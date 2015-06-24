Periscope, canlı yayın tekrarlarını web üzerinde göstermeye başladı

Sosyal medyanın önemli ismi Twitter'ın sahip olduğu canlı yayın servisi Periscope, daha önce Android ve iOS uygulamasında sunduğu canlı yayın tekrarlarını izleme desteğini web sürümüne de getirdi.

Canlı yayınların bitişinden 24 saat için geçerli olan tekrar izleme özelliği, daha önce sadece uygulamalarda yer alıyordu. Ancak popüler servis bu durumu değiştirdi ve yine 24 saat limitiyle beraber canlı yayın tekrarlarının web sürümü üzerinden de görüntülenmesine imkan tanımaya başladı.

Yayın tekrarlarını Periscope bağlantısına tıkladıktan sonra açılan sayfadaki "oynat" tuşu ile izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/6/23/8835947/you-can-now-watch-periscope-replays-on-the-web