Pinterest, arama özelliğini erkek kullanıcılar için yeniden düzenledi





Kullanımı hızla artan, fotoğraflarınızı sınıflandırarak saklamanıza ve diğer kullanıcıların fotoğraflarını keşfetmenize olanak sağlayan sosyal platformun ABD'de kullanıcıların %70'den daha fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ancak durum böyle olunca erkek kullanıcılar herhangi bir kategoride arama yaptığı zaman genelde kadın ürünleri ile karşılaşıyorlar. Bu durumun erkeklerin Pinterest'e olan ilgisini azalttığını düşünen şirket arama servisini değiştirerek artık cinsiyete göre sonuçlar çıkmasını sağlayacak. Erkek veya bayan kullanıcılar sadece kendi cinsiyetlerine uygun içerikleri görecekler fakat dileyen kullanıcılar ayarlar bölümü üzerinden bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

Daha önce Pinterest'in yeni reklam modelini 1 Ocak itibari ile başlatacağını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Görünen o ki gelirlerini yükseltmek isteyen şirket bu reklam modelinini daha fazla kişiye ulaşmak isterken erkek kullanıcıları hedef almış durumda.

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Genellikle kadınların ilgi gösterdiği bir platform olarak anılan Pinterest erkek kullanıcıların da ilgisini çekebilmek için arama motorunda bazı yenilikler yaptı.