Philips'den 23-inç IPS panelli monitör: Blade 2 239C4QHSB

Philips, 23-inç boyutunda IPS panele ve W-LED arka aydınlatmaya sahip Blade 2 239C4QHSB modelini tanıtarak ürün portföyünü genişletiyor.

İki adet HDMI portuna ve VGA bağlantısına sahip olan Blade 2 239C4QHSB, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, griden griye 7 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250cd/m2 parlaklık seviyesi, 0.265 x 0.265 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor.

W-LED teknolojisi sayesinde CCFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %40'lara varan enerji tasarrufu sağladığı belitilen monitörün, aynı zamanda çevre dostu olduğu vurgulanmış. Kutu içeriği de dahil olmak üzere monitörün plastik ve metal kısımlarında %100 geri dönüşümlü materyaller kullanılmış.

Philips, Blade 2 239C4QHSB'yi siyah ve beyaz renk seçenekleriyle bu aydan itibaren satışa sunacak. Fiyat bilgisi ise verilmemiş.

http://www.philips.com.sg/c/pc-monitor/brilliance-blade-2-23-inch-58.4-cm-full-hd-display-239c4qhsb_69/prd/?t=specifications