Philips'ten USB arabirimli ve LED arka aydınlatmalı 21.5-inç monitör: 221S3UCB

Haber Editörü
Philips, 21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde TN panele sahip yeni TFT-LCD monitörü 221S3UCB'nin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladı. 221S3UCB'yi piyasadaki standart modellerden ayıran özelliği bünyesinde barındırdığı USB arabirimi. Philips'in yeni TFT-LCD monitörü hem USB bağlantısından güç alıyor hem de USB bağlantısı aracılığıyla görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor
W-LED arka aydınlatma, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı ve 150 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellikler sunan 221S3UCB, esnek yapısı sayesinde 90 derece döndürülerek kullanılabiliyor, yükseklik ise 70 mm arttırılabiliyor.
Philips, 221S3UCB için vergiler dahil 170 Euro fiyat belirlemiş durumda.
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niye? bi bildiğiniz varsa adam gibi açıklayıp konuşun. milletin kafasını bulandırıyorsunuz.
yakinda youtube da incelemesi çıkar,bakarız.
bence usb görüntü olayı 2.cihaz (laptop vs) kullanılması pratik olsun diye düşünülmüş
Tek usb den aldığı 5 watt ile 150 cd/m veriyorsa iyi valla aşırı aydınlık ortam hariç yeterli.