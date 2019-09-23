YouTube CEO'su, değişen "kanal doğrulama" kriterlerindeki karışıklık için özür diledi

Geçtiğimiz hafta, sizlere de duyurduğumuz üzere Youtube kanal doğrulama kriterlerinde değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Aradan geçen kısa bir süre içinde şirket CEO'su yeni uygulamanın yol açtığı hayal kırıklıkları ve karışıklıklar için özür diledi.

Bazı detayları gözden kaçırdık

Şirketin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, yeni kriterlere uymayan kanalların doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı belirtilmiş ve bu kanalların itiraz hakkı olduğu ifade edilmişti. Youtube CEO'su Susan Wojcick kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile doğrulama rozetleri kaldırılan bu kanalların herhangi bir itiraz yapmalarına gerek kalmadan rozetlerinin tekrar geri verileceği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2019/09/20/youtube-ceo-verified-channel-apology/

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Wojcick, Youtube platformunda geliştirmeler yaparkenve endişeleri gidermek için çok yakında daha fazla güncelleme yapacaklarını da ifade ediyor. Yeni yönetmeliklere göre Youtubeaşan kanallara doğrulama rozeti verme uygulamasını sonlandırmış ve onaylı hesap olmak içinbakacağını duyurmuştu. Görünen o ki yeni kurallar uygulamaya girerken, beraberinde degetirmiş durumda. Şirketin konuyla ilgili alacağı yeni kararları isegünlerde açıklaması bekleniyor.