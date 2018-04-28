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Pink Floyd’un kült şarkısının hakları İZEV’e verildi; klip 10 milyon izlenirse yaşam köyü kurulacak

Pink Floyd grubunun kült şarkılarından “Another Brick in the Wall” şarkısının hakkı İZEV Vakfı'na verildi. İZEV şarkıyı Türkçeye çevirdi ve bir klip yayınladı. 10 milyon izlenirse yaşam köyü kurulacak
1 yıl
17,7b
1
30
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Pink Floyd’un kült şarkısının hakları İZEV’e verildi; klip 10 milyon izlenirse yaşam köyü kurulacak
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Pink Floyd grubunun solisti ve bas gitaristi Roger Waters, grubun kült şarkılarından “Another Brick in the Wall” şarkısının haklarını İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) verdi.

Türkiye’de Down sendromlu bireyler için hayata geçirilen ‘Hayat ve Biz’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Another Brick in The Wall şarkısı Türkçe’ye çevrildi. Down sendromlu ve otizmli bireyler, “Biz de sanat eserlerinin merkezinde yer alabiliriz” mottosuyla şarkıya eşlik etti.

Roger Waters’ın desteğiyle şarkının hakları, 1979 yılından bu yana ilk kez grup dışına verildi. “Yaşam Hakkı - Duvar” ismiyle Türkçeye çevrilen şarkıyı Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı ve Down sendromlu gençler seslendirdi.

Klipte, down sendromlu bireylerin “farklı” olmadığı ve toplumda yer almalarında herhangi bir engel olmadığı, toplumun kafasında bir ön yargı duvarı olduğu vurgulanıyor. Klibin sonlarına doğru bu ön yargı duvarının yıkılması gerektiğine dikkat çekilerek klipteki sembolik duvar yıkılıyor.

Another Brick in The Wall şarkısı, yazıldığı dönemin eğitim sistemini protesto ediyordu. “Yaşam Hakkı - Duvar” ise toplumda 'engelli' diye tanımlanan, farklı bireyler dediğimiz insanların yaşam hakkını savunuyor.

10 milyon izlenmeyi geçerse “yaşam köyü” kurulacak

İZEV Vakfı tarafından hazırlanan klibin maddi kazancıyla Down sendromlu ve otizmli bireyler için bir yaşam köyü kurulacak. Maddi destek için 10 milyon izlenme hedefi belirlenmiş. 10 milyon izlenmeden elde edilen gelir ile her yaştan ve her engel grubundan bireylerin kısa süreli ve uzun süreli kalabileceği bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Geçtiğimiz hafta yüklenen “Yaşam Hakkı - Duvar”, yaklaşık olarak 850 bin görüntülenmeye ulaştı. Siz de klibi izleyerek ve arkadaşlarınızla paylaşarak sosyal sorumluluk projesine destekte bulunabilirsiniz.



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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Enes Batur veya Orkun Işıtmak gibi malların çelınç videosu olsaydı çoktan 10 milyon olurdu.
Videoyu beğenmeyen 518 kişiyi de eşekler sevsin :D
Edit: 561 kişi olmuşlar. Kansızlık bulaşıcı demekki
Enes Batur veya Orkun Işıtmak gibi malların çelınç videosu olsaydı çoktan 10 milyon olurdu.Videoyu beğenmeyen 518 kişiyi de eşekler sevsin :DEdit: 561 ...
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jerry smith 1 yıl
çok güzel ve anlamlı olmuş.
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Soul741 1 yıl asksarabi
tr.sputniknews.com/...
Niye yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz? Haberi okuyun.
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1 Avatar
tmgnd 6 ay
6 ay geçti 3.1 milyon olmuş , yazıklar olsun , birisi bana mücbir sebeb yazsın lütfen , nedir yani geri planda herhangi bir organizasyonmu var? insanlar çekiniyormu bende bilmiyorum bilen varsa açıkça yazsın , değilse nedir?
Keşke konuya troll'lerden iştirak edenler olsa , bari biraz daha öne çıkardı , yazık günah yazıklar olsun.
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St Batuhan 12 ay
Neredeyse 1 ay geçmiş durumda ama hala 2,5 milyonu görmemiş durumda :(
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tmgnd 1 yıl
Yeni 2 milyon olmuş , haftalardır yayında , hergün birisi konuyu güncel tutsun lütfen.
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Guest-C192699FC 1 yıl
1 tık bende evde ne kadar cihaz varsa girsek bir faydası olur mu ?
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Guest-C192699FC 1 yıl
Bence forum olarak abansak rahat trende girer
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HIGHER 1 yıl
Video klibi kötü olmuş ama yinede destekliyorum projeyi.
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Bay Robot 1 yıl
Pink floyd sevmem müziğinide beğenmem ancak yalnızca hastalar için destek olacağım.
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Tekos 1 yıl
5 dk. ayıralım izleyelim ve Sosyal Medya'da paylaşalım. Haber için Teşekkürler DH.
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Ambarad 1 yıl
Sonuna kadar destek. İzleyin, izlettirin. Duvarı yıkın.
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muroooo19 1 yıl
whatsapp ta herkesle paylatım ve herkesle paylaşmalrını istedim.
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