Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek

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Vietnamlı yeni otomobil üreticisi Vinfast, ilk araçlarını üretmek için İtalyan tasarım şirketi Pininfarina’nın imzasını taşıyan tasarımları seçti. Aynı çizgilere sahip bir sedan ve bir SUV modelden oluşan bu tasarımlar, 20 ayrı şirketin tasarımları arasından 62,000 kişinin oylamasıyla seçildi. Üretime geçildiğinde bu üreticinin ilk modelleri olacaklar.

İtalyan tasarım devi Pininfarina’nın belirttiğine göre, şirketin ilk araçları olma yolunda ilerleyen bu tasarımlar iki şirketin işbirliği ile geliştirilmeye devam edecek.

Vinfast patronu Quang Viet Nguyen ise bu işbirliği ile ilgili şu yorumlarda bulundu; “Dünyanın en büyük tasarım şirketlerinden biri olan Pininfarina’nın işin içine dahil olmasıyla birlikte, ilk iki aracımıza Vietnam kimliğini kaybetmeden modern tasarım anlayışını aşılamayı umuyoruz.”

İlk aracını 2019 yılının Eylül ayında piyasaya çıkarmayı planlayan Vinfast, 2025 yılına kadar geçen 6 yıllık süreçte 500,000 aracı üretim bandından indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İtalyan tasarım devi Pininfarina’nın bu işbirliği son dönemde Asyalı üreticiler ile yaptığı ikinci anlaşma olarak kayıtlara geçti. Şirket geçtiğimiz hafta da Hong Konglu Hybrid Kinetic Group ile HK GT adında bir elektrikli performans aracı için anlaştıklarını duyurmuştu.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-pininfarina-suv-and-saloon-designs-become-first-vietnamese-cars