HTC'nin 5G'li akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında gelebilir

Teknoloji Editörü
Birçok şirketin 2019 yılında 5G destekli telefon modellerini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Samsung, Huawei ve OnePlus şirketleri bunu resmi olarak açıklamışlardı. Görünen o ki şu an için düşüşte olan ve yeni bir çıkış arayan HTC'nin de 5G destekli bir akıllı telefon modeli geliştirdiği yönünde.
HTC aceleci davranmayacak
Digitimes'ın raporuna göre Tayvanlı şirketin yeni 5G destekli akıllı telefon modelinin, en erken 2019'un ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Raporda bunun nedeni olarak ise 5G pazarının henüz olgunlaşmaması olarak gösterilmiş durumda.Bu stratejiyi anlayabiliriz zira 5G teknolojisi henüz tam olarak oturmuş değil. Yani şu anda bir 5G destekli akıllı telefonunuz olsa bile bulunduğunuz bölgenin 5G teknolojisine ne zaman geçeceği ve sizin bundan ne zaman faydalanabileceğiniz meçhul. HTC'nin işi ağırdan almasının bir nedeni olarak da, yeni teknolojinin doğuracağı olası problemleri gözlemlemek ve buna göre hareket etmek olarak yorumlanıyor.
https://www.digitimes.com/news/a20190111PD205.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle