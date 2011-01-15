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Philips'ten Android işletim sistemli yeni telefon: T910

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
52,2b
1
37
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips'ten Android işletim sistemli yeni telefon: T910
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Philips, Android işletim sistemli yeni telefonunu kullanıma sunuyor. T910 model isimli yeni telefon, 3.5-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip. Standart olarak 180MB depolama kapasitesiyle gelen ancak microSD kart desteği ile bu kapasiteyi 32GB'a kadar yükseltebilen telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, GPS, Bluetooth 2.1 ve 802.11g WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

GSM 850/900/1800/1900 MHz ve TD-SCDMA 2010-2025 MHz ağlarına destek sunan telefon, ilk etapta Çin pazarı hedeflendiği için entegre CMMB TV alıcısı ve teleskopik anten gibi özelliklere de sahip. Android 2.1'i temel alan ancak ekstra uygulamalar ve yeniden tasarlanan kullanıcı ara birimi ile yerel internet servislerine destek gibi detaylarla donatılan OPhone OS 2.0 işletim sistemini çalıştıran Philips T910, 1530 mAh kapasiteli pil ile 8 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Mart ayı gibi satışa sunulması beklenen Philips T910'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Philips'ten Android işletim sistemli yeni telefon: T910
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photo sir 8 yıl
Philips neden telefon çıkarıyor anlamıyorum, android olarak gördüğüm en şık telefon
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DH Misafiri 8 yıl
philips telefonları 7 yıldır kullanıyorum. 9@9 she serileri çok kötüydü fakat xenium; d ve t serisi telefonları mükemmel. müthiş şekilde pratik ve kullanışlı. nokıa'ya yüzlerce liralık para vermek bence enayiliğin danıskası! ayrıca nokıa'nın telefonlarının en iyisi 2 gün dayanıyor fakat philips'in böyle üst model telefonları bile en az 5 gün dayanabiliyor. kesinlikle tavsiye ederim.
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Mimar SaNAN 8 yıl
bence philips'in ürünleri dandik (şahsi kanaatim) ama bu cihaz şık olmuş.
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DH Misafiri 8 yıl
bence philips dünyada en sağlam telefonu yapıyor bu ne olursa olsun büyük bir başarı ürünleri çok kaliteli detaylar okadar önemli deyil...
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DH Misafiri 8 yıl
hepiniz boş yorum yapıyorsunuz araştırmadan infaz etmeyin philips kendini dünyaya kanıtlamış bir markadır dogru şarj aletini cebinde gezdirenler için degil
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.i. 8 yıl
Üst seviye modeller ile birlikte tanıtması gerekirdi.


GSM 900 / 1800 / 1900, 3G Network TD-SCDMA 2010
OS Android-based OPhone OS v2.0
CPU, ram?
Internal 180 MB, Card slot microSD, up to 32 GB
115 x 62.4 x 14.4 mm, 141 g
360 x 640 pixels, 3.5 inc, TFT resistive touchscreen, 256K colors
3.5mm jack
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g
USB Yes, miniUSB v2.0
5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, Video QVGA, Secondary kamera
Radio YOK
GPS, A-GPS
- CMMB Mobile TV
Battery Li-Ion 1530 mAh
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DH Misafiri 8 yıl
philipse b*k atan ark.lar hiç kullanmaış olcaklarki böle konusuolar, phlips in ilk dokunmatikler cıktıgında hiç bi dokunmatik ekranlı en ii markalar bile hızına erişemedi, şarj dersen hala okadar şarjı giden tel. yok, tamam belki çok üstün bişi yapmamış olabilir ama sizin öle bahsettiğinz kadar da değil yani
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olağan_şüpheli 8 yıl
tipi falan çok hoş.... ekranın resef. olmasına fazla takılmayın..sonucta herkesin beklentisi aynı değil..eğr fiyatta önemli düşüşe sebep oluyorsa ben resef. ekran kullanırım..oyun falanda oynamam zaten..ama kamera müzik konusunda taviz vermem..beklenti meselesi.... gerçi çin pazarı demiş model için..bize gelir mi gelirse kaca gelir. ama model bolluğu iyi..fiyatlar düşsün azıcık..
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dirdom 8 yıl
güzel olacağa benziyor, takip edeceğim!
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Sunstorms 8 yıl
bu telefona 3.5" 320x480 rezistive ekran koy ondan sonra satılacağını düşün ölü doğmuş bir cihaz daha...
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BiLaL ! 8 yıl

svideoz

bu telefona 3.5" 320x480 rezistive ekran koy ondan sonra satılacağını düşün ölü doğmuş bir cihaz daha...

al benden de o kadar
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Rouvax 8 yıl
Tasarımı güzel olmuş ancak , bu nedir özellikler çok kötü :(
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jiveltro 8 yıl
şarjı eski telefonları kadar iyiyse tercih sebebi olabilir zaten şu philips telefon çıkarmasada olur ayda yılda bir böyle ucuz telefonlar çıkarıp napıyo anlamadım piyasamı yokluyo kendi çapında gereksiz bir telefon olmuş akıllı telefon piyasasına giriş yapacak bir firma tegra 2 felan kullanmalı ilk akıllı telefonunda en az çünkü zaten geç kalmış oluyo şu saatten sonra bu piyasaya giricek bir şirket.
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