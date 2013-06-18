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Piccure isimli eklenti ile netlik sorunu bulunan fotoğrafları düzeltin

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Piccure isimli eklenti ile netlik sorunu bulunan fotoğrafları düzeltin
Çekilen fotoğraflar üzerinde sık görülen sorunların başında, çekim sırasında meydana gelen yanal sarsıntılar nedeniyle fotoğrafların istenilen netlik seviyesinde çıkmaması gelir. Bu sorunu ciddi oranda azaltmak için geliştirilen Piccure isimli eklenti, Adobe'nin popüler fotoğraf uygulamaları Photoshop ve Photoshop Elements üzerinde çalışabiliyor.
Betası geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan ve ciddi geliştirmeler ile son sürümü kullanıma sunulan Piccure eklentisi, sade ve kullanışlı ara yüzü sayesinde yanal sarsıntılar nedeniyle fotoğraf üzerinde oluşan titreşimlerin azaltılmasına yardım ederek, ortaya daha keskin fotoğraflar çıkartılmasına imkan sağlıyor. Benzerini Photoshop CC içerisinde "Shake Reduction Tool" ismiyle gördüğümüz Piccure eklentisi, Windows 7 ve Mac OS X 10.7 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Adobe Photoshop için 234 TL, Photoshop Elements için ise 116 TL fiyat etiketiyle satılan eklentinin 14 günlük deneme sürümüne ve firmanın resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
 
Piccure isimli eklenti ile netlik sorunu bulunan fotoğrafları düzeltin
Piccure isimli eklenti ile netlik sorunu bulunan fotoğrafları düzeltin

http://www.thephoblographer.com/2013/06/18/piccure-is-a-photoshop-plug-in-for-photographers-with-shaky-hands/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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panelci 5 yıl
Çok gelisti photoshop,helal olsun diyorum..
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gentleman_ 5 yıl
Denemek gerek
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recepsalman 5 yıl
Mesajım bulunsun
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ozturert 5 yıl
Çiçeğin arkasını da gösterse iyiydi...
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Puzzles 5 yıl
Eğer bu kadar fark varsa mükemmel birşey olur. Deneme sürümüne bakmak lazım.
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jiddi 5 yıl
Bu olay Photoshop CC'de de var...



Linkleri düşmüş piyasaya ! Yakında sizin de Photoshop CC 'niz olur yani
!.. Ben vakumluyorum şu an netten...
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Fenomenon 5 yıl
bence örnek fotoğraflarda çom fazla abartma var bu kadar etkili olacağını zannetmiyorum
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olağan_şüpheli 5 yıl
maşallah optik is den daha başarılı
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