Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pixlr fotoğraf düzenleme uygulaması masaüstü için yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
207
1
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pixlr fotoğraf düzenleme uygulaması masaüstü için yayımlandı

Mobil platformların beğenilen fotoğraf düzenleme uygulamalarının başında gelen Pixlr, masaüstü platformu için güçlü özelliklere sahip uygulamasını yayımladı.

Uygulama ihtiyacınız olan temel fotoğraf düzenleme araçlarını ücretsiz olarak sunuyor. Zaten mobil uygulamalarına aşina olanlar Pixlr'ın temel seviyede dahi pek çok önemli özelliği sunduğunu bilirler.

Ancak çift pozlama gibi üst seviye araçlar için aylık 2$ veya yıllık 15$ gibi bir abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor. 40MB boyutundaki uygulamayı hemen indirerek kurabilirsiniz. 




Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme 5 yıl Mobilite: LG ve Samsung'dan yeni akıllı saatler, Sony Xperia Z3 Tablet, Bioshock IOS'ta ve daha fazlası... 5 yıl Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?" 5 yıl Sony XBA-2VP Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim