Philips, Türkiye televizyon pazarında üçüncü sıraya yerleşti





Televizyon izleme alışkanlığına yeni bir konsept katan ve Philips'in başı çektiği üretici firmaların Ar-Ge'si sonucu ortaya çıkan Smart TV - akıllı televizyon, bugün televizyon sektöründe önemli gelir getiren kollardan birisi haline geldi.





Smart TV konseptinin bir süredir önemli satışlar yaptığı ülkemiz televizyon pazarında Philips, üçüncü sıraya yükseldiğini duyurdu.





18 Ekim'de Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilen lansmanda Philips'in son teknolojileri paylaşılırken, katılımcılar da bu teknolojileri yerinde deneyimleme şansını yakaladı.





Etkinlikte konuşan Philips ürünlerinin geliştiricisi ve dağıtımcısı TP Vision ortaklığının Türkiye Genel Müdürü Faruk Kocabaş, Smart TV konseptinin televizyon izleme alışkanlıklarını kökten değiştirdiğini ve ilk kez IFA 2008 fuarında Smart TV uygulama ekranını tanıtan Philips'in bu akımı başlattığını aktardı.





Smart TV ürünlerini geleceğin iletişim üssü olarak tanıtan Kocabaş, Ağustos ayı GFK verilerine göre Philips'in Türkiye televizyon pazarında da 3. sıraya yerleştiğini ve verdikleri sözü tuttuklarını açıkladı. Sonraki plan ise 2013-2015 yılları arasında agresif olarak büyümeyi sağlamak.





TP Vision başkan yardımcısı Alain Perrot ise ortaklığın genç ve dinamik bir şekilde TV pazarında global liderler arasında olduğunun altını çizdi. Türkiye pazarının en çok büyüme kaydettikleri ve en çok önem verdikleri pazarlar arasında olduğunu ifade eden Perrot, önümüzdeki dönemde yatırımı ve ilgiyi artıracaklarını belirtti.





Philips Smart TV ürünlerinde 20'ye yakın yerel ve 500'ü aşkın global uygulama bulunuyor. Ayrıca FIC uygulamasıyla Foxlife, FX ve Foxcrime kanallarında yayınlanan programlar Türk izleyicisine sunuluyor. Lucy Liu'nun başrolü oynadığı Elementary dizisinin Türkiye prömiyeri de Philips Smart TV platformu üzerinden gerçekleşiyor.





Türkiye'de sadece Philips Smart TV'lerde bulunan IP-EPG kayıt özelliği ile 60'dan fazla televizyon kanalının program rehberine hem evden kumanda ile hem de dışarıdan akıllı telefon veya tablet ile ulaşılabiliyor. Ayrıca canlı kayıt özelliği de bulunuyor.





Etkinlikte Philips'in IFA 2012 fuarı dahil ödül almış pek çok modeli de sergilendi.