Philips'ten Ambiglow teknolojili 27-inç 3D AH-IPS monitör: Gioco 278G4DHSD

LCD monitör üretiminde uzman firmalardan Philips, 3D özelliğine sahip yeni modeli Gioco 278G4DHSD'nin basın duyurusunu yayımladı.

Gioco 278G4DHSD'yi piyasadaki önemli rakiplerinden ayıran özelliği kuşkusuz Philips'in Ambiglow teknolojisi. LCD monitörün sağ ve sol köşelerine beşer adet LED ışık yerleştirilmiş. Yüksek hızlı bir işlemci, gelen görüntüyü analiz ediyor ve görüntüdeki ağırlıklı renk tonlarına göre LED'lerin rengini, parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlıyor. Örneğin orman ortamında geçen bir oyun oynadığınızda kahverengi ve yeşil renk tonlarıyla karşılaşıyorsunuz. Böylece gerek oyun gerekse film deneyiminin bir adım öteye taşınması amaçlanmış. Bu teknolojinin nimetlerinden gerçek anlamda faydalanabilmek için LCD monitör ile duvar arasında yaklaşık 15 cm mesafe bırakılması ve odadaki ışıkların kapatılması tavsiye ediliyor. İstediğiniz takdirde LED ışıkları kapatabiliyorsunuz.

Şimdi gelelim LCD monitörün göze çarpan diğer teknik özelliklerine...



Gioco 278G4DHSD, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, beyaz LED arka aydınlatmalı AH-IPS panel ile donatılmış. Renk gösterimi ve görüş açısı gibi kriterlerde iddialı olan AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel teknolojisi, önceki nesil IPS panellere kıyasla renk doğruluğu ve enerji sarfiyatı gibi konularda avantajlı. 7 ms tepki süresi (2D modunda), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan LCD monitör, pasif 3D gözlüklere destek veriyor. Pasif 3D gözlükler, hafif yapılarıyla ön plana çıktığı gibi herhangi bir pile gereksinim duymuyor.

Oyun deneyimini garanti altına almak adına, Gioco 278G4DHSD'de üç farklı oyun moduna yer verilmiş: ''FPS (First Person Shooter) modu, RTS (Real Time Strategy) modu ve yarış modu''. FPS modunda, karanlık alanlarda düşmanlarınızı daha kolay tespit edebiliyorsunuz. Yarış modunda, LCD monitörün tepki süresi iyileştiriliyor. RTS modunda ise SmartFrame ile belli başlı bölgeler vurgulanıyor.



Duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen LCD monitör, 1 adet VGA (D-Sub) girişine, 3 adet HDMI girişine ve 4 adet USB 3.0 portuna ev sahipliği yapıyor. Gioco 278G4DHSD'nin fiyatı vergiler dahil 319.99 Pound olarak belirlenmiş. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 915 TL'ye denk gelmekte.

