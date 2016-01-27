Periscope'a GoPro desteği

Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın sevisi Periscope, iOS uygulamasına çok önemli bir destek eklediğini duyurdu.

Bu destek ile Periscope'un iOS uygulaması artık aksiyon kamerası pazarının yıldız ismi GoPro'nun Hero 4 (Black ve Silver) kamerasına bağlanabilmeye başladı. WiFi üzerinden sağlanan bu bağlantı ile kişiler GoPro Hero 4 kameralarını kullanarak Periscope üzerinden canlı yayın gerçekleştirebiliyor ve böylece aksiyon anları da canlı olarak aktarılabiliyor. İstenildiği zaman iPhone kamerasına dönüş yapabilen iOS için Periscope, 1.3.3 kodlu bu son sürümüyle aynı zamanda birçok hatadan da kurtuluyor.

Persicope'un iOS sürümüne ücretsiz olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz. GoPro desteğinin Android tarafına ne zaman verileceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://medium.com/@periscope/golive-gopro-50b050f5ce85#.dnxcwo44y