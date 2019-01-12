Pixel 3 XL'e QWERTY klavyeli kılıf geldi: Evo Type

Mobil aksesuar üreticisi Tech21, ‘Made for Google’ programı kapsamında Google Pixel 3 XL için bir kılıf çıkardı. "Evo Type" olarak adlandırılan kılıf Google’ın 2018 model amiral gemisi akıllı telefonuna tam boy QWERTY klavye ekliyor.

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Evo Type'ın standart bir folyo kılıfa benzediğini söyleyebiliriz. Açıldığında ise klavyesi çıkıyor ortaya. Üzerinde fiziksel tuş bulunmayan klavye, tuş girişlerini algılamak için dokunmatik sensörlerden yardım alıyor. Ayrıca NFC üzerinden kablosuz olarak bağlantı kuruğu için güç tüketimi de son derece az.

İlkbaharda satışa sunulacak

Dayanıklı ve yumuşak dokulu bir kumaşa sahip olan kılıf aynı zamanda akıllı telefon için etkili bir koruma sunuyor. Pixel 3 XL modeli için geliştirilen Tech21 Evo Type'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Klavyeli kılıfın önümüzdeki ilkbaharda satışa sunulacağı açıklandı.

https://www.prnewswire.com/news-releases/tech21-announces-innovative-smartphone-accessories-which-promise-to-enhance-productivity-and-efficiency-for-consumers-300772753.html