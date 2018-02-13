Hyundai performans serisine i30 N fastback de katılıyor

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N performans serisinde oldukça hızlı ilerleyen Güney Koreli üretici, aralarında bir yıl gibi bir süre bile geçmeden iki yeni modelini tanıttı. Bununla da yetinmeyen Hyundai şimdi de i30 N fastback modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Araç üretime hazır hale geldiğinde diğer kardeşleri i30 N hatchback ve Veloster N’e katılacak.

Yakalanan test görüntülerinden anlaşılabildiği kadarıyla yeni model de hatchback kardeşi gibi daha sportif bir ön tampona, geniş hava girişlerine, daha büyük yan eteklere ve çift egzoz çıkışına sahip olacak. İri yarı tekerlekleri ve kırmızı fren kaliperleri de aracın N performans üyesi olacağını kanıtlar nitelikteki detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise kamuflajın altında yer alan spoyler dikkat çekiyor.

Aynı motoru paylaşabilir

N logosu taşıyacak fastback modelinin i30 N hatchback modelindeki motor yelpazesini paylaşması bekleniyor. Bu da araçta 246 beygir güç ve 350Nm tork üreten 2.0 litre dört silindir motor ve altı ileri manuel şanzıman ikilisi kullanılabileceği anlamına geliyor. Üretilen bu güç diğer modelde olduğu gibi performans paketiyle 271 beygire yükseltilebiliyor.

Hyundai performans grubunun üçüncü üyesi olacak i30 N fastback modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak ondan önce tanıtılan Veloster N modelinin 2018’in sonunda çıkarılacağı düşünüldüğünde daha vaktinin gelmediği anlaşılıyor.

http://www.motortrend.com/news/spied-hyundai-prepares-i30-n-fastback/