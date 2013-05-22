Pinterest uygulaması bildirim desteği ile güncellendi

Haber Editörü
İmleme tabanlı popüler sosyal ağ Pinterest, Android ve iOS uygulamalarını önemli yeniliklerle güncellediğini duyurdu.
Android sürümü 1.5'e, iOS sürümü de 2.4'e yükselen Pinterest uygulaması, artık bildirim desteğini mobil cihazlara da sunmaya başladı. Hesabınızdaki tüm güncellemeleri cihazınızdan takip edebileceksiniz.
Bahsetmek istediğiniz arkadaşınızın isminin yanına @ işareti koyarak arkadaşınızın da bildirim almasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca arama çubuğunda yazmaya başladığınız anda uygulama size ilişkili terimleri önermeye başlıyor. Uygulama hali hazırda indirmeye sunulmuş durumda.
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