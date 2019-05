Pink Floyd’un kült şarkısının hakları İZEV’e verildi; klip 10 milyon izlenirse yaşam köyü kurulacak

Tam Boyutta Gör

Pink Floyd grubunun solisti ve bas gitaristi Roger Waters, grubun kült şarkılarından “Another Brick in the Wall” şarkısının haklarını İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) verdi.

Türkiye’de Down sendromlu bireyler için hayata geçirilen ‘Hayat ve Biz’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Another Brick in The Wall şarkısı Türkçe’ye çevrildi. Down sendromlu ve otizmli bireyler, “Biz de sanat eserlerinin merkezinde yer alabiliriz” mottosuyla şarkıya eşlik etti.

Roger Waters’ın desteğiyle şarkının hakları, 1979 yılından bu yana ilk kez grup dışına verildi. “Yaşam Hakkı - Duvar” ismiyle Türkçeye çevrilen şarkıyı Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı ve Down sendromlu gençler seslendirdi.

Klipte, down sendromlu bireylerin “farklı” olmadığı ve toplumda yer almalarında herhangi bir engel olmadığı, toplumun kafasında bir ön yargı duvarı olduğu vurgulanıyor. Klibin sonlarına doğru bu ön yargı duvarının yıkılması gerektiğine dikkat çekilerek klipteki sembolik duvar yıkılıyor.

Another Brick in The Wall şarkısı, yazıldığı dönemin eğitim sistemini protesto ediyordu. “Yaşam Hakkı - Duvar” ise toplumda 'engelli' diye tanımlanan, farklı bireyler dediğimiz insanların yaşam hakkını savunuyor.

10 milyon izlenmeyi geçerse “yaşam köyü” kurulacak

İZEV Vakfı tarafından hazırlanan klibin maddi kazancıyla Down sendromlu ve otizmli bireyler için bir yaşam köyü kurulacak. Maddi destek için 10 milyon izlenme hedefi belirlenmiş. 10 milyon izlenmeden elde edilen gelir ile her yaştan ve her engel grubundan bireylerin kısa süreli ve uzun süreli kalabileceği bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Geçtiğimiz hafta yüklenen “Yaşam Hakkı - Duvar”, yaklaşık olarak 850 bin görüntülenmeye ulaştı. Siz de klibi izleyerek ve arkadaşlarınızla paylaşarak sosyal sorumluluk projesine destekte bulunabilirsiniz.