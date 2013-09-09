Pioneer, araçların ön güneşliği üzerine takılarak birçok bilgi sağlayabilen projeksiyon sistemini duyurdu

Görüntüleme teknolojileri konusunda uzun yıllardır çalışma gösteren Pioneer, araçların ön güneşliği üzerine takılarak birçok bilgi sağlayabilen NavGate isimli projeksiyon sistemini duyurdu.

Araçların ön kısmında bulunan ve sürücülerin gözüne güneş gelmesini engelleyen açılabilir güneşlik bölümüne takılan Pioneer NavGate, üzerinde yer alan DLP projektör ile sürücünün 1.8 metre karşısına 30-inç boyutunda sanal bir ekran getirebiliyor. Bu ekran üzerinden navigasyon bilgisi, mevcut hız değeri ve hız limiti gibi bilgiler sağlayabilen ürün, akıllı cihazlarda çalışabilen CoPilot ve iGo Primo gibi uygulamalarla da bağlantı kurabiliyor. Yansıtılan görüntünün kontrast değerinin ve renk seviyesinin oldukça yüksek seviyede olması sayesinde sürücülerin güneş gözlükleri takılı halde bile aktif olarak kullanabildikleri belirtilen NavGate sistemi, hem güvenli hem de etkili bir kullanım vaat ediyor.

Pioneer tarafından araçlar için hazırlanan projeksiyon sistemi NavGate, 930$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren Avrupa merkezli olarak satışa sunuluyor. Ürün hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/pioneers-new-hud-brings-augmented-reality-to-cars-for-1251751536