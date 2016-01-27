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Periscope'a GoPro desteği

Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın servisi Periscope, iOS uygulamasına GoPro aksiyon kameraları odağında çok önemli bir güncelleme yayınladı. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Periscope'a GoPro desteği

Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın sevisi Periscope, iOS uygulamasına çok önemli bir destek eklediğini duyurdu.
Bu destek ile Periscope'un iOS uygulaması artık aksiyon kamerası pazarının yıldız ismi GoPro'nun Hero 4 (Black ve Silver) kamerasına bağlanabilmeye başladı. WiFi üzerinden sağlanan bu bağlantı ile kişiler GoPro Hero 4 kameralarını kullanarak Periscope üzerinden canlı yayın gerçekleştirebiliyor ve böylece aksiyon anları da canlı olarak aktarılabiliyor. İstenildiği zaman iPhone kamerasına dönüş yapabilen iOS için Periscope, 1.3.3 kodlu bu son sürümüyle aynı zamanda birçok hatadan da kurtuluyor.
Persicope'un iOS sürümüne ücretsiz olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz. GoPro desteğinin Android tarafına ne zaman verileceği ise şimdilik bilinmiyor. 

https://medium.com/@periscope/golive-gopro-50b050f5ce85#.dnxcwo44y Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
ne kadar kullanan var go pro yu bence gereksiz....
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Fenomenon 3 yıl
Neden sadece hero4?? Diğerlerinin donanımı yetmediği için mi yoksa hero4 daha pahalı olduğu için mi?? Eğer bi özellik getiriyorsan tüm kameralarını desteklemesi gerekir. Bu şekilde yaparak hero4 session ve hero+ alanları resmen salak yerine koyuyor.
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Mianfei 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Neden sadece hero4?? Diğerlerinin donanımı yetmediği için mi yoksa hero4 daha pahalı olduğu için mi?? Eğer bi özellik getiriyorsan tüm kameralarını desteklemesi gerekir. Bu şekilde yaparak hero4 session ve hero+ alanları resmen salak yerine koyuyor.

Amac o zaten
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