Eski Google yöneticisi artık Ripple'da

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'da görev alan Amir Sarkhang, artık Ripple'da çalışacak. Sarkhang, Ripple'da ürün geliştirme bölümünün başkan yardımcısı olarak çalışacak.

Eylül 2015'ten bu yana Google'da çalışan Sarkhang, şirketin mesajlaşma uygulamalarının yöneticiliğini yapıyordu. Amir Sarkhang, LinkedIn profilinde yaptığı bir güncellemeyle artık Ripple'da çalışmaya başladığını açıkladı.

Sarkhang, Google'dan önce Vodafone ve Deloitte gibi ünlü şirketlerde çalışmıştı.

Sarkhang, finansal kuruluşlar arasındaki ödemelerin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan RippleNet'in geliştirilmesi için çalışacak.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre XRP, piyasa hacmi sıralamasında şu anda ikinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de büyük bir sıçrama göstermiş olan XRP, Amir Sarkhnag gibi birçok deneyimli ismi ekibine katmaya devam ediyor.

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