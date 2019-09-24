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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Philips'in akıllı ışıkları TV'de izlenen şovla senkronize oluyor

    Dünyanın ne büyük elektronik şirketlerinden biri olan Philips'in piyasaya sürdüğü yeni Hue serisi akıllı ışıklar, TV'de izlenen içeriğe senkronize bir şekilde çalışıyor.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Philips Hue serisi lambalar akıllı ışık olarak adlandırılıyor ve bir uygulama veya akıllı telefon tarafından kontrol edilebiliyor. Eğer bu tip ürünlere ilgi duyuyorsanız şirketin yeni piyasaya sürdüğü Hue Play HDMI Sync Box adlı cihaz ilginizi çekebilir.

    Farklı bir deneyim yaşamak isteyenlere

    Ürünün ismi zaten, ışıkların HDMI bağlantılı bir TV ile senkron olarak çalışabileceğini yeterince açıklıyor. Kabaca anlatacak olursak Philips'in Hue Play HDMI Sync Box cihazını TV'nize bağladığınızda, o anda bir TV şovu veya film izliyorsanız ışıklar sahnede olanlarla birlikte senkron bir şekilde yanıp sönüyor. Bunun da kullanıcılara ilginç ve eğlenceli bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.
    Cihaz HDMI bağlantısını destekliyor ve dört adete kadar çıkışı mevcut. Bu da cihazı örneğin oyun konsolunuzla bile senkronize edebileceğiniz anlamına geliyor. 15 Ekim'de satışa sunulacak olan Hue Play HDMI Sync Box, 229.99 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.


    https://www.theverge.com/2019/9/17/20864953/tv-light-sync-box-philips-hue-play-hdmi-passthrough-4k Yorum Yaz
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    The Hollow 2 sa.
    229.99 dolar... Kalsın. Dolar/Euro kazananlara bile pahalı gelir. Ek olarak lambalara harcanacak paralar.. Çok isteyen alır tabi ama şu anda bence zengin oyuncağından başka birşey değil.
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    Xloud 3 sa.
    Gereksiz pahalı şeyler...
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    AskN0More 3 sa.
    Bol sans philips
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