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Periscope'un web sürümüne "Couchmode" eklendi

3 yıl
1,8b
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2
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Periscope'un web sürümüne
 
Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın servisi Periscope, kullanıcı deneyimini arttırmak adına web sürümüne yeni bir mod ekledi.
Persicope bildiğiniz üzere kişilerin akıllı telefonları üzerinden canlı yayınlar yapabilmesine imkan tanıyor ve bu yayınlar standart internet tarayıcıları üzerinden rahatlıkla izlenebiliyor. Periscope'un "Couchmode" adını verdiği yeni özelliğiyle ise anlık olarak yapılan bu yayınlar içerisinde dolaşmak kolaylaşıyor. Şimdilik sadece web sürümün getirilen Couchmode, video izleme sayfasının sağ üst köşesine ufak bir "ok" işareti ekliyor ve buna basarak yapılan canlı yayınlar arasında hızlı bir şekilde gezilebiliyor.
Couchmode ile televizyonda kanal değiştirme benzeri bir deneyim ortaya koyan Periscope, bildiğiniz üzere şu sıralar sık sık yasal konularla gündeme geliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/04/periscopes-new-couch-mode-lets-you-watch-an-endless-stream-of-live-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stand Alone 3 yıl
Canlı porno kanalı oldu resmen.
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kadirirdem 3 yıl
güzel iyi olmuşta periscope tr de kapanabilir + 18 yayınlar var ve çoğalıyor git gide.... ya bunlara yaş sınırı gelmeli yada pericope kapatılacak
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