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Periscope, canlı yayın tekrarlarını web üzerinde göstermeye başladı

3 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Periscope, canlı yayın tekrarlarını web üzerinde göstermeye başladı
 
Sosyal medyanın önemli ismi Twitter'ın sahip olduğu canlı yayın servisi Periscope, daha önce Android ve iOS uygulamasında sunduğu canlı yayın tekrarlarını izleme desteğini web sürümüne de getirdi.
Canlı yayınların bitişinden 24 saat için geçerli olan tekrar izleme özelliği, daha önce sadece uygulamalarda yer alıyordu. Ancak popüler servis bu durumu değiştirdi ve yine 24 saat limitiyle beraber canlı yayın tekrarlarının web sürümü üzerinden de görüntülenmesine imkan tanımaya başladı.
Yayın tekrarlarını Periscope bağlantısına tıkladıktan sonra açılan sayfadaki "oynat" tuşu ile izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/6/23/8835947/you-can-now-watch-periscope-replays-on-the-web Yorum Yaz
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