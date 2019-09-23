YouTube CEO'su, değişen "kanal doğrulama" kriterlerindeki karışıklık için özür diledi

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta, sizlere de duyurduğumuz üzere Youtube kanal doğrulama kriterlerinde değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Aradan geçen kısa bir süre içinde şirket CEO'su yeni uygulamanın yol açtığı hayal kırıklıkları ve karışıklıklar için özür diledi.
Bazı detayları gözden kaçırdık
Şirketin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, yeni kriterlere uymayan kanalların doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı belirtilmiş ve bu kanalların itiraz hakkı olduğu ifade edilmişti. Youtube CEO'su Susan Wojcick kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile doğrulama rozetleri kaldırılan bu kanalların herhangi bir itiraz yapmalarına gerek kalmadan rozetlerinin tekrar geri verileceği belirtiliyor.Wojcick, Youtube platformunda geliştirmeler yaparken bazı konuları atladıklarını ve endişeleri gidermek için çok yakında daha fazla güncelleme yapacaklarını da ifade ediyor. Yeni yönetmeliklere göre Youtube 100 bin kullanıcıyı aşan kanallara doğrulama rozeti verme uygulamasını sonlandırmış ve onaylı hesap olmak için farklı kriterlere bakacağını duyurmuştu. Görünen o ki yeni kurallar uygulamaya girerken, beraberinde de birçok sorunu getirmiş durumda. Şirketin konuyla ilgili alacağı yeni kararları ise önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2019/09/20/youtube-ceo-verified-channel-apology/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle ki 1 milyar insandan fazla insanın kullandığı bir platform var. En ufak bir detay bile yüzbinlerce insanı etkileyebiliyor. O yüzden en ufak bir şey de bu kadar tepki gelmesi normal.