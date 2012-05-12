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Philips'ten USB arabirimli ve LED arka aydınlatmalı 21.5-inç monitör: 221S3UCB

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,7b
1
8
Monitör
knight
Haber Editörü
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Philips, 21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde TN panele sahip yeni TFT-LCD monitörü 221S3UCB'nin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladı. 221S3UCB'yi piyasadaki standart modellerden ayıran özelliği bünyesinde barındırdığı USB arabirimi. Philips'in yeni TFT-LCD monitörü hem USB bağlantısından güç alıyor hem de USB bağlantısı aracılığıyla görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor
W-LED arka aydınlatma, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı ve 150 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellikler sunan 221S3UCB, esnek yapısı sayesinde 90 derece döndürülerek kullanılabiliyor, yükseklik ise 70 mm arttırılabiliyor.
Philips, 221S3UCB için vergiler dahil 170 Euro fiyat belirlemiş durumda.

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07ugur 7 yıl
Sadece tv'si eksik usb'den veri okuyabilmesi, gece yatarken pcyi kapatıp film izlemek demek.Buda bence çok güzel bişey :)
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asterisk* 7 yıl
MxFxOx
bucuklu boyutlardan uzak durun derim

niye? bi bildiğiniz varsa adam gibi açıklayıp konuşun. milletin kafasını bulandırıyorsunuz.
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MxFxOx 7 yıl
bucuklu boyutlardan uzak durun derim
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impsych1956 7 yıl
okuduğum incelemede de aynısını yazmışlardı..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 7 yıl
philips'in bir ips panelli modeli vardı TN panelli modellerden bile kötü görüntüsü vardı.. ne kontrast ne renk hiçbirşey yoktu monitörde. yanyana TN panelli bir monitörle durunca bilmeyen biri ips panellerden uzak dururdu resmen. internette incelemelerine rastladım gerçekten çok vasat olduğu yazıyordu orada da.. yani herhangi bir yanlışlık yoktu sanırım. varsayılan ayarlarla (kalibre edilmeden) görüntü TN panellerin varsayılanından kötüydü.. okuduğum incelemede de aynısını yazmışlardı.. zaten sevmediğim bir markaydı.. gerçi her ne kadar paneli philips üretmiyor olsada sanırım maliyeti düşürmek için dandik panel alma yoluna gitmiş gibi görünüyor. philips bu konuda bana hiç güven veren bir marka değil.. tabi her modeli için aynısını söylemek mümkün değil. iyi olanlarıda vardır elbet ama genel olarak düşündüğümde yinede uzak duracağım bir markadır..
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kurtay 7 yıl
enteresan cihaz..
yakinda youtube da incelemesi çıkar,bakarız.
bence usb görüntü olayı 2.cihaz (laptop vs) kullanılması pratik olsun diye düşünülmüş
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gunman233 7 yıl
Usb'den görüntü aktarımında dezavantajlar var mı, varsa ne türden acaba merak ettim, tepki süresi, görüntü kalitesi?
Tek usb den aldığı 5 watt ile 150 cd/m veriyorsa iyi valla aşırı aydınlık ortam hariç yeterli.
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_bluescream_ 7 yıl
gücünüde usbden alması iyimiş :)
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