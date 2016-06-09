Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick

Geçtiğimiz ay yeni 3008 crossover modelini duyuran Fransız otomobil firması Peugeot, lansmanda e-Kick adını verdiği yeni bir elektrikli scooter niyetini de açıklamıştı. "Yolculuğun son milini kapsama" amacıyla tasarlanan e-Kick Fransız otomobil üreticisi ile İsviçreli şehir içi ulaşım araç çözümleri üreten Micro Mobility ortaklığında geliştiriliyor. "Kişinin hareketlerine göre elektrikli destek" sunan e-Kick 12 km menzile ve 25km/s son sürata sahip.

Gücünü gövdedeki lithium-ion bataryasından alan elektrikli scooterdaa kullanıcı tarafından sağlanan ekstra insan gücüyle de hız ve menzilde fark yaratılabiliyor. Elektrik motorun doğrudan arka tekere bağlı olduğu araçta ayak freniyle de elektrik geri kazanımı sağlanabilmekte. Toplamda 8.5kg ağırlığa sahip olan ve Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan e-Kick kolayca katlanarak kompakt bir hale gelebiliyor.

Yeni Peugeot 3008'in bagajındaki özel bir yuvaya kolayca yerleşen e-Kick burada şarj olmasının yanısıra lazım olduğu anda ikinci bir ulaşım aracı olarak kullanımı her zaman hazır halde bulunuyor. Aynı zamanda prizden şarjla da 1 saatte bataryası doldurulabilen e-Kick'in yıl sonuna doğru satışa sürülmesi planlanıyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/peugeot-to-offer-new-electrically-assisted-scooter-ar173470/picture678938.html#main