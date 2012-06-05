Philips'ten çift sim kart girişli cep telefonu: X332

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Philips, çift sim kart girişli yeni cep telefonu X332'yi duyurdu. Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği sunan X332, 117.3 mm uzunluğunda, 50.65 mm kalınlığında, 11.65 mm genişliğinde ve 88.7 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip.
2.4-inç boyutunda, 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde, 262.144 renk ekrana ve 64 MB dahili flash belleğe yer verilen cep telefonunun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
3.5 mm'lik kulaklık girişi, LED flaşlı 3 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve Bluetooth 2.1 ile donatılan cep telefonunun bataryası 1000 mAh. Batarya 30 güne varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
Son olarak 120$ fiyat etiketiyle haziran ayı sonuna doğru Rusya pazarına giriş yapması beklenen Philips X332'nin SAR değeri 0.41W/kg olarak açıklanmış.
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Philips bu teknolojiyi dokunmatik ekranlı android telefonlarda kullanmış olsaydı kesin alıcısı olurdum.
Ben şahsen uzun bekleme süresine sahip böyle bir telefonu çok istiyorum.