PewDiePie hayranı hackerlar bu kez Google cihazlarına yöneldi

Geçtiğimiz yıl ünlü YouTuber PewDiePie’ın kanalına abone olunmasını isteyen bir mesajın ağa bağlı yazıcılardan istemsiz bir şekilde basılması gündemi oldukça meşgul etmişti. TheHackerGiraffe grubu bu kez Google cihazlarına el attı.

Sıra Google cihazlarında

Bu hafta itibariyle pek çok Chromecast ile Google Home cihazlarından ve akıllı televizyonlardan PewDiePie kanalına abone olunmasını isteyen bir mesaj duyuldu. Yine bu mesajlar kullanıcılardan izinsiz olarak yayınlandı.

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Hacker grubunun neden bu denli PewDiePie hayranı olduğu bilinmiyor ancak abone kazanmanın yanında kullanıcıların ağ cihazlarını daha güvenli kullanmasına yönelik bir girişim olduğu da gözlerden kaçmıyor.

İzinsiz mesaj yayınlayan bu kod yetersiz konfigüre edilmiş yönlendiricilere kolayca erişim sağlayabiliyor. Grup bunu anlatabilmek amacıyla yönlendiricilerin isimlerini değiştiriyor ve uyarıcı bir YouTube videosu oynatmaya zorluyor. Ayrıca problemi nasıl gidereceğini anlatan bir de internet sitesine yönlendirme yapıyor. Bunun haricinde bir zarar verme amacı yok.

Google yaptığı açıklamada izinsiz erişimlerin bir güvenlik açığından değil hassas bilgiler taşıyan cihazların internete güvensiz bir şekilde açılması nedeniyle olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan 8008 ile 8443 portlarının ayarlanması ve evrensel Tak Çıkar gibi özelliklerin de kapatılması isteniyor.