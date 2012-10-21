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Philips, Türkiye televizyon pazarında üçüncü sıraya yerleşti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyon izleme alışkanlığına yeni bir konsept katan ve Philips'in başı çektiği üretici firmaların Ar-Ge'si sonucu ortaya çıkan Smart TV - akıllı televizyon, bugün televizyon sektöründe önemli gelir getiren kollardan birisi haline geldi.

Smart TV konseptinin bir süredir önemli satışlar yaptığı ülkemiz televizyon pazarında Philips, üçüncü sıraya yükseldiğini duyurdu.

18 Ekim'de Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilen lansmanda Philips'in son teknolojileri paylaşılırken, katılımcılar da bu teknolojileri yerinde deneyimleme şansını yakaladı.

Etkinlikte konuşan Philips ürünlerinin geliştiricisi ve dağıtımcısı TP Vision ortaklığının Türkiye Genel Müdürü Faruk Kocabaş, Smart TV konseptinin televizyon izleme alışkanlıklarını kökten değiştirdiğini ve ilk kez IFA 2008 fuarında Smart TV uygulama ekranını tanıtan Philips'in bu akımı başlattığını aktardı.

Smart TV ürünlerini geleceğin iletişim üssü olarak tanıtan Kocabaş, Ağustos ayı GFK verilerine göre Philips'in Türkiye televizyon pazarında da 3. sıraya yerleştiğini ve verdikleri sözü tuttuklarını açıkladı. Sonraki plan ise 2013-2015 yılları arasında agresif olarak büyümeyi sağlamak.

TP Vision başkan yardımcısı Alain Perrot ise ortaklığın genç ve dinamik bir şekilde TV pazarında global liderler arasında olduğunun altını çizdi. Türkiye pazarının en çok büyüme kaydettikleri ve en çok önem verdikleri pazarlar arasında olduğunu ifade eden Perrot, önümüzdeki dönemde yatırımı ve ilgiyi artıracaklarını belirtti.

Philips Smart TV ürünlerinde 20'ye yakın yerel ve 500'ü aşkın global uygulama bulunuyor. Ayrıca FIC uygulamasıyla Foxlife, FX ve Foxcrime kanallarında yayınlanan programlar Türk izleyicisine sunuluyor. Lucy Liu'nun başrolü oynadığı Elementary dizisinin Türkiye prömiyeri de Philips Smart TV platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Türkiye'de sadece Philips Smart TV'lerde bulunan  IP-EPG kayıt özelliği ile 60'dan fazla televizyon kanalının program rehberine hem evden kumanda ile hem de dışarıdan akıllı telefon veya tablet ile ulaşılabiliyor. Ayrıca canlı kayıt özelliği de bulunuyor. 

Etkinlikte Philips'in IFA 2012 fuarı dahil ödül almış pek çok modeli de sergilendi. 

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Guest-FDC9156E7 7 yıl en beğenilen
Salonda Sony kullanıyorum eğer televizyonumu değiştirirsem yine Sony alırım.
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666azazel 7 yıl
japon 1 numaradır....



tv alırken sharp toshiba sony panasonic üst seviye


philips ortada :) gibi



samsung lg alt seviye tvlerdir...... son 10 yılda adam oldular ..




pazara bakıp aldanmayın..kalite belli zaten....

philips 7007 2500 a alıcam düşşün biraz :)
japon 1 numaradır....tv alırken sharp toshiba sony panasonic üst seviyephilips or...
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Krone 6 yıl
LED ve Smart TV lerin Atası Samsung kalite olarak zaten en iyisi. Philips o kadar iyi olmasa da fiyat/performans olarak daha önde.
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eternity 6 yıl Krone
Krone
LED ve Smart TV lerin Atası Samsung kalite olarak zaten en iyisi. Philips o kadar iyi olmasa da fiyat/performans olarak daha önde.

Smarttv,led tv,100hz Tv'nin ayası Philips be sharptir.
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666azazel 6 yıl
Samsung ve Lg piyasanın koreli çakallarıdır piyasa bunlar yüzünden çöpe döndü denilebilir ....

rekabet işi diğer firmaları da zorladı gelinen son durum maliyetler düşürüldü kalite dibe vurdu...

dünyanın yeni lideri ÇİN dir bakalım önümüzdeki 5 yıl ne olacak....







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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=] philps i kötülüyenler Philip dünyanın en iyi tv sine sahip şuanda boşuna bilip bilmeden kötülemeyin alın kanıtı
shiftdelete.net/... technotoday.com.tr/...
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erkangl 6 yıl
Bu hep tartışılıyor, bildiğim kadarıyla bu sene ortası itibariyle altyazı, dts gibi sorunlarda ortadan kalkıyor. Ben Philips almıştım çünkü benim için önemli olan görüntü kalitesi bir televizyonda. Laptopumu bağlayıp, kullanıyorum zaten. Öyle bir anlatılıyor ki Philips Smart TV si kötü ama Samsung, LG 'ninkisi çok verimliymiş, hızlıymış gibi.Hayır! Hepsi birbirinin aynısı belki yavaş belki hızlı ama hiçbir televizyon daha smarta, smart şeklinde düzgün ve verimli kullanmaya hazır değil maalesef.
Görüntü kalitesi bir televizyon için olmazsa olmazdır.Bütün medya özelliklerini 99 tl ye bir medya player ile çözerim ama görüntüyü çözemem.Almışken en iyisini isterim ve en iyisi samsung'un disko topu gibi parlayan kontrastlı ekranını, lgnin mat ve sönük renklerini de düşününce açık ara Philips ve televizyonları oluyor.
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666azazel 6 yıl
görüntü kalitesi için sony panasonic philips
ıvır zıvır için lg samsung alınır ...
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_Riven_ 6 yıl
kusura bakmasınlar koca koca SMART yazıp iyi görüntüyle 4-5-6bine TV satan Sony,philips 2 mühendis daha tutup doğru dürüst çalışan 50$ lık android tablet hızında tepki veren TV leri üstelik pahalı fiyatlrıyla müşteriden bedelini aldıkları halde bi zahmet beceriversinler. görüntülerine bayılsamda Smartsız kategorisinde fiyatlarla bu 2 markayı almak mümkün olmadığı için paramı vermem bu markalara.LG ve Samsung fiyat/kalite+performans+içerik oranı iyi olduğu için tercih ediliyor. görüntüleride TV yi eve koyduktan sonra herkese 4/4 lük geliyordur kanımca.ancak Teknosada yanyana hazır görüntülerde ince renk palet farklarını iyi yakalıyor insan.
LG ve samsung un kullanıcıyı yakalayan smart ve fiyat politikasıdır ki satıştaki başarının arkasında yatan.buda kullanıcı dostu olduğunun göstergesidir ki 30bin Tl lik arabaya 20tl lik blutooth yada 150tl lik lcd/navigasyon gibi ucuzlamış teknolojileri insanlara kapitalist düzende 3-5bin Tl farkla kalite satıyoruz diyerek kakalamaya çalışan ceb düşmanı markaların çirkef politikalarıdır kanımca.öte yandan LG/samsungun ucuz modellerde daha sorunlu paneller kullandığını düşünüyorum.yani lm860 es 7000 ve üstü modellerde paneldeki bilindik sorunlar alt modellere göre daha az oluyor gibi okuduğum şikayetlere göre.

işin özü 3800Tl ye 55es7000 alıp tüm özellikleri ile kullanıcısını memnun eden bir TV varkan 5bin Tl ye sadece görüntüsü şahane TV almak parası kıymetli bir vatandaş olarak bana mantıklı gelmiyor. smartsız aynı tvyi 3bin Tl ye verselerdi koşa koşa gider alırdık ayrı fantazi konusu.
sorunsuz DTS mkv,internet hızı,dizileri full izlemek,sesli kumanda zaten benim için smart demek.amaç laptop vs bağlamadan bu basit ihtiyaçları TV den gidermek.bunları 100tl lik alacağınız...halledebilirsin ..şeklinde cümlelerle açıklamayın lütfen.smartın amacı bunları yapmak zaten.yapamıyorsan bunun için benden 2bintl alıp Smart yazma kardeşim.elin fırlama Korelisinin yaptığını senin yapacak teknolojin yokmu.....biliyorum var ama.yapmıyorsun.neden acaba?
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DH Misafiri 6 yıl
Bazı arkadaşlar bilinçli bağzı arkadaşlarda reklamdan etikilenip teknolojinin derinliklerini bilmiyen kişiler şuana kadar dünyada en iyi teknolojiyi japonlar amerikalılar almanlar ve 2-3 avrupa ülkesi liderliklerini sürdürüyorlar . panel konusunda en iyisi sharp firmasıdır . Quadron serisi dediğimiz pixel başına 4 ana renk dagıtan tek firmadır . şöyle bişeyki türkiyedeki tüm yayınlar 3 ana renk ten yayın yapmaktadır ufak caplıda olsa sarı ve sarının tonlarını belli ediyor . tos. sony. japonların en iyi firmalarıdır. sony HX,NX serileri iyi ama alt serileri çöp Tos. türkiye pazarında yeri kalmadı lakin sony de öyle . sharp'ta yok buda şu demek oluyor üretim var ama pazarlama agresiflik yok . türkiye pazarı teknoliyi yeni yeni öğreniyor . öğrenene kadarda halkımız samsung lg almaya devam edicektir samsung'n 7000 ve 8000 serisi hariç hepsi çöp LG de 8-9 serisi. Philips 9 serisi özel üretilen paneldir ve shar'a aittir hersenede yılın iyi tv ödülünü alır . philips türkiye pazarında 2011-2012 yılında en hızlı satıslarını yakaladı.Şunu demek isterim: Teknojiyi üreten japonlar olabilir ama pazarlama kafaları olmadıkca en iyisi samsung ,lg bilirler.
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treabacks 6 yıl
LG, Samsung ve Philips kapımdan içeri giremez. Bugün panel alsam Panasonic plazma alırım.
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4TerribleTurk 7 yıl
cssbaycelebi
samsung teknoloji olarak hepsini solladı ve dünyanın bir numarası oldu. boş boş konuşmayın.

Sana bir soru sormak istiyorum.
TV alacaksın diyelim ilk önce baktığın şey nedir?
Multimedia mı? Görüntü kalitesi mi? Tasarım mı?
Hepsi bir arada olan bir cihaz yok zaten? Var diyorsan eğer TV konusun da bilgin olmadığı halde şuan yorum yapmak için yorum yapmış bulunuyorsun.
Şimdi sana göre Türkiye de 50Herz üzerinde yayın frekansı yoktur dersin. Panel 200 Hz. olan cihazın da bir anlamı da yoktur senin için. (PANEL FREKANSI)
Not: TV alacaksan eğer PANEL FREKANSINI açıklayan kaç firma var bunu incele derim :)
TV sektöründe ortalık çakma(yazılımsal) Herz bilgileri ile doldu. (Örn.: 800, 2500 Herz gibi.)
Saygılarımla ;)
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bigbooss 7 yıl
bu sene güzel modelleri var. devamını bekliyoruz
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umut_baris 6 yıl 4TerribleTurk
4TerribleTurk

cssbaycelebi

samsung teknoloji olarak hepsini solladı ve dünyanın bir numarası oldu. boş boş konuşmayın.


Sana bir soru sormak istiyorum.

TV alacaksın diyelim ilk önce baktığın şey nedir?

Multimedia mı? Görüntü kalitesi mi? Tasarım mı?

Hepsi bir arada olan bir cihaz yok zaten? Var diyorsan eğer TV konusun da bilgin olmadığı halde şuan yorum yapmak için yorum yapmış bulunuyorsun.

Şimdi sana göre Türkiye de 50Herz üzerinde yayın frekansı yoktur dersin. Panel 200 Hz. olan cihazın da bir anlamı da yoktur senin için. (PANEL FREKANSI)

Not: TV alacaksan eğer PANEL FREKANSINI açıklayan kaç firma var bunu incele derim :)

TV sektöründe ortalık çakma(yazılımsal) Herz bilgileri ile doldu. (Örn.: 800, 2500 Herz gibi.)

Saygılarımla ;)

Hocam o değerlerde bir paneli kullansalar zaten alamaz kimse evine. Ama bizim millet gider mağazaya oynatılan demolara aldanır, aşırı kontrastı bindirirler bir de derler ki ayy bunun renkleri gayet canlı. Sonra eve kurdurur takar kendi medyasını bir bakar sonuç hüsran. Sonra da avutur kendini alışamadım ondan diye.


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nurettinaz 7 yıl
Eğer ülkemizde em iyi ekran üreticisi olan ve tüm dünyada ilk sıraa tercih edilen sharp satılıyor olsaydı başka hiçbir markadan söz edilmezdi.
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theraptorx 7 yıl
Philips görüntü kalitesi olarak iyidir. Ancak bu devirde bile filmleri Türkçe karakter seyredemiyorsam, bu Philips'in ayıbıdır bence...
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berkerden 7 yıl
Biz de daha yeni 47pfl6877k aldık ve gerçekten ambilightından, sesine, görüntü işlemesine vb. gerçekten çok iyi. Eskiden de 9703 ü alırken de çok araştırmıştık ve bu araştırma sonucunda da mantıklı sonucun bu olduğuna karar verdik. Tek sıkıntı olarak malesef TV'de Smart a giremiyorum. İnternete kablolu veya kablosuz olarak bağladım iki şekilde de onlarca defa denedim ancak başlangıçta Philips sunucularına erişilemiyor diyordu. Sonra nasıl olduysa kayıt yaptırma ekranına ulaşabildim, kayıt yaptıktan sonra da tvnizi tekrar kapatıp açın net tv işlemini tamamlamak için diyor. Ancak kapa aç yaptıktan sonra da yine aynı şeyi söylüyor ve bir türlü bunu aşamadım. Nasıl çözebilirim acaba fikriniz var mı?
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kurunc 7 yıl
Philips Sharp panel kullanıyor bildiğim kadarıyla, sonradan değiştiyse bilmem.
Görüntü kalitesi ve ambilight mükemmel, heleki ses gerçekten harika, zira ekstradan ses sistemini takmaya gerek bile duymuyorum.
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2Berk 7 yıl
Duyda inanma :) :) :) Poset Philly 3ncuymus... Ya komik olmayin n'olur. Esamesi okunmuyor artik philips'in. Ortaokul talebesi bile inanmaz buna. Ha reklam tarzi bir calismadir bu haber o ayri bilemem!
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thunder1983 7 yıl kurunc
kurunc

Philips Sharp panel kullanıyor bildiğim kadarıyla, sonradan değiştiyse bilmem.
Görüntü kalitesi ve ambilight mükemmel, heleki ses gerçekten harika, zira ekstradan ses sistemini takmaya gerek bile duymuyorum.

kesinlikle haklısınız ben de yeni aldım yok böyle bişey ya..
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mem006 7 yıl
1. arçelik ikinci vestel heralde onların adı bile geçmiyor
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selcuk20 7 yıl
cagataykoroglu
Bende alacak olsam Philips alırım. LG ve samsung a bakmam.

LG'ye bakmam diyorsun da Philips panellerini LG'den alıyor. Eğer dikkatli incelersen LG'de olan hemen hemen tüm özelliklerin daha sonra Philips'e de geldiğini farkedersin. Örnek vermek gerekirse DualPlay ve FPR 3D sadece LG'ye has özellikler olmasına rağmen yeni model Philips'lerde de yer alıyorlar. Philips'in kendine has olan en güzel özelliği AmbiLight dediği arka aydınlatmasıdır. Diğer hiçbir üreticide böyle bir özellik yok. Artık TV'ler arasındaki fark bilgisayarlarda olduğu gibi yazılım ve malzeme kalitesine yönelmeye başladı. Benim almayı planladığım TV modeli LG 42LM660S. Philips'in de 6000 serisi modelleri benzer özellikler sunuyor, artı olarak AmbiLight özelliği var. Philips ince çerçeve konusunda rakiplerinden biraz geride kaldı. Onu da yakaladıklarında 2. sıraya yerleşmeleri kolay olacaktır.
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