Pixlr fotoğraf düzenleme uygulaması masaüstü için yayımlandı





Mobil platformların beğenilen fotoğraf düzenleme uygulamalarının başında gelen Pixlr, masaüstü platformu için güçlü özelliklere sahip uygulamasını yayımladı.





Uygulama ihtiyacınız olan temel fotoğraf düzenleme araçlarını ücretsiz olarak sunuyor. Zaten mobil uygulamalarına aşina olanlar Pixlr'ın temel seviyede dahi pek çok önemli özelliği sunduğunu bilirler.





Ancak çift pozlama gibi üst seviye araçlar için aylık 2$ veya yıllık 15$ gibi bir abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor. 40MB boyutundaki uygulamayı hemen indirerek kurabilirsiniz.











