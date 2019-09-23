Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube CEO'su, değişen "kanal doğrulama" kriterlerindeki karışıklık için özür diledi

    Popüler video platformu Youtube'un CEO'su Susan Wojcicki, geçtiğimiz hafta değiştirilen "kanal doğrulama" kriterlerinin yarattığı hayal kırıklığı ile ilgili özür diledi.
    3 sa.
    503
    7
    3
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Geçtiğimiz hafta, sizlere de duyurduğumuz üzere Youtube kanal doğrulama kriterlerinde değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Aradan geçen kısa bir süre içinde şirket CEO'su yeni uygulamanın yol açtığı hayal kırıklıkları ve karışıklıklar için özür diledi.

    Bazı detayları gözden kaçırdık

    Şirketin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, yeni kriterlere uymayan kanalların doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı belirtilmiş ve bu kanalların itiraz hakkı olduğu ifade edilmişti. Youtube CEO'su Susan Wojcick kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile doğrulama rozetleri kaldırılan bu kanalların herhangi bir itiraz yapmalarına gerek kalmadan rozetlerinin tekrar geri verileceği belirtiliyor.
    Wojcick, Youtube platformunda geliştirmeler yaparken bazı konuları atladıklarını ve endişeleri gidermek için çok yakında daha fazla güncelleme yapacaklarını da ifade ediyor. Yeni yönetmeliklere göre Youtube 100 bin kullanıcıyı aşan kanallara doğrulama rozeti verme uygulamasını sonlandırmış ve onaylı hesap olmak için farklı kriterlere bakacağını duyurmuştu. Görünen o ki yeni kurallar uygulamaya girerken, beraberinde de birçok sorunu getirmiş durumda. Şirketin konuyla ilgili alacağı yeni kararları ise önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.


    https://www.engadget.com/2019/09/20/youtube-ceo-verified-channel-apology/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 1 sa.
    Youtube bir şeyler yapmak epey zor. Yönetmesi de öyle.
    Öyle ki 1 milyar insandan fazla insanın kullandığı bir platform var. En ufak bir detay bile yüzbinlerce insanı etkileyebiliyor. O yüzden en ufak bir şey de bu kadar tepki gelmesi normal.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dede17 2 sa.
    Noldu donanimhaber BİTCOİN haberleri azaldı hayırdır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dalette 2 sa.
    Kullanıcılar şikayetçi oldu geri adım attık demiyorda yaw he he bide bu youtube botlarında el atsalar keşke
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Elektrikli Nissan Leaf 2020'de Türkiye'ye geliyor 35 dk. Oppo Reno Ace'in tasarımını gösteren tanıtım posteri yayınlandı 1 sa. Facebook, Grup Hikayeleri özelliğini sonlandırıyor 1 sa. Ünlü giyilebilir cihaz markası Fitbit satılıyor 2 sa. Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi 2 sa. IKEA, 2020'de tükettiği elektrikten daha fazlasını üretmeye başlayacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN YouTube CEO'su, değişen "kanal doğrulama" kriterlerindeki karışıklık için özür diledi Sonraki Hyundai Tucson N Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. PlayStation 5 daha az enerji harcayacak 4 sa. Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! 4 sa. Trump açıkladı: Ay'a gitmek heyecan verici değil, hedefimiz Mars olmalı 5 sa. Huawei'in son harikası Mate 30 Pro | Mobilite 6 sa. Breaking Bad filmi El Camino'nun yeni tanıtım fragmanı paylaşıldı 7 sa. Emmy 2019 ödüllerinin kazananları belli oldu 15 sa. Daimler, içten yanmalı motor planlarından vazgeçiyor 16 sa. Epic Games, Control’ü kendi mağazasına özel hale getirmek için 9.5 milyon Euro ödedi 16 sa. Rambo ve Ad Astra, gişede beklentileri karşılayamadı 17 sa. Sony 16K çözünürlüklü 20 metrelik dev ekranı 5,8 milyon dolara satışa sundu 18 sa. Popüler Linux dağıtımlarında en çok indirilen 5 Snap uygulaması 18 sa. SkinVision adlı uygulama cilt kanserini yüzde 95 doğrulukla tespit edebiliyor 19 sa. iPhone SE 2 modeli 2020’nin ilk yarısında 5 inç LCD ekranla gelebilir 19 sa. TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi 19 sa. Rekabetçi! Corsair M55 RGB PRO Oyuncu Faresi İncelemesi 21 sa. NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir 21 sa. Gears 5 Video İnceleme 22 sa. Donald Trump ve Mark Zuckerberg'in yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı 22 sa. Amazon, Rivian'dan 100.000 adet elektrikli kamyonet sipariş etti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere
    DonanımHaber
    İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Apple iPhone XR [ANA KONU]
    DH Forum
    Audi a4 2.00 tfsi 245 quattro aldim :)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim