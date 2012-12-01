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Philips'ten Ambiglow teknolojili 27-inç 3D AH-IPS monitör: Gioco 278G4DHSD

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
57
Monitör
knight
Haber Editörü
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Philips'ten Ambiglow teknolojili 27-inç 3D AH-IPS monitör: Gioco 278G4DHSD
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LCD monitör üretiminde uzman firmalardan Philips, 3D özelliğine sahip yeni modeli Gioco 278G4DHSD'nin basın duyurusunu yayımladı.
Gioco 278G4DHSD'yi piyasadaki önemli rakiplerinden ayıran özelliği kuşkusuz Philips'in Ambiglow teknolojisi. LCD monitörün sağ ve sol köşelerine beşer adet LED ışık yerleştirilmiş. Yüksek hızlı bir işlemci, gelen görüntüyü analiz ediyor ve görüntüdeki ağırlıklı renk tonlarına göre LED'lerin rengini, parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlıyor. Örneğin orman ortamında geçen bir oyun oynadığınızda kahverengi ve yeşil renk tonlarıyla karşılaşıyorsunuz. Böylece gerek oyun gerekse film deneyiminin bir adım öteye taşınması amaçlanmış. Bu teknolojinin nimetlerinden gerçek anlamda faydalanabilmek için LCD monitör ile duvar arasında yaklaşık 15 cm mesafe bırakılması ve odadaki ışıkların kapatılması tavsiye ediliyor. İstediğiniz takdirde LED ışıkları kapatabiliyorsunuz.
Philips'ten Ambiglow teknolojili 27-inç 3D AH-IPS monitör: Gioco 278G4DHSD
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Şimdi gelelim LCD monitörün göze çarpan diğer teknik özelliklerine...
Gioco 278G4DHSD, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, beyaz LED arka aydınlatmalı AH-IPS panel ile donatılmış. Renk gösterimi ve görüş açısı gibi kriterlerde iddialı olan AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel teknolojisi, önceki nesil IPS panellere kıyasla renk doğruluğu ve enerji sarfiyatı gibi konularda avantajlı. 7 ms tepki süresi (2D modunda), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan LCD monitör, pasif 3D gözlüklere destek veriyor. Pasif 3D gözlükler, hafif yapılarıyla ön plana çıktığı gibi herhangi bir pile gereksinim duymuyor.
Oyun deneyimini garanti altına almak adına, Gioco 278G4DHSD'de üç farklı oyun moduna yer verilmiş: ''FPS (First Person Shooter) modu, RTS (Real Time Strategy) modu ve yarış modu''. FPS modunda, karanlık alanlarda düşmanlarınızı daha kolay tespit edebiliyorsunuz. Yarış modunda, LCD monitörün tepki süresi iyileştiriliyor. RTS modunda ise SmartFrame ile belli başlı bölgeler vurgulanıyor.
Duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen LCD monitör, 1 adet VGA (D-Sub) girişine, 3 adet HDMI girişine ve 4 adet USB 3.0 portuna ev sahipliği yapıyor. Gioco 278G4DHSD'nin fiyatı vergiler dahil 319.99 Pound olarak belirlenmiş. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 915 TL'ye denk gelmekte.
Philips'ten Ambiglow teknolojili 27-inç 3D AH-IPS monitör: Gioco 278G4DHSD
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Obi-WanKenobi 6 yıl
vaay be helal olsun adamlara
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Ginga Bishounen 6 yıl
Ha ona dikkat etmemişim. Onunda fiyatı %25 indirimden 1.000 TL olur.
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buzkan 6 yıl
ürün şu an itibariyle stoklara girmedi ne zaman girer sizce tam anlamıyla
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khaos 6 yıl
Tahmini fiyatı ne olur sizce?
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agaydemir 6 yıl
bence 1300TL civarı olur
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perikentli 7 yıl
7 ms tepkime süresi düşündürdü beni ?
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buzkan 6 yıl
bu monitör türkiyede ne zman satılacak bilgisi olan varmı
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murat.nur 7 yıl
Ambilight teknolojisinin monitörlerde görülüyor olması sevindirici bir gelişme.
Ekonomik IPS (E-IPS) yerine artık AH-IPS gibi çok daha iyi panellerin hem 3D olarak hemde alınabilir fiyat seviyesinde temin edilebilmesi çok daha sevindirici.
Pasif 3D seçilmesi kullanıcı için hem sağlık hem fiyat dostu yanı olmuş.
Monitör ince çerçeve ve zarif tasarımı olarak çok iyi düzeyde.
Ancak Usb 3.0 ve 4 adet port kulağa çok hoş gelsede usb portlarının hepsinin arkada olması can sıkıcı olmuş.
3 adet HDMI giriş pekçok cihaza aynı anda bağlanabilmeyi sağlıyor.
1920x1080 çözünürlük oyun açısından bakılınca çok daha isabetli bir değer. Monitör eğer 2560x1440 olsaydı bu çözünürlükte ve full grafik ayarlarında oyunlar oynanmaya çalışılırsa şu anki 450-500 dolar altı ekran kartlarının hepsi çuvallar.
Ayrıca 720p videolar 2560x1440 monitörde çok bozuk bir görüntü ile izlenmeye sebep olur. 1080p full hd bir videoda bile bu bozulma rahatça hissedilir.
Grafik tasarım gibi uğraşısı olanlar için 2560x1600 (16:10) çözünürlük daha isabetli tercih olur.
Philips 7ms g2g olduğunu belirtiği değeri, düşük tutup aldatma amaçlı vermediyse eğer bence çokta takılmaya değmez bir değer.
Teknoseyir editörü Murat Gamsız Asus ProArt PA246Q 6ms ips monitör video incelemesinde, Philips 8ms eski ips monitöründe gosthingle karşılaşılmadan oyun deneyimi yaşadığından bahsetmişti.
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OverClocK1ng 7 yıl murat.nur
murat.nur
Ancak Usb 3.0 ve 4 adet port kulağa çok hoş gelsede usb portlarının hepsinin arkada olması can sıkıcı olmuş.
1920x1080 çözünürlük oyun açısından bakılınca çok daha isabetli bir değer. Monitör eğer 2560x1440 olsaydı bu çözünürlükte ve full grafik ayarlarında oyunlar oynanmaya çalışılırsa şu anki 450-500 dolar altı ekran kartlarının hepsi çuvallar.
Ayrıca 720p videolar 2560x1440 monitörde çok bozuk bir görüntü ile izlenmeye sebep olur. 1080p full hd bir videoda bile bu bozulma rahatça hissedilir.
Yukarıda alıntı yaptığım yerlerde iyi konulara parmak basmışsın.

USB Portları 2 sağ 2 sol olarak yanlara koyabilirlerdi.
Çözünürlük olarak ise bence çok iyi. Hem daha yüksek ekran kartı gerektirmemesi hem de dizi veya film izlerken 2560x1440 taki gibi tam ekran yapınca pixelleri aşırı büyütüp bozuk göstermemesi açısından da daha iyi.
Fiyat olarak da çok iyi. Hem de gözlükleri de ucuz olduğundan düşüp kırılırsa falan gidip 5-10 liraya yenisini alabilme şansı var...
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OverClocK1ng 7 yıl
Ambilight'ın biraz geliştirilmişi olsa da Ambilight bir halta yaramıyordu. Bu da pek işe yarayan bir şey değil yani.
Yalnız monitörün Beyaz LED olması ve AH-IPS gibi iyi bir panel olması çok iyi.
Ayrıca arkasını da beğendim. Özellikle de pasif 3D olması,
farklı oyun modlarının olması, 3HDMI ve 4 port USB3.0 hub gibi özellikleri
bu fiyata vermesi çok çok iyi...
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12 Angry Men 7 yıl
pek cazip durmuyor.
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xLmNt13 7 yıl
7 ms tepki süresi ?
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mczaga 7 yıl
bu olayı elle sonradan yapanlarda var sanırım.
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savasserter 7 yıl
Bişey değilde 27" monitörler başını alıp gidecek önümüzdeki yıllarda...
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