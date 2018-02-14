Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek

İtalyan tasarım devi Pininfarina’nın belirttiğine göre, şirketin ilk araçları olma yolunda ilerleyen bu tasarımlar iki şirketin işbirliği ile geliştirilmeye devam edecek.
Vinfast patronu Quang Viet Nguyen ise bu işbirliği ile ilgili şu yorumlarda bulundu; “Dünyanın en büyük tasarım şirketlerinden biri olan Pininfarina’nın işin içine dahil olmasıyla birlikte, ilk iki aracımıza Vietnam kimliğini kaybetmeden modern tasarım anlayışını aşılamayı umuyoruz.”
İlk aracını 2019 yılının Eylül ayında piyasaya çıkarmayı planlayan Vinfast, 2025 yılına kadar geçen 6 yıllık süreçte 500,000 aracı üretim bandından indirmeyi hedeflediklerini belirtti.
İtalyan tasarım devi Pininfarina’nın bu işbirliği son dönemde Asyalı üreticiler ile yaptığı ikinci anlaşma olarak kayıtlara geçti. Şirket geçtiğimiz hafta da Hong Konglu Hybrid Kinetic Group ile HK GT adında bir elektrikli performans aracı için anlaştıklarını duyurmuştu.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-pininfarina-suv-and-saloon-designs-become-first-vietnamese-cars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Propaganda ahmet durmaz simdi acar bi yerli konu gaz alir.
yerli arabamiz goklerde.
aslinda var.
Bunu yazmaya gelmiştim.
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