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Petro, dijital para borsalarında işleme sunuluyor

Venezuela'nın "petrol destekli Petro'su", altı adet kripto para borsasında işleme açılıyor. İtibari paralar ve belirli dijital para birimleri ile Petro ticareti yapılabilinecek.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Petro, dijital para borsalarında işleme sunuluyor
Venezula Ekonomi Departmanı Twitter’da, Venezuela’nın devlet mülkiyetindeki kripto para birimi, Petro ile itibari para ve kripto para satın alınabileceğini açıkladı.
Petro, direkt devletin resmi internet sitesinden veya hükumet tarafından yetki verilen birkaç kripto para borsası aracılığıyla ülke hazinesinden satın alınabiliyor. Söz konusu kripto para birimi kullanılarak Yuan, Euro, ABD doları ve birkaç belirli kripto para birimi satın alınabiliyor.
Petro’nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; söz konusu para birimi Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Dash ile satın alınabiliyor. Petro'nun resmi Twitter hesabından bu açıklama gelse de Ulusal Kripto Para Derneği, Petro'nun şu anda yalnızca Bitcoin ve Litecoin ile satın alınabilineceğini belirtti.
Bancar, Afx Trade, Cave Blockchain, Amberes Coin, Cryptia ve Criptolago, Venezuela hükumeti tarafından Petro ticaretini yapması için yetkilendirilen altı kripto para borsası oldu. Petro'nun işleme açıldığı borsalardan hiçbiri, en iyi 100 kripto para borsası listesinde yer almıyor.
Ekim ayının başlarında, Venezuela cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Petro’nun halka arzı için resmi tarihini açıklamış fakat söz konusu kripto para biriminin işlem göreceği dijital para borsalarının adını söylemekten kaçınmıştı.

https://cointelegraph.com/news/venezuela-officially-launches-sale-of-controversial-petro-coin-for-fiat-crypto Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 6 ay
Bu coine bir pump dump yaparlar zaten çökük olan devletin birimleri hiç çalışamaz duruma gelir...
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ssbrutality 6 ay
Bu adam neden hep Etfaiyeci üniformasıyla gezeliyor.
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Y-ZiyA 6 ay
Ne kadar asil bir lansman fotoğrafı. Bankadan borç alıp herşeyi yatirasim geldi. Çok güven telkin ediyor.
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