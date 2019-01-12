HTC'nin 5G'li akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında gelebilir

Birçok şirketin 2019 yılında 5G destekli telefon modellerini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Samsung, Huawei ve OnePlus şirketleri bunu resmi olarak açıklamışlardı. Görünen o ki şu an için düşüşte olan ve yeni bir çıkış arayan HTC'nin de 5G destekli bir akıllı telefon modeli geliştirdiği yönünde.

HTC aceleci davranmayacak

Digitimes'ın raporuna göre Tayvanlı şirketin yeni 5G destekli akıllı telefon modelinin, en erken 2019'un ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Raporda bunun nedeni olarak ise 5G pazarının henüz olgunlaşmaması olarak gösterilmiş durumda.

https://www.digitimes.com/news/a20190111PD205.html

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Bu stratejiyi anlayabiliriz zira 5G teknolojisi henüz tam olarakdeğil. Yani şu anda bir 5G destekli akıllı telefonunuz olsa bile bulunduğunuz bölgeninne zaman geçeceği ve sizin bundan ne zaman faydalanabileceğiniz meçhul. HTC'nin işi ağırdan almasının bir nedeni olarak da, yeni teknolojinin doğuracağıgözlemlemek ve buna göre hareket etmek olarak yorumlanıyor.