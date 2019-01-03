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PewDiePie hayranı hackerlar bu kez Google cihazlarına yöneldi

PewDiePie hayranı hacker grubu abonelik reklamı yapmak için bu kez Google cihazlarını hedef seçti. Chromecast ile Google Home cihazlarından ve akıllı televizyonlardan izinsiz yayın yapıldı.
4 ay
7,8b
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14
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl ünlü YouTuber PewDiePie’ın kanalına abone olunmasını isteyen bir mesajın ağa bağlı yazıcılardan istemsiz bir şekilde basılması gündemi oldukça meşgul etmişti. TheHackerGiraffe grubu bu kez Google cihazlarına el attı.

Sıra Google cihazlarında

Bu hafta itibariyle pek çok Chromecast ile Google Home cihazlarından ve akıllı televizyonlardan PewDiePie kanalına abone olunmasını isteyen bir mesaj duyuldu. Yine bu mesajlar kullanıcılardan izinsiz olarak yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti"

Hacker grubunun neden bu denli PewDiePie hayranı olduğu bilinmiyor ancak abone kazanmanın yanında kullanıcıların ağ cihazlarını daha güvenli kullanmasına yönelik bir girişim olduğu da gözlerden kaçmıyor.

İzinsiz mesaj yayınlayan bu kod yetersiz konfigüre edilmiş yönlendiricilere kolayca erişim sağlayabiliyor. Grup bunu anlatabilmek amacıyla yönlendiricilerin isimlerini değiştiriyor ve uyarıcı bir YouTube videosu oynatmaya zorluyor. Ayrıca problemi nasıl gidereceğini anlatan bir de internet sitesine yönlendirme yapıyor. Bunun haricinde bir zarar verme amacı yok.

Google yaptığı açıklamada izinsiz erişimlerin bir güvenlik açığından değil hassas bilgiler taşıyan cihazların internete güvensiz bir şekilde açılması nedeniyle olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan 8008 ile 8443 portlarının ayarlanması ve evrensel Tak Çıkar gibi özelliklerin de kapatılması isteniyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/02/chromecast-smart-tv-hack-promotes-pewdiepie/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 4 ay en beğenilen MustafaC53
MustafaC53
Bu adamın Enes Baturdan farkı ne ? Biri bana açıklayabilir mi ?

YouTube'nin en çok abonesine sahip kişi ayrı Enes Baturdan daha donanımlı ve kültürlü
MustafaC53Bu adamın Enes Baturdan farkı ne ? Biri bana açıklayabilir mi ?YouTube'nin en çok abonesine sahip kişi ayrı...
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deoks 4 ay muratai
Keko dediğin adam youtube un en çok abonesi olan kişisi. T-series ile yaptıkları rekabet döneminde yapılanlara bir göz gezdirirsen kimlerin bu adamın kanalına abone olduğunu anlarsın. Adamlar times meydanındaki koca reklam panosunu kiralayıp pewdiepie a abone olun diye reklamını yaptırdılar. Bu ne ki
Keko dediğin adam youtube un en çok abonesi olan kişisi. T-series ile yaptıkları rekabet döneminde yapılanlara bir göz gezdirirsen kimlerin bu adamın kanalına a...
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Ekrem71.5 4 ay
apple 50 milyar $ kayba uğramış onu hiç yazma. gelirini 1 $ artırsa manşet atarsın
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The Hollow 4 ay
Her görüşe, düşünceye saygı duyuyorum ama, başkasının oynadığı oyunu izlemekten zevk alan insanları bir türlü anlayamadım gitti. Bahsettiğim konu CS Frag Show gibi 3-5 dk'lık videolar falan değil.
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Requizm 4 ay
PewDiePie kötü bir kanal değil, en azından Türkiye'de gördüklerimiz kafasında değil ancak hackerların tamamen troll düşündüklerini tahmin ediyorum.
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Ekrem71.5 4 ay
apple 50 milyar $ kayba uğramış onu hiç yazma. gelirini 1 $ artırsa manşet atarsın
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qoqoCAN 4 ay
bu kiiim, enesbatur kiim... başka işiniz yokmu la
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CWaRRioR 4 ay
"PewDiePie hayranı hackerlar..." Hayrandır kesin.
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muratai 4 ay
Bu keko'nun hayranı olan birisi nasıl hacker olmuş onu çözemedim.
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deoks 4 ay muratai
Keko dediğin adam youtube un en çok abonesi olan kişisi. T-series ile yaptıkları rekabet döneminde yapılanlara bir göz gezdirirsen kimlerin bu adamın kanalına abone olduğunu anlarsın. Adamlar times meydanındaki koca reklam panosunu kiralayıp pewdiepie a abone olun diye reklamını yaptırdılar. Bu ne ki
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MustafaC53 4 ay
Bu adamın Enes Baturdan farkı ne ? Biri bana açıklayabilir mi ?
4 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 4 ay MustafaC53
MustafaC53
Bu adamın Enes Baturdan farkı ne ? Biri bana açıklayabilir mi ?

YouTube'nin en çok abonesine sahip kişi ayrı Enes Baturdan daha donanımlı ve kültürlü
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Nikomer 4 ay MustafaC53
Pewdiepie'ın yaptığı geyiği çok az kişi yapıyor sosyal mecralarda hele ki Youtube'un gidişatını, bireysel kanallara yaptığı muameleyi bu kadar yapıcı dille eleştiren bulamazsın. Sen videonun "thumbnail"ine bakarak yorum yapıyorsan ona bir şey diyemem. Ayrıca sosyal medya yüzlerini bir kenara bırakacak olursak Felix, Patur'un çok çok ilerisindedir diye tahmin ediyorum.
Edit: Ayrıca ikisi de birer oyun kanalı, "let's play" videoları çekerek başladılar bu işe ve o "şımarık salak salak hareketler yapıyor yha!" denilen pewdiepie oyunların hakkını vererek oynayan nadir tiplerdendi. Oyun hakkında adam gibi yorum yapıyor, kendi bakış açısını yansıtabiliyor, 2 dakikada bir izleyicinin dikkatini oyundan kopararak "kanalıma abone olun! layk atın" gibi sadece abone sayısıyla sidik yarıştıran amip değildi kısacası. Örnek olarak The Last Of Us benim oynadığım en etkileyici oyunlardan biriydi ve ben bunu merak edip insanlar acaba nasıl hissetmiş diye çoğu incelemelere, yorumlara ve videolara baktım ve insan gibi hissedebilen, oyuna bir emek gözüyle bakanlardandı pewdiepie. Oyun bittikten hemen sonra sıcak sıcak 10 dakika boyunca adam gibi yorum yapmıştı ve bende sıkılmadan farklı bir görüş dinledim. Bir de altın kelebek ödülü alan Orkun Işıtmak'ın oyun sonu ne söylediklerine bakmanızı tavsiye ederim.(1 dakika sürmüyor merak etmeyin çok bir şey çalmıyor.)
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Alioreh 4 ay MustafaC53
Alakası yok
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