Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17'de çağrıyı sonlandır düğmesininin yerini değiştimeyi planlıyor. Daha önce ekranın alt orta kısmında yer alan kırmızı tuş sağ alt köşeye taşınacak. Bunun iPhone telefon uygulamasında son yıllarda yapılan en büyük değişikliklerden biri olacağı belirtiliyor.

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Hepsi bununla sınırlı olmayacak. Aramayı hoparlöre alma, sesi kapatma, FaceTime ve arama katılımcı ekleme gibi diğer seçenekler de aşağı kısma kaydırılacak. Söz konusu değişiklik iPhone kullanıcılarının kas hafızalarını yenilemelerini gerektireceği için alışması biraz zaman alacak.

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iOS 17 ne zaman çıkacak?

Apple çağrıyı sonlandır tuşunun yeni konumunun kullanıcılar için daha rahat ve ergonomik olacağına inanıyor. Değişiklik şu anda yazılımın beta sürümünde test ediliyor. Ancak, teste katılan kullanıcılar bu özellik hakkında olumsuz geri bildirimde bulunursa, Apple tasarım değişikliğinden vazgeçebilir.

Cupertinolu firma iOS 17'yi Haziran ayında düzenlediği WWDC 2023 konferansında tanıttı. Şu anda beta test sürecinde olan mobil işletim sisteminin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

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Apple, iOS 17'de çağrıyı sonlandır tuşunun yerini değiştirecek