaşılan verilerden akıllı hoparlörlerin alarmıyla her gün 853,000 kişinin uyandığı öğrenildi. Son olarak sesli asistan entegreli bu hoparlörlerden sadece Tayvan’da bile her gün 1,354,221 saat müzik dinleniyormuş. Henüz farklı dillere destek vermese de Xiaomi'nin sesli asistanı Çince ile önemli büyüklüğe ulaşabilmiş.

https://www.gizmochina.com/2019/01/04/xiaoai-voice-assistant-over-100-million-activations/