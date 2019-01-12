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HTC'nin 5G'li akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında gelebilir

Düşüş döneminde olan Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin de 5G destekli bir telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Gelen haberler çıkış tarihinin pek de yakın olmadığını gösteriyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birçok şirketin 2019 yılında 5G destekli telefon modellerini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Samsung, Huawei ve OnePlus şirketleri bunu resmi olarak açıklamışlardı. Görünen o ki şu an için düşüşte olan ve yeni bir çıkış arayan HTC'nin de 5G destekli bir akıllı telefon modeli geliştirdiği yönünde.

HTC aceleci davranmayacak

Digitimes'ın raporuna göre Tayvanlı şirketin yeni 5G destekli akıllı telefon modelinin, en erken 2019'un ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Raporda bunun nedeni olarak ise 5G pazarının henüz olgunlaşmaması olarak gösterilmiş durumda.
Bu stratejiyi anlayabiliriz zira 5G teknolojisi henüz tam olarak oturmuş değil. Yani şu anda bir 5G destekli akıllı telefonunuz olsa bile bulunduğunuz bölgenin 5G teknolojisine ne zaman geçeceği ve sizin bundan ne zaman faydalanabileceğiniz meçhul. HTC'nin işi ağırdan almasının bir nedeni olarak da, yeni teknolojinin doğuracağı olası problemleri gözlemlemek ve buna göre hareket etmek olarak yorumlanıyor.

https://www.digitimes.com/news/a20190111PD205.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Abi bu adam işini hep kralca yapıyordu ama bazı godomanlar bence buna engel oluyor. Zira sazan gibi olan samsung firmasının ilk teknoloji deneme manyaklığı ve hep hüsranla sonuçlanması yetmez gibi bu firmanın yüksek kara geçmesi içten bile değil. Şöyle adımını sağlam atan firmalar hep batıyor birisi htc birisi sony ikisi de harika işler çıkaran firmalar hala htc one m8 kullanıyorum
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joshbarnes 4 ay
Mon U11 coûtait 650 $. J'appellerais difficilement ce prix exceptionnel. De plus, le U12 + possède l’un des meilleurs scores de l’appareil photo DxOMark, meilleur que celui de la Note 9, du Pixel 3 et de l’iPhone XR. Que diriez-vous de tant en moins de leur matériel actuel en plus du manque de prise casque?Nox Showbox Mobdro
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DH Misafiri 4 ay
hTc M7'den sonraki TÜM telefonları tasarım açısından çöp gerçekten. Kasa-ekran verimliliği konusunda tam bir fiyasko bir sürü telefon geldi geçti...
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DH Misafiri 4 ay
Htc Türkiye pazarından çekildimi?Zira bırakın en son modellerini htc 11 bile bulunmuyor.
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expressimo 4 ay
M7 zamanında da bu olmuştu,sonra muazzam bir şekilde samsung ve apple ı yamulttular.
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BZTRL 4 ay
halen sadık bir htc kullanıcısı olarak, artık yolun sonuna geldik sanırım. 2019 htc için ya tamam ya devam yılı
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intel7mix 4 ay BZTRL
Yıllardır aynı ama halen daha batmadı. Tayvan batmasını istemiyor anlaşılan başka açıklaması yok.
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esmerbuyucu 4 ay
Ey gidi HTC
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