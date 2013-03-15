Phil Schiller, Galaxy S4'ün lansmanından önce yine Android'e çattı

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça bahsettirmeye başlayan Apple'ın deneyimli üst düzey yöneticisi Phil Schiller, Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S4'ün lansmanından kısa bir süre önce Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada yine Android'e çattı.

Android'deki bölünmüşlüğe ve yeni telefonların dahi ancak eski sürüm işletim sistemiyle geldiğine dikkat çeken Phil Schiller, Android'li cihazların geleneksel (özellik) telefonların yerine sunulan cihazlar olduklarını ve deneyim konusunda hiçbirinin iPhone kadar iyi olamadığını ve olmayacağını söyledi.

"Android'li bir cihazı kutusundan çıkardığınızda, her birinin servis sağlayıcısı farklı 9 hesabınıza giriş yapmalısınız ki ancak iOS'in sunduğu deneyime ulaşabilirsiniz. Tabi bu hesaplar mükemmel bir senkronizasyon içinde de çalışmaz." diyen Phil Schiller, Apple'ın iOS'de hem donanım hem yazılım hem de servislerinden sorumlu olduğu için mükemmele yakın bir deneyim sunabildiğini ifade etti.

Açıklamasında çeşitli veriler de paylaşan Phil Schiller, 2012 takvim yılının 4.çeyreğinde Android'den iPhone'a geçen kullanıcı sayısının, iPhone'dan Android'e geçenlere göre 4 kat daha fazla olduğuna da dikkat çekti.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324077704578358760931327672.html