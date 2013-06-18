Piccure isimli eklenti ile netlik sorunu bulunan fotoğrafları düzeltin





Çekilen fotoğraflar üzerinde sık görülen sorunların başında, çekim sırasında meydana gelen yanal sarsıntılar nedeniyle fotoğrafların istenilen netlik seviyesinde çıkmaması gelir. Bu sorunu ciddi oranda azaltmak için geliştirilen Piccure isimli eklenti, Adobe'nin popüler fotoğraf uygulamaları Photoshop ve Photoshop Elements üzerinde çalışabiliyor.

Betası geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan ve ciddi geliştirmeler ile son sürümü kullanıma sunulan Piccure eklentisi, sade ve kullanışlı ara yüzü sayesinde yanal sarsıntılar nedeniyle fotoğraf üzerinde oluşan titreşimlerin azaltılmasına yardım ederek, ortaya daha keskin fotoğraflar çıkartılmasına imkan sağlıyor. Benzerini Photoshop CC içerisinde "Shake Reduction Tool" ismiyle gördüğümüz Piccure eklentisi, Windows 7 ve Mac OS X 10.7 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Adobe Photoshop için 234 TL, Photoshop Elements için ise 116 TL fiyat etiketiyle satılan eklentinin 14 günlük deneme sürümüne ve firmanın resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.thephoblographer.com/2013/06/18/piccure-is-a-photoshop-plug-in-for-photographers-with-shaky-hands/