Philips'ten USB arabirimli ve LED arka aydınlatmalı 21.5-inç monitör: 221S3UCB

Philips, 21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde TN panele sahip yeni TFT-LCD monitörü 221S3UCB'nin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladı. 221S3UCB'yi piyasadaki standart modellerden ayıran özelliği bünyesinde barındırdığı USB arabirimi. Philips'in yeni TFT-LCD monitörü hem USB bağlantısından güç alıyor hem de USB bağlantısı aracılığıyla görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor



W-LED arka aydınlatma, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı ve 150 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellikler sunan 221S3UCB, esnek yapısı sayesinde 90 derece döndürülerek kullanılabiliyor, yükseklik ise 70 mm arttırılabiliyor.



Philips, 221S3UCB için vergiler dahil 170 Euro fiyat belirlemiş durumda.