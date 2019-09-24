Philips'in akıllı ışıkları TV'de izlenen şovla senkronize oluyor

Philips Hue serisi lambalar akıllı ışık olarak adlandırılıyor ve bir uygulama veya akıllı telefon tarafından kontrol edilebiliyor. Eğer bu tip ürünlere ilgi duyuyorsanız şirketin yeni piyasaya sürdüğü Hue Play HDMI Sync Box adlı cihaz ilginizi çekebilir.

Farklı bir deneyim yaşamak isteyenlere

Ürünün ismi zaten, ışıkların HDMI bağlantılı bir TV ile senkron olarak çalışabileceğini yeterince açıklıyor. Kabaca anlatacak olursak Philips'in Hue Play HDMI Sync Box cihazını TV'nize bağladığınızda, o anda bir TV şovu veya film izliyorsanız ışıklar sahnede olanlarla birlikte senkron bir şekilde yanıp sönüyor. Bunun da kullanıcılara ilginç ve eğlenceli bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

https://www.theverge.com/2019/9/17/20864953/tv-light-sync-box-philips-hue-play-hdmi-passthrough-4k

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Cihaz HDMI bağlantısını destekliyor veçıkışı mevcut. Bu da cihazı örneğin oyun konsolunuzla bile senkronize edebileceğiniz anlamına geliyor.de satışa sunulacak olan Hue Play HDMI Sync Box,fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.