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Philips'den 23-inç IPS panelli monitör: Blade 2 239C4QHSB

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,2b
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14
Monitör
knight
Haber Editörü
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Philips, 23-inç boyutunda IPS panele ve W-LED arka aydınlatmaya sahip Blade 2 239C4QHSB modelini tanıtarak ürün portföyünü genişletiyor.
İki adet HDMI portuna ve VGA bağlantısına sahip olan Blade 2 239C4QHSB, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, griden griye 7 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250cd/m2 parlaklık seviyesi, 0.265 x 0.265 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor.
W-LED teknolojisi sayesinde CCFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %40'lara varan enerji tasarrufu sağladığı belitilen monitörün, aynı zamanda çevre dostu olduğu vurgulanmış. Kutu içeriği de dahil olmak üzere monitörün plastik ve metal kısımlarında %100 geri dönüşümlü materyaller kullanılmış.
Philips, Blade 2 239C4QHSB'yi siyah ve beyaz renk seçenekleriyle bu aydan itibaren satışa sunacak. Fiyat bilgisi ise verilmemiş.

http://www.philips.com.sg/c/pc-monitor/brilliance-blade-2-23-inch-58.4-cm-full-hd-display-239c4qhsb_69/prd/?t=specifications Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayyam_karadenizli 7 yıl
Dokunmatik ekran var piyasada, 4 ay önce vatandan haftasonu indiriminde dayıoğlu aldı, hatırladığım 340 lira falandı 22", satıştaki elemanlar dokunmatik olup olmadığını bilmiyorlardı. Şimdi onu almakla iyi etmişiz bu haberdeki mi o mu dersek herkes dokunmatik olanı seçer.
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abdulmusavvir 7 yıl
Windows 8 kurun bakalım sıkıntının büyüğü tepkime mi, yoksa dokunmatik ekran ihtiyacı mı görelim.
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dusty 7 yıl
O apayrı bir konu hocam, ona da alışacağız zamanla. Yavaş yavaş Türkiye'de olmasa da piyasada sağlamlaşıyor dokunmatik paneller.
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aziz77 7 yıl
ıps panel için 7ms tepkime iyi,oyunlarda sıkıntı yapacağını sanmıyorum.ayrıca karizma duruyor.
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savasserter 7 yıl
IPS panelli monitör için 7ms gayet iyi sayılabilecek bir değerdir. TN panellerdeki 2ms olayına takılmayın
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ramaray 7 yıl
Arkadaşlar... Çok önemli bir detay: Firmaların üzerine yazdığı tepkime süreleri yüzde 99 hatalı oluyor.

İade ettiğim LG IPS 236V monitörün tepkime süresi yazan: 5 ms / gerçek ortalama: 30 ms

Haa bu monitör gerçekten 7 ms ise süpermiş...
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Sajuuk 7 yıl
Digerleri 2ms verirken en iyi degeri veriyor, philips 7 ms yi ortalama olarak vermistir belki? Zaten griden griye diyor. Diger 2 ms denen monitor kirmizidan yesile belki de 30 msyle geciyor ama işte !
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CooL_ROMEO 7 yıl
beray07
Tam Bf3 luk

Adam haklı yani otorup da cod mu oynuyacak bu ekranda adamların suratları kare kare .
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dusty 7 yıl
Hocam adamların suratının kare kare olması bir yana, bu tepki süresiyle oyun, hele ki FPS çok fena kasar, lag yapar. Bakalım, incelemeler gelince görürüz
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E_Aydin35 7 yıl
İşte dünya markası budur, şunun güzelliğine bakın varmı daha iyisi? Şahsen varsada tercih etmem çokiyi ve sağlam ayrıca beyaz rengini merak ettim.:)
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dusty 7 yıl
Heyecan yapmayalım ama, hele bir incelemeler düşsün o zaman konuşuruz
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