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Philips'ten çift sim kart girişli cep telefonu: X332

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Philips, çift sim kart girişli yeni cep telefonu X332'yi duyurdu. Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği sunan X332, 117.3 mm uzunluğunda, 50.65 mm kalınlığında, 11.65 mm genişliğinde ve 88.7 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip.
2.4-inç boyutunda, 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde, 262.144 renk ekrana ve 64 MB dahili flash belleğe yer verilen cep telefonunun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
3.5 mm'lik kulaklık girişi, LED flaşlı 3 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve Bluetooth 2.1 ile donatılan cep telefonunun bataryası 1000 mAh. Batarya 30 güne varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
Son olarak 120$ fiyat etiketiyle haziran ayı sonuna doğru Rusya pazarına giriş yapması beklenen Philips X332'nin SAR değeri 0.41W/kg olarak açıklanmış.

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longyueu 7 yıl
Ben şahsen uzun bekleme süresine sahip böyle bir telefonu çok istiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
30 gün olmasın 25 olsun yok 20 olsun 15 olsun yaa 15 gün bekleme süreli telefon olsun güzel değilmi on numara telefon
Philips bu teknolojiyi dokunmatik ekranlı android telefonlarda kullanmış olsaydı kesin alıcısı olurdum.
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dreamblue35 7 yıl
tip güzel de icraat nasıl ? 30 gün bekleme süresi diyor ama ben pek inanmıyorum
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DigitalKral 7 yıl
Bu phlips TÜRKİYE 'de ne zaman adam gibi bir disributor bulacak ve bizde alabileceğiz?

Ben şahsen uzun bekleme süresine sahip böyle bir telefonu çok istiyorum.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Son noktayı koymuş adamlar...
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