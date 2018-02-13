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Hyundai performans serisine i30 N fastback de katılıyor

N performans serisini geliştirmek konusunda oldukça hızlı hareket eden Hyundai, aradan bir yıl bile geçmeden duyurduğu performans ikilisinin arasına i30 N fastback modelini de eklemeye hazırlanıyor.
1 yıl
3,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai performans serisine i30 N fastback de katılıyor
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N performans serisinde oldukça hızlı ilerleyen Güney Koreli üretici, aralarında bir yıl gibi bir süre bile geçmeden iki yeni modelini tanıttı. Bununla da yetinmeyen Hyundai şimdi de i30 N fastback modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Araç üretime hazır hale geldiğinde diğer kardeşleri i30 N hatchback ve Veloster N’e katılacak.

Yakalanan test görüntülerinden anlaşılabildiği kadarıyla yeni model de hatchback kardeşi gibi daha sportif bir ön tampona, geniş hava girişlerine, daha büyük yan eteklere ve çift egzoz çıkışına sahip olacak. İri yarı tekerlekleri ve kırmızı fren kaliperleri de aracın N performans üyesi olacağını kanıtlar nitelikteki detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise kamuflajın altında yer alan spoyler dikkat çekiyor.

Aynı motoru paylaşabilir

N logosu taşıyacak fastback modelinin i30 N hatchback modelindeki motor yelpazesini paylaşması bekleniyor. Bu da araçta 246 beygir güç ve 350Nm tork üreten 2.0 litre dört silindir motor ve altı ileri manuel şanzıman ikilisi kullanılabileceği anlamına geliyor. Üretilen bu güç diğer modelde olduğu gibi performans paketiyle 271 beygire yükseltilebiliyor.

Hyundai performans grubunun üçüncü üyesi olacak i30 N fastback modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak ondan önce tanıtılan Veloster N modelinin 2018’in sonunda çıkarılacağı düşünüldüğünde daha vaktinin gelmediği anlaşılıyor.


http://www.motortrend.com/news/spied-hyundai-prepares-i30-n-fastback/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaptorFX 1 yıl
Tipini sevdiğim. Adamlar akrabalarını tasarımcı diye işe almışlar sanki. İ30 u sevdiler i20yi kalmıştı onu da sevdiler. Şimdi tipsize kardeş çıkartıyorlar.
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津波 1 yıl RaptorFX
RaptorFX
Tipini sevdiğim. Adamlar akrabalarını tasarımcı diye işe almışlar sanki. İ30 u sevdiler i20yi kalmıştı onu da sevdiler. Şimdi tipsize kardeş çıkartıyorlar.


Hyundai i20'ye tipsiz diyeni ilk seni gördüm.
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Bu i30 un solda 1 sağda 2 kapılı bi modeli vardı real racing 3 te. Keşke çıksa öyle bi model
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axiprens 1 yıl DoğanGörünümlüToros
DoğanGörünümlüToros
Bu i30 un solda 1 sağda 2 kapılı bi modeli vardı real racing 3 te. Keşke çıksa öyle bi model

Veloster...
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zolzauza 1 yıl
Hyundai ve performans kelimeleri yanyana garibime gitti...
Impreza sti ve lancer evo yokluğunda ortalık kimlere kaldı
:)))
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Dukkha 1 yıl zolzauza
zolzauza
Hyundai ve performans kelimeleri yanyana garibime gitti...
Impreza sti ve lancer evo yokluğunda ortalık kimlere kaldı
:)))

Yıl 2018.
Hyundai dünya genelinde en büyük 10 marka içerisinde.
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