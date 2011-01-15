Philips'ten Android işletim sistemli yeni telefon: T910

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Philips, Android işletim sistemli yeni telefonunu kullanıma sunuyor. T910 model isimli yeni telefon, 3.5-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip. Standart olarak 180MB depolama kapasitesiyle gelen ancak microSD kart desteği ile bu kapasiteyi 32GB'a kadar yükseltebilen telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, GPS, Bluetooth 2.1 ve 802.11g WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

GSM 850/900/1800/1900 MHz ve TD-SCDMA 2010-2025 MHz ağlarına destek sunan telefon, ilk etapta Çin pazarı hedeflendiği için entegre CMMB TV alıcısı ve teleskopik anten gibi özelliklere de sahip. Android 2.1'i temel alan ancak ekstra uygulamalar ve yeniden tasarlanan kullanıcı ara birimi ile yerel internet servislerine destek gibi detaylarla donatılan OPhone OS 2.0 işletim sistemini çalıştıran Philips T910, 1530 mAh kapasiteli pil ile 8 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Mart ayı gibi satışa sunulması beklenen Philips T910'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.