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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer, araçların ön güneşliği üzerine takılarak birçok bilgi sağlayabilen projeksiyon sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pioneer, araçların ön güneşliği üzerine takılarak birçok bilgi sağlayabilen projeksiyon sistemini duyurdu
Görüntüleme teknolojileri konusunda uzun yıllardır çalışma gösteren Pioneer, araçların ön güneşliği üzerine takılarak birçok bilgi sağlayabilen NavGate isimli projeksiyon sistemini duyurdu.
Araçların ön kısmında bulunan ve sürücülerin gözüne güneş gelmesini engelleyen açılabilir güneşlik bölümüne takılan Pioneer NavGate, üzerinde yer alan DLP projektör ile sürücünün 1.8 metre karşısına 30-inç boyutunda sanal bir ekran getirebiliyor. Bu ekran üzerinden navigasyon bilgisi, mevcut hız değeri ve hız limiti gibi bilgiler sağlayabilen ürün, akıllı cihazlarda çalışabilen CoPilot ve iGo Primo gibi uygulamalarla da bağlantı kurabiliyor. Yansıtılan görüntünün kontrast değerinin ve renk seviyesinin oldukça yüksek seviyede olması sayesinde sürücülerin güneş gözlükleri takılı halde bile aktif olarak kullanabildikleri belirtilen NavGate sistemi, hem güvenli hem de etkili bir kullanım vaat ediyor.
Pioneer tarafından araçlar için hazırlanan projeksiyon sistemi NavGate, 930$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren Avrupa merkezli olarak satışa sunuluyor. Ürün hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/pioneers-new-hud-brings-augmented-reality-to-cars-for-1251751536 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
filteke 6 yıl
basketbol6
Güzel bir icat. Türkiye fiyatı 8000 $ falan olur artık.

930$ fiyat etiketiyle avrupada gelecek ay çıkacak muhtemelen tr fiyatı 2000 - 2500 aralıgında olur, ancak her arabaya uygun olmayabilir, çünkü ana ünite ön konsol için sıkıntı yaratabilir.
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brkprlk35 6 yıl
Müthiş bir olay bence. Asıl soruyu hız göstergelerini ortaya koyanlara sormak istiyorum. "Ulan siz bizi öldürmek mi istiyorsunuz
"

Ayrıca insan rallide hisseder kendini. Ciddi anlamda navigasyonunu çok sevdim. Hedefe ulaşınca baya oyunu bitirmiş gibi olacak
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Morphinz 6 yıl
Yıllardan bu yana savaş uçaklarında bu teknolojinin çok daha gelişmişi kullanılmaktadır zaten.
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teknoforum-bs 6 yıl
Aslında yeni bir teknoloji değil şuanda yeni bir çok araçta olan HEAD UP DİSPLAY cama yansıtma teknolisi.Bir kaç sene sonra her aracda olucaktır
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umtkrhn 6 yıl
videodaki gibiyse düşünemiyorum artık,internete bağlanma telefonla senkronizasyon düşünüldüğünde sürüş keyfi dahada artacak
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giogo 6 yıl
Mükemmel bir sistem ve 5 sene sonra orta ve üst segment arabalarda bu teknolojinin standart olacağını düşünüyorum.Hatta bunu hiç güneşliğe takmadan ön camla bütünleşik sunabilmeleri daha yüksek ihtimal.
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Mariachi@ 6 yıl
Basarili calisma
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okan_cehapelioglu 6 yıl
vay be filmlerdeki görürdük bu olayı şimdi gercek oluyo
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phyzik 6 yıl
vay be teknolojinin geldiği yere bak adamlara helal olsun
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C-AyaR 6 yıl
Şahane fikir ama bizim memlekette sürücüler bununla yolda film izler.
buraya yazıyorum söylemedi demeyin
1 Yanıt Yanıtla +3
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seven44 6 yıl C-AyaR
C-AyaR

Şahane fikir ama bizim memlekette sürücüler bununla yolda film izler.
buraya yazıyorum söylemedi demeyin


+ flim izlekdikten sonra tahtalı yolculuk yapar 3d hesabı :)
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