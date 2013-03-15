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Phil Schiller, Galaxy S4'ün lansmanından önce yine Android'e çattı

6 yıl
1,6b
1
99
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Phil Schiller, Galaxy S4'ün lansmanından önce yine Android'e çattı

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça bahsettirmeye başlayan Apple'ın deneyimli üst düzey yöneticisi Phil Schiller, Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S4'ün lansmanından kısa bir süre önce Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada yine Android'e çattı.

Android'deki bölünmüşlüğe ve yeni telefonların dahi ancak eski sürüm işletim sistemiyle geldiğine dikkat çeken Phil Schiller, Android'li cihazların geleneksel (özellik) telefonların yerine sunulan cihazlar olduklarını ve deneyim konusunda hiçbirinin iPhone kadar iyi olamadığını ve olmayacağını söyledi.

"Android'li bir cihazı kutusundan çıkardığınızda, her birinin servis sağlayıcısı farklı 9 hesabınıza giriş yapmalısınız ki ancak iOS'in sunduğu deneyime ulaşabilirsiniz. Tabi bu hesaplar mükemmel bir senkronizasyon içinde de çalışmaz." diyen Phil Schiller, Apple'ın iOS'de hem donanım hem yazılım hem de servislerinden sorumlu olduğu için mükemmele yakın bir deneyim sunabildiğini ifade etti.

Açıklamasında çeşitli veriler de paylaşan Phil Schiller, 2012 takvim yılının 4.çeyreğinde Android'den iPhone'a geçen kullanıcı sayısının, iPhone'dan Android'e geçenlere göre 4 kat daha fazla olduğuna da dikkat çekti.


http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324077704578358760931327672.html Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Senin telefona da bir şey atmak için 30 takla attırmak gerekiyor,ucuz numaralar bunlar,laf yapma iş yap demişler.
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alican09turk 6 yıl bluENight
bluENight
Android'li bir cihazı kutusundan çıkardığınızda, her birinin servis sağlayıcısı farklı 9 hesabınıza giriş yapmalısınız ki ancak iOS'in sunduğu deneyime ulaşabilirsiniz. Tabi bu hesaplar mükemmel bir senkronizasyon içinde de çalışmaz." diyen Phil Schiller, Apple'ın iOS'de hem donanım hem yazılım hem de servislerinden sorumlu olduğu için mükemmele yakın bir deneyim sunabildiğini ifade etti.



burada neyi ifade etmeye çalışmış anlamadım


Geçen gün bir arkadaşıma Galaxy S3 aldık kurulumu ben yaptım. İlk açılışta samsung hesap, google hesap vs vs bir sürü hesabımız olup olmadığını falan sordu. 9 tane olmasa da rahat 3-4 hesap girişi yaptık sanırım. Mesela cloud depolama olarak dropbox kullanıyor Samsung. Onun için de id gerek. Ama apple tek bir id ile bu hizmetleri veriyor. Anlatmaya çalıştığı şey bu kısacası.
bluENightAndroid'li bir cihazı kutusundan çıkardığınızda, her birinin servis sağlayıcısı farklı 9 hesabınıza giriş yapmalısınız ki ancak ...
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Moribito 6 yıl
iOS'a lafim yok, ama neden her gun Apple'dan biri cikip Android'e b*k atiyorda, Google'dan biri cikip iOS kitliklarina laf atmiyor. (nadirde olsa diyen vardir ama ben gormedim)

Tamam iPhone ve iOS cok guzel, Apple otur sakin sakin isini yap! Her gun birilerine laf atiyorsun. Demekki birseylerden korkuyorsun!
iOS'a lafim yok, ama neden her gun Apple'dan biri cikip Android'e b*k atiyorda, Google'dan biri cikip iOS kitliklarina laf atmiyor. (nadirde olsa diyen vardir ...
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IRyujin 6 yıl
Sadece konuşmuş olmak için konuşmuş.
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alican09turk 6 yıl
Samsung daha ne kadar ekranı büyültecek acaba ? Bir sonraki Galaxy S, Note'larla kafa kafaya gelecek. Note 3'te 6 inç falan olur. Zaten Samsung'un 7 inç tableti var. Kısacası 1-2 sene sonra ekran boyutları birbirine girecek Samsung için.
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Wilshire 6 yıl
Samsung apple a laf atarken iyi,Apple atinca kotu.. Her firsatta 'S' koyup ayni telefonu sunuyor diye soylenirken kendisi aynisini yapmis..kalitesiz plastikleri gelistirmeye devam etsinler.
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` quaD. 6 yıl
İphone o tipini degistirmedikten sonra .... kendimi 3g serisini kullanir gibi hissediyorum . O yuzden apple dusunmuyorum . İos a lafim yok .
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aulkem 6 yıl
aulkem
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aulkem
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Bu arada s4'ün de s3'ün kopyası olması bana i4-i4s esintisi gibi geldi. Bence tasarıma harcayacagı paradan kısmamalı samsung. Telefonu efektif kullanan(canını çıkaran) biri olarak s4ün çoğu yeni özelliğini de kullanmazdım alsaydım bile.
Kaçınız tercüme yapıcak? Iphone sahipleri kaçını Siri kullanıyosunuz, ya da s3 sahipleri SVoice? Telefonu alanlar 3.haftasında airZıkkım olayını bırakıp sayfaları ne yazık ki "dokunarak" geçiricek. fullHD çözünürlük için de dediklerimi üstteki linke bakan arkadaşlar görebilir.
O yüzden...Geçiniz...
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aulkem 6 yıl
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BLoWeR 6 yıl
Tamam Iphone stabilite ve program desteği acısından çok basarılı ve sorunsuz, iyide ekran ufacık kardeşim, buyutsene ekranı. Daracık ekran kullanılmıyor işte sıkıntı yaratıyor. Sırf ekranı buyuk ve kullanımı kolay diye Note kullanıyorum. O daracık ince uzun ekranı kullanmak zorundamıyız Apple? Ipad mini cıkaracağına 5 inç Iphone cıkarsaydın, ne Android kalmıştı ne Samsung...
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tuna günendi 6 yıl
samsung fanları çok üzülmüştür şimdi iphonee
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beles 6 yıl
Yusuf Yusuf sesleri duyuyorum apple dan sizde duyuyormusunuz.9 olayına katılmıyorum ama sürekli işletim sistemi çıkartıyor android 4.0 alıyorsun telefon mesela hoop 2 ay sonra 4.1 çıkıyor acaba benim telefonuma gelirmi diye düşünüyorsun.

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ploto 6 yıl
o kadar reklamın üstüne gele gele s3 ün klonlanmış halimi geldi
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tokatli6061 6 yıl
adam haklı abi adam yiyor ama calışıyor süper apple ios mükemmel tıkır tıkır babam iphone 4s kullanıyor vallahi süper bende galaxy s 1 kullanıyorum android beş para etmez iyi degil brakın artı androidi yakında iphone 5 alıcam borclarımı bitirim adam dogru söylüyor gercek arkadaşlar android güvenli degil herşeyiyle berbat kullanıyorum biliyorum kardeşimde kullanıyor iyi degill

Bu mevzuda yorum yapmak istemiyorum çünki ios deneyimim az ve o az deneyim kısaca; duvarları mavi beyaz boyanmış resmi dairede gezinti gibiydi olarak nitelendirebilirim. Fakat bu yorumu okuyunca şunu yazmak istedim arkadaş ya başka ülkeden yazıyo ve google translate ile çevirip kopyala yapıştır yapıyo yada çok heyecanlandı ekrana bakmadan yazıyo :D
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teknoloji4ever 6 yıl
Samsung her reklamında iPhone'a laf sokunca sorun olmuyoda aynısını Apple yapınca mı sorun oluyor?
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