Philips TV'ler EISA'da iki ödüle layık görüldü

Philips televizyonlar, üstün performanslı ve çevreci özellikleriyle EISA ödüllerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ödüllere layık görüldü. Bu yıl Philips 46PFL9707 ve Philips 55PFL6007 modelleri ödül alan iki model oldu.





EISA jürisi, Philips 46PFL9707'yi, '2012-2013 Yılı Avrupa'nın En İyi LCD Televizyonu' ödülüne layık gördü. Yeni Philips 9000 serisi içinde yer alan bu model Moth Eye Filter, bölgesel karartma gibi teknolojilerin kullanımı ve yüksek görüntü kalitesi ile rakipleri arasından sıyrıldı.





EISA jürisi ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada Philips 46PFL9707 ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üstün özellikleri ile Philips TV modelleri her geçen yıl daha da iyi olan performanslarıyla bizi şaşırtmaktalar. Philips 46PFL9707, ekran yansımalarını ciddi oranda azaltan Moth Eye Filter teknolojisi ile birlikte, sahip olduğu yenilikçi bölgesel karartma özellikli direkt LED arka ışıklandırması ile en koyu karanlıkları ve en parlak ışıkları bile en iyi şekilde yansıtıyor.

Normal çözünürlüklü (SD) görüntüleri daha kaliteli sunan ve hareketli görüntülerdeki takılmaları engelleyen Motion Compensation teknolojisinin mükemmelliğinin yanı sıra; yeni titreşimsiz gözlük teknolojisi, çoğunluğu ortam ışığı kaynaklı rahatsızlıkları engelleyerek 3 boyutlu filmlerin keyfini daha yoğun ve kesintisiz yaşayabilmenizi sağlıyor. Son olarak, yeni uzaktan kumanda, klavyesi ile birlikte Smart TV özelliklerini kullanmayı kolaylaştırıyor."





Philips, 55PFL6007 modeli ise EISA'da ürünlerinin çevreci nitelikleri değerlendirilerek verilen En Yeşil TV ödülünü almaya hak kazandı. Philips 55PFL6007, Ambilight ve 140 cm (55") ekranı üzerinde üstün 2 ve 3 boyutlu görüntü gibi ileri düzey özellikleriyle fonksiyonel bir Akıllı TV modeli olarak tanımlanıyor. Bu çevreci televizyon, bekleme modunda 0,15 W'tan daha az enerji tüketiyor.





EISA jürisi açıklamasında bu model için ise şunları söyledi; "Bugünün televizyonları her zamankinden büyük ekranlarla karşımıza çıkarken, bu çevre için daha büyük bir maliyet anlamına gelmek zorunda değil. 55PFL6007 ile Philips, çevresel olarak verimli ürünler üreten bir marka olarak duruşunu sağlamlaştırırken, önceki modellerinden daha üstün fonksiyonelliğe sahip bir ürün yarattığını da gösteriyor. 55PFL6007 sadece rakiplerini enerji verimliliğinde geride bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda basılı devre kartlarındaki değerli metallerin verimli kullanımıyla da övünüyor. Bir Philips televizyonu, üstüste üçüncü defa EISA Yeşil Ödül'üne hak kazanıyor."





Bu anlamlı ödül hakkında konuşan TP Vision Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alain Perrot; "En Yeşil TV ödülüyle EISA'da bu alanda yine zirvede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bu gurur verici ödül, mühendislerimizin, sürdürülebilirlik ve performansı tutarlı bir biçimde birleştiren bir televizyon yaratmakta ne kadar başarılı olduğunun büyük bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.