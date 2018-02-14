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Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek

Vietnamlı yeni otomobil üreticisi Vinfast'ın ilk üreteceği araçlar için yapılan 62,000 kişilik oylamada 20 tasarım şirketinin tasarımları arasından İtalyan devi Pininfarina'nın tasarımları seçildi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek
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Vietnamlı yeni otomobil üreticisi Vinfast, ilk araçlarını üretmek için İtalyan tasarım şirketi Pininfarina’nın imzasını taşıyan tasarımları seçti. Aynı çizgilere sahip bir sedan ve bir SUV modelden oluşan bu tasarımlar, 20 ayrı şirketin tasarımları arasından 62,000 kişinin oylamasıyla seçildi. Üretime geçildiğinde bu üreticinin ilk modelleri olacaklar.

İtalyan tasarım devi Pininfarina’nın belirttiğine göre, şirketin ilk araçları olma yolunda ilerleyen bu tasarımlar iki şirketin işbirliği ile geliştirilmeye devam edecek.

Vinfast patronu Quang Viet Nguyen ise bu işbirliği ile ilgili şu yorumlarda bulundu; “Dünyanın en büyük tasarım şirketlerinden biri olan Pininfarina’nın işin içine dahil olmasıyla birlikte, ilk iki aracımıza Vietnam kimliğini kaybetmeden modern tasarım anlayışını aşılamayı umuyoruz.”

İlk aracını 2019 yılının Eylül ayında piyasaya çıkarmayı planlayan Vinfast, 2025 yılına kadar geçen 6 yıllık süreçte 500,000 aracı üretim bandından indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İtalyan tasarım devi Pininfarina’nın bu işbirliği son dönemde Asyalı üreticiler ile yaptığı ikinci anlaşma olarak kayıtlara geçti. Şirket geçtiğimiz hafta da Hong Konglu Hybrid Kinetic Group ile HK GT adında bir elektrikli performans aracı için anlaştıklarını duyurmuştu. 


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-pininfarina-suv-and-saloon-designs-become-first-vietnamese-cars Yorum Yaz
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ysfmre 1 yıl en beğenilen
İnanamıyorum Vietnam yerli otosunu bizden önce üretecek
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ie36 1 yıl
Yerli arabamız havada
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berkke 1 yıl
Pininfarinia eskiden meşhurdu vs. Diyenler pinifarinia zaten hayatını kaybetti şirketi kaldı sadece
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Nightmare70 1 yıl
Şimdi ki Ferrarilerde F12, 458 vs Pininfarina yazdığına bakmayın hepsi Ferrari Centro Stile'e ait tasarımlar. Pininfarina eskiden meşhurmuş yani ama yine de iyi işler çıkarırlar diye bekliyorum.
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Nerd Miner 1 yıl
Vietnam be daha 40 yil once 20 yil süren savaştan çikti bu ülke.Simdi pininfarinaya araba tasarlatip otomobil üretiyorlar.

Propaganda ahmet durmaz simdi acar bi yerli konu gaz alir.
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Kaygerya 1 yıl
bizim yerli ucagimiz yerlerde
yerli arabamiz goklerde.
aslinda var.
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serafon 1 yıl
Vietnamda neler neler yapılıyor! Bizde bişey yok ki!
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Antalya 1 yıl
Pininfarina denince aklıma nedense hep Hyundai Matrix isimli müthiş dizaynı geliyor
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porsoro 1 yıl Antalya
Antalya
Pininfarina denince aklıma nedense hep Hyundai Matrix isimli müthiş dizaynı geliyor


Bunu yazmaya gelmiştim.
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fuckulteli 1 yıl
2019 Eylül ayına geldiğimizde gerçekten piyasaya çıkartırlarsa bu işi başaranlara helal olsun. Tarih vermişler, iki araç diyerek sınırları çizmişler. Bakalım bizdeki gibi onlarda da yılan hikayesine mi dönecek bu otomobil işi.
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stalker(1979) 1 yıl
Sonra başladıkları halde bizden önce yapacaklar :D Bizim yerli oto (o da çıkarsa?) 2021'den önce yollara çıkmaz.
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ysfmre 1 yıl en beğenilen
İnanamıyorum Vietnam yerli otosunu bizden önce üretecek
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pininfarina, italyan tasarım devi ve
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