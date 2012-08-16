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Philips TV'ler EISA'da iki ödüle layık görüldü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips televizyonlar, üstün performanslı ve çevreci özellikleriyle EISA ödüllerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ödüllere layık görüldü. Bu yıl Philips 46PFL9707 ve Philips 55PFL6007 modelleri ödül alan iki model oldu.

EISA jürisi, Philips 46PFL9707'yi, '2012-2013 Yılı Avrupa'nın En İyi LCD Televizyonu' ödülüne layık gördü. Yeni Philips 9000 serisi içinde yer alan bu model Moth Eye Filter, bölgesel karartma gibi teknolojilerin kullanımı ve yüksek görüntü kalitesi ile rakipleri arasından sıyrıldı.

EISA jürisi ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada Philips 46PFL9707 ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üstün özellikleri ile Philips TV modelleri her geçen yıl daha da iyi olan performanslarıyla bizi şaşırtmaktalar. Philips 46PFL9707, ekran yansımalarını ciddi oranda azaltan Moth Eye Filter teknolojisi ile birlikte, sahip olduğu yenilikçi bölgesel karartma özellikli direkt LED arka ışıklandırması ile en koyu karanlıkları ve en parlak ışıkları bile en iyi şekilde yansıtıyor.
Normal çözünürlüklü (SD) görüntüleri daha kaliteli sunan ve hareketli görüntülerdeki takılmaları engelleyen Motion Compensation teknolojisinin mükemmelliğinin yanı sıra; yeni titreşimsiz gözlük teknolojisi, çoğunluğu ortam ışığı kaynaklı rahatsızlıkları engelleyerek 3 boyutlu filmlerin keyfini daha yoğun ve kesintisiz yaşayabilmenizi sağlıyor. Son olarak, yeni uzaktan kumanda, klavyesi ile birlikte Smart TV özelliklerini kullanmayı kolaylaştırıyor."

Philips, 55PFL6007 modeli ise EISA'da ürünlerinin çevreci nitelikleri değerlendirilerek verilen En Yeşil TV ödülünü almaya hak kazandı. Philips 55PFL6007, Ambilight ve 140 cm (55") ekranı üzerinde üstün 2 ve 3 boyutlu görüntü gibi ileri düzey özellikleriyle fonksiyonel bir Akıllı TV modeli olarak tanımlanıyor. Bu çevreci televizyon, bekleme modunda 0,15 W'tan daha az enerji tüketiyor.

EISA jürisi açıklamasında bu model için ise şunları söyledi; "Bugünün televizyonları her zamankinden büyük ekranlarla karşımıza çıkarken, bu çevre için daha büyük bir maliyet anlamına gelmek zorunda değil. 55PFL6007 ile Philips, çevresel olarak verimli ürünler üreten bir marka olarak duruşunu sağlamlaştırırken, önceki modellerinden daha üstün fonksiyonelliğe sahip bir ürün yarattığını da gösteriyor. 55PFL6007 sadece rakiplerini enerji verimliliğinde geride bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda basılı devre kartlarındaki değerli metallerin verimli kullanımıyla da övünüyor. Bir Philips televizyonu, üstüste üçüncü defa EISA Yeşil Ödül'üne hak kazanıyor."

Bu anlamlı ödül hakkında konuşan TP Vision Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alain Perrot; "En Yeşil TV ödülüyle EISA'da bu alanda yine zirvede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bu gurur verici ödül, mühendislerimizin, sürdürülebilirlik ve performansı tutarlı bir biçimde birleştiren bir televizyon yaratmakta ne kadar başarılı olduğunun büyük bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.


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drknss1903 7 yıl en beğenilen
http://www.philips.com.tr/c/televizyonlar/22892/cat/#!/highlights

Websitelerinde de duyurmuşlar..

Avrupa üretimi olduğu için diğer LG, Samsung gibi markalara göre çocuklarımıza ait geleceğimiz için çok daha çevreci, yeşil, enerji tüketimi düşük televizyonlar üretiyor Philips.
Bu bile böyle şeylere değer veren biri olarak benim için marka tercih sebebidir..

Tabii ki faturalara daha az fiyat yansıyınca da insanın hoşuna gitmiyor değil :)
http://www.philips.com.tr/c/televizyonlar/22892/cat/#!/highlightsWebsitelerinde de duyurmuşlar..Avrupa üretimi olduğu için diğer LG, S...
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DH Misafiri 6 yıl
philips belki smart konusunda lg samsug a göre o kadar gelişmiş değil belki ama philipsteki perfect natural montion teknoloji sayesinde insan gözüne en yakın en doğal renkleri veriyor mükemmel görüntüsü var televizyonun her sene ödül alıyor bu güne kadar lg samsung un hangi bazda ödül almış ben evimde philips 60 inch kullanıyorum ve sonuna kadarda philips kullanacağım burdan lg samsung kullanan arkadaşlara sesleniyorum philips in aldığı ödüllere bi bakın internetten ona göre yorum yazın bilmeden burda boş konuşmanın alemi yok
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mesincır 6 yıl
Parayı bastıran herkese verilecek bir ödül bulur bunlar. Gerçek tüketici deneyim dışında ödüllere incelemelere filan inanmayın.
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radiko1 7 yıl
philips 22 inç CRT Tv mi ilk maaşımla aldım.13 senedir kullanıyorum. Defalarca yere düştü vs. Hala sapasağlam capcanlı renkleri var.
Yerli marka TV alan babam ise televizyonun hoparlor kısmının yakınında renkleri 2-3 sende soldu, gitti.

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NVN 7 yıl
55PFL6007 3900 civarında. 3000'lere düşerse almayı düşünüyorum.

1985 yapımı Philipsi 18 yıl kullandık. Şuan 32' HDready Philips kullanıyorum. SD yayınlarda birkaç arkadaşın TVlerinde kat kat üstün.
720p film-dizi seyrederim. Görüntüsü iyi.

Aslında aklımda Sharp var ama fiyat çok yüksek. Büyük ihtimalle gene Philips alacağım.
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kurunc 7 yıl
eternal35
Philips televizyonlar, üstün performanslıbu ilk cumle beni benden aldı,ne performansı varmış bu kadar

Ambilight bile yeter Philips tercih etmek için :) mükemmel ses ve görüntü yüksek malzeme kalitesi pratik ve kullanışlı olmasıda cabası (:
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DH Misafiri 7 yıl
Bende Philips HTS5540 Ev sinema sistemi aldım 22 Haziranda kutusundan bozuk çıktı geldiği günden beri servise gidip geliyor 3.ye gitti.Tvde 117"Phılıps onda da ses problemi olmuştu daha 10.ayda bir daha philipsi evime sokmayacağım çok sorun yaşadım bu cihazlarla hala yaşıyorum serviste ürünü değiştirmemek için diretiyor.Arızalı ürünü tamir edip kakalamaya çalışyor ama bende kanuni işlem uygulatacağım.
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UnInvited_Guest 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bende Philips HTS5540 Ev sinema sistemi aldım 22 Haziranda kutusundan bozuk çıktı geldiği günden beri servise gidip geliyor 3.ye gitti.Tvde 117"Phılıps onda da ses problemi olmuştu daha 10.ayda bir daha philipsi evime sokmayacağım çok sorun yaşadım bu cihazlarla hala yaşıyorum serviste ürünü değiştirmemek için diretiyor.Arızalı ürünü tamir edip kakalamaya çalışyor ama bende kanuni işlem uygulatacağım.

Geçmiş olsun hocam ama siz geleceğin teknolojisini almışsınız 117 inch (

) ne demek
Size tavsiye tv de Samsung dan şaşmayın.
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unyeee 7 yıl
reklam kokan hareketler sadece
phlipsler değil toshiba 55zl2, sony 55hx850, samsung ue46es8000, panasınic p50vt50 lg 55lm960v lg 55em970v ödül aldı neden sadece phlipsleri haber yapıyorsunuz çok merak ettim
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dusty 7 yıl
EISA'da iyice garipleşti. Ödül vermediği TV üreticisi kalmamış neredeyse. En iyi 3D TV, en iyi Smart TV, En iyi LCD TV, En iyi plasma TV, En iyi panelli TV, En teknolojik TV filan derken LG, Philips, Sony, Samsung, Toshiba; hepsine boncuk dağıtılmış.
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cagataykoroglu 7 yıl
soyang
Yüksek Kalite Satın alma ve Uzak Ve iPhone 3G/3GS/4G/4S HTC için Mic Metal Kulaklık Kulaklık doğrudan Çinden toptan Rose. kadar mükemmel, ücretsiz nakliye, en düşük fiyat 2,88 $: baseurl.de/...

Adamın verdiği linkte galaxy s3 cpu su bile satılıyor :D
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panelci 7 yıl
Cihazın turkiye lansmanı nezaman yapılır acaba?
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eternity 7 yıl
Bu sene tvde Philips yılı olacak sanırım,üst segmentte süper cihazlar yapmışlar..
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erkangl 7 yıl eternity
eternity

Bu sene tvde Philips yılı olacak sanırım,üst segmentte süper cihazlar yapmışlar..

Gerçekten öyle, bu sene gelen ve gelecek olan modeller inanılmaz olmuş.

Tasarım açısından, teknolojik açıdan mevcut piyasa televizyonlardan kat kat daha üstün.

Bakalım bekliyoruz yeni kampanyaları :)
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eternal35 7 yıl
Philips televizyonlar, üstün performanslı
bu ilk cumle beni benden aldı,ne performansı varmış bu kadar
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turbo-powwer 7 yıl
Phillips e olan sempatim artıyor. Monitörünü alacağım İnşallah ondan olmasın
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