Pinterest "Pin"lemeyi daha kolay hale getiriyor

Popüler bir görsel paylaşım ağı olan Pinterest artık sevdiğiniz fotoğrafları daha kolay Pin'lemenize imkan sunacak. Bilindiği üzere Pinterest kullanıcıların görselleri kategorilendirdiği, depoladığı, paylaştığı ve ilgi duyduğu konularda daha farklı görseller bulmasına imkan veren bir platform.

Ancak diğer uygulamalarda görülen fotoğrafların "Pin"lemek oldukça zahmetli olduğunu düşünen ekip bunun için yeni bir yol geliştirmiş durumda. Örneğin Instagram gibi platformlarda günde binlerce fotoğraf paylaşılırken bu fotoğrafları pinleyerek koleksiyonları arasına eklemek isteyen kullanıcılar artık Pinterest ile giriş sistemini kullanabilecek. Bu sistem aslında Facebook, Twitter gibi sosyal ağların diğer sitelere sunduğu giriş hizmetine benziyor.

Bu yeni özellik ile birlikte Pinterest hesabımız diğer platformlardaki hesaplar ile birlikte daha işlevsel çalışırken Instagramdan beğenilen fotoğrafı pinlere ekleme, pinlere eklenen fotoğrafı tweet atma gibi bir çok çaprazlama işlem yapılabilecek. Şimdilik yalnızca iOS ve masaüstü platformlarında kullanılabilen özelliğin kısa bir süre sonra Android'e de eklenmesi bekleniyor.