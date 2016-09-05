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Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı'nın kuyruklu yıldız üzerinde kaybolan uzay aracı Philae'yi yörüngedeki Rosetta buldu. Rosetta, Philae'yi ve iniş yaptığı gölgelik alanı işte böyle görüntüledi:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ESA'nın 2004 yılında Rosetta uzay aracıyla birlikte uzaya fırlattığı Philae, tam 10 yıllık uzay yolculuğunun ardından nihayet 2014 yılında 67/P isimli kuyruklu yıldıza iniş yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ancak uzay aracının 67/P üzerindeki macerası iniş anında yaşadığı bazı aksaklıklar nedeniyle oldukça kısa sürmüş ve yalnızca 60 saatlik bir gözlemin ardından uykuya dalmak zorunda kalmıştı.

İniş anında önce ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay sondası; birkaç kez uzaya zıpladıktan sonra planlanan bölgenin ancak 1 km kadar ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Tamamiyle Güneş enerjisinden güç alan Philae için bu durum aynı zamanda bir felaketin başlangıcı oldu. 7 ay boyunca kendisinden hiç haber alınamayan uzay aracı nihayet 2015'in Haziran ayında tekrar Dünya'yla iletişime geçmiş olsa da yaptığı hatalı inişin sonuçları hiçbir zaman peşini bırakmadı. Son olarak Avrupa Uzay Ajansı da geçtiğimiz Temmuz ayında uzay aracına artık elveda demenin zamanı geldiğini ve Philae'yle olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""

Yörüngedeki Rosetta, kaderi belirsiz Philae'yi işte böyle görüntüledi

Kuyruklu yıldız üzerinde yalnızlığına terk edilen Philae'den artık tüm ümitler kesilmiş olsa da Philae'nin yörüngedeki arkadaşı Rosetta, uzay aracını iniş yaptığı esrarengiz yerde görüntülemeyi başardı. 2 Eylül tarihinde 67/P yüzeyinin yalnızca 2.7 km üzerinden geçen Rosetta, OSIRIS isimli dar açılı kamerasıyla işte aşağıda görmüş olduğunuz bu fotoğrafı yakaladı.

Philae'nin gölgelik bir alanda yalnız başına kaldığı görülebiliyor

Bu keşfin tam da uzun ve zahmetli bir arayışın sonlarında geldiğini ifade eden Rosetta görev yöneticisi Patrick Martin,"Tam da Philae'nin sonsuza kadar kayıp kalacağını düşünmeye başlamıştık. Rosetta'nın son günlerinde bu fotoğrafı yakalaması inanılmaz." ifadelerini kullanıyor.

Martin'in sözlerinden de anlaşılacağı gibi Rosetta artık kuyruklu yıldızdaki görevinin son günlerini yaşıyor. 30 Eylül tarihinde 67/P'nin yüzeyine "kontrollü bir iniş" gerçekleştirecek olan Rosetta böylece arkadaşı Philae'ye katılmış olacak.
 
Görsellerin yüksek çözünürlüklü orjinallerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Philae_found Yorum Yaz
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oray 3 yıl en beğenilen
adamlar resmen samanlıkta iğneyi bulmuş...
1 Yanıt Yanıtla +46
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Silver_Code 3 yıl
uzay aracıda olsa üzüldüm be yalnız başına uzayda.içim bi cız etti
1 Yanıt Yanıtla +9
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Hubalahubhub 3 yıl
:) philae nin filmi yapilsin.
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serkan_ulus 3 yıl
sekan arkadaşlar
philae kuyruklu yıldızının belgeseli | youtube.com/...
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serkan_ulus 3 yıl Hubalahubhub
merhaba...philae kuyruklu yıldızının belgeseli | youtube.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
philae ne güzel gölgeye çektik siesta yapıyorduk derken sobelemişler, ee yatış günlerin sona erdi philae
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Hubalahubhub 3 yıl
Accik ilerisi ya bi ikinsa bence gider yada ayakalri sabitlemeseler bence bir sure sonra oraya dogru ilerleyebilirdi zaten duz bir yuzey değil. Rosetta da eger yuzeyde is yapmayacaksa hareket ettirebilecek sekilde kontrollu bir carpma yada isik alabilecegi bir aciklik olusturma amaciyla kullabilabilirdi.
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Silver_Code 3 yıl
uzay aracıda olsa üzüldüm be yalnız başına uzayda.içim bi cız etti
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Rachsuchtig 3 yıl
Vallaha muazzam bir görüntü telefonuma wallpaper yaptım
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Roark 3 yıl
şanssızlık gölgeye inmiş. ışık alsa kendini şarj etme imkanı vardı.
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Usbehci 3 yıl
İniş yapılan yer gerçekten çok talihsizmiş bir kaç on metre ile insanlık çok farklı bilgiler edinebilirdi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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The Red Devil 3 yıl Usbehci
Usbehci
İniş yapılan yer gerçekten çok talihsizmiş bir kaç on metre ile insanlık çok farklı bilgiler edinebilirdi.

Ne gibi mesela meraktan soruyorum ne gibi cevaplar alabilirdik veya almayi planliyorlardi tam olarak?
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Karaber 3 yıl
Korkmuş mu naapmış
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olağan_şüpheli 3 yıl
iyi yapmışlar bulmuşlarda , kurtarabilecekler mi ?
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alito 3 yıl
Enteresan gerçekten.
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oray 3 yıl en beğenilen
adamlar resmen samanlıkta iğneyi bulmuş...
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl oray
İndiği yer biliniyordu ama ufak bir sapma sonucu gölge yere denk geldi
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