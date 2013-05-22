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Pinterest uygulaması bildirim desteği ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
389
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pinterest uygulaması bildirim desteği ile güncellendi

İmleme tabanlı popüler sosyal ağ Pinterest, Android ve iOS uygulamalarını önemli yeniliklerle güncellediğini duyurdu.

Android sürümü 1.5'e, iOS sürümü de 2.4'e yükselen Pinterest uygulaması, artık bildirim desteğini mobil cihazlara da sunmaya başladı. Hesabınızdaki tüm güncellemeleri cihazınızdan takip edebileceksiniz.

Bahsetmek istediğiniz arkadaşınızın isminin yanına @ işareti koyarak arkadaşınızın da bildirim almasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca arama çubuğunda yazmaya başladığınız anda uygulama size ilişkili terimleri önermeye başlıyor. Uygulama hali hazırda indirmeye sunulmuş durumda.



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Carfreak 6 yıl
Ben bu pin işaretini paypal donate gibi birşey sanıyordum, sosyal ağmış
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Daxteroy 6 yıl
İnleme tabanli...
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