Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi





İniş anında önce ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay sondası; birkaç kez uzaya zıpladıktan sonra planlanan bölgenin ancak 1 km kadar ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Tamamiyle Güneş enerjisinden güç alan Philae için bu durum aynı zamanda bir felaketin başlangıcı oldu. 7 ay boyunca kendisinden hiç haber alınamayan uzay aracı nihayet 2015'in Haziran ayında tekrar Dünya'yla iletişime geçmiş olsa da yaptığı hatalı inişin sonuçları hiçbir zaman peşini bırakmadı. Son olarak

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Yörüngedeki Rosetta, kaderi belirsiz Philae'yi işte böyle görüntüledi Kuyruklu yıldız üzerinde yalnızlığına terk edilen Philae'den artık tüm ümitler kesilmiş olsa da Philae'nin yörüngedeki arkadaşı Rosetta, uzay aracını iniş yaptığı esrarengiz yerde görüntülemeyi başardı. 2 Eylül tarihinde 67/P yüzeyinin yalnızca 2.7 km üzerinden geçen Rosetta, OSIRIS isimli dar açılı kamerasıyla işte aşağıda görmüş olduğunuz bu fotoğrafı yakaladı. ESA'nın 2004 yılında Rosetta uzay aracıyla birlikte uzaya fırlattığı Philae, tam 10 yıllık uzay yolculuğunun ardından nihayet 2014 yılında 67/P isimli kuyruklu yıldıza iniş yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ancak uzay aracının 67/P üzerindeki macerası iniş anında yaşadığı bazı aksaklıklar nedeniyle oldukça kısa sürmüş ve yalnızca 60 saatlik bir gözlemin ardından uykuya dalmak zorunda kalmıştı.İniş anında önce ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay sondası; birkaç kez uzaya zıpladıktan sonra planlanan bölgenin ancak 1 km kadar ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Tamamiyle Güneş enerjisinden güç alan Philae için bu durum aynı zamanda bir felaketin başlangıcı oldu. 7 ay boyunca kendisinden hiç haber alınamayan uzay aracı nihayet 2015'in Haziran ayında tekrar Dünya'yla iletişime geçmiş olsa da yaptığı hatalı inişin sonuçları hiçbir zaman peşini bırakmadı. Son olarak Avrupa Uzay Ajansı da geçtiğimiz Temmuz ayında uzay aracına artık elveda demenin zamanı geldiğini ve Philae'yle olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıklamıştı.

Kuyruklu yıldız üzerinde yalnızlığına terk edilen Philae'den artık tüm ümitler kesilmiş olsa da Philae'nin yörüngedeki arkadaşı Rosetta, uzay aracını iniş yaptığı esrarengiz yerde görüntülemeyi başardı. 2 Eylül tarihinde 67/P yüzeyinin yalnızca 2.7 km üzerinden geçen Rosetta, OSIRIS isimli dar açılı kamerasıyla işte aşağıda görmüş olduğunuz bu fotoğrafı yakaladı.

Philae'nin gölgelik bir alanda yalnız başına kaldığı görülebiliyor

Görsellerin yüksek çözünürlüklü orjinallerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Philae_found

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Bu keşfin tam da uzun ve zahmetli bir arayışın sonlarında geldiğini ifade eden Rosetta görev yöneticisi Patrick Martin,"Tam da Philae'nin sonsuza kadar kayıp kalacağını düşünmeye başlamıştık. Rosetta'nın son günlerinde bu fotoğrafı yakalaması inanılmaz." ifadelerini kullanıyor.Martin'in sözlerinden de anlaşılacağı gibi Rosetta artık kuyruklu yıldızdaki görevinin son günlerini yaşıyor. 30 Eylül tarihinde 67/P'nin yüzeyine "kontrollü bir iniş" gerçekleştirecek olan Rosetta böylece arkadaşı Philae'ye katılmış olacak.