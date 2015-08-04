Periscope'un web sürümüne "Couchmode" eklendi

Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın servisi Periscope, kullanıcı deneyimini arttırmak adına web sürümüne yeni bir mod ekledi.

Persicope bildiğiniz üzere kişilerin akıllı telefonları üzerinden canlı yayınlar yapabilmesine imkan tanıyor ve bu yayınlar standart internet tarayıcıları üzerinden rahatlıkla izlenebiliyor. Periscope'un "Couchmode" adını verdiği yeni özelliğiyle ise anlık olarak yapılan bu yayınlar içerisinde dolaşmak kolaylaşıyor. Şimdilik sadece web sürümün getirilen Couchmode, video izleme sayfasının sağ üst köşesine ufak bir "ok" işareti ekliyor ve buna basarak yapılan canlı yayınlar arasında hızlı bir şekilde gezilebiliyor.

Couchmode ile televizyonda kanal değiştirme benzeri bir deneyim ortaya koyan Periscope, bildiğiniz üzere şu sıralar sık sık yasal konularla gündeme geliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/04/periscopes-new-couch-mode-lets-you-watch-an-endless-stream-of-live-video/