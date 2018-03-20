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Platformlar arası oyun rekabet servisi Amazon GameOn duyuruldu

Oyun dünyasında ağırlığını hissettirmek isteyen Amazon, platformlar arası rekabet edebileceğiniz GameOn servisini duyurdu. Amazon GameOn ayrıntıları haberimizde.
1 yıl
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Platformlar arası oyun rekabet servisi Amazon GameOn duyuruldu

Mobil oyunlarda kullanıcıların skor üzerinden birbiri ile rekabet edebildiği ve ilerlemelerini görebildiği bulut tabanlı oyun hizmetlerinin pek popüler olduğu söylenemez. Game Center hizmeti geçen yıl iOS platformundan kaldırıldı. Google Play Games hizmeti ise kendi çapında faaliyetlerine devam ediyor. Amazon bu konuda taşları yerinden oynatacak bir hamle yaptı.

Amazon GameOn neler sunuyor?

Amazon GameOn adıyla duyurulan yeni hizmet, oyuncuların birbiri ile rekabet etmesini ve sonucunda belirli hediyeler kazanmasını amaçlıyor. Platformdan bağımsız olduğu için bir oyunun farklı işletim sistemlerindeki versiyonlarında geçerli oluyor.

Amazon GameOn sadece skor tablosu mücadelesinden ibaret kalmak istemiyor. Geliştiriciler oyunlarına örneğin belirli sürede alanı ele geçirme veya bir turnuvada ilk üçe girme gibi şartlar koyabiliyor. Sadece GameOn’a özel turnuvalar da yapılabiliyor. Hizmet geliştiricilerin yanında oyuncuların da kendilerine göre rekabet alanı geliştirmesini ve diğer oyuncuların beğenisine sunmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Amazon GameOn ödüllerinin tamamı Amazon tarafından veriliyor. Amazon Appstore hediye çekleri, Amazon Echo hoparlör modelleri, Fire tablet modelleri, Prime üyelikleri gibi pek çok kategori mevcut. Bu açıdan geliştiriciler hediye düşünmek zorunda kalmıyor.

Daha çok espor üzerine odaklanacak olan Amazon GameOn; nWay, Game Insight, Millennial Esports’ Eden Games, Umbrella Games, Nazara, Mindstorm, Mokuni, Avix ve GameCloud Studios gibi pek çok önemli stüdyo tarafından kullanılmaya başlandı. Hatta geçen yıldan bu yana bazı oyunlarda test edildiği de ifade ediliyor.

Oyunlarını daha çok kitleye ulaştırmak ve etkileşimi arttırmak isteyen geliştiriciler için Amazon GameOn iyi bir fırsat olacak. Diğer taraftan Amazon hesabı gerektirdiği için de internet devinin kitlesini arttıracak.

1 Mayıs 2018 tarihine kadar GameOn geliştirme araçları ücretsiz. Bu tarihten sonra bir süreliğine aylık 35 bin oyun oturumu ücretsiz tutulacak. Bu sayıyı aşarsa oturum başına 0.003$ ödenecek. Kampanya bitiminde ise her oturum aylık 0.003$ olacak.

Amazon ürünleri söz konusu olduğu için fiziksel hediyeler şimdilik sadece ABD’de geçerli. Appstore ve Prime üyelikleri ise erişimin olduğu bölgelerde oyunculara sunuluyor.

 

https://venturebeat.com/2018/03/19/amazon-launches-cross-platform-competitive-gaming-service-gameon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Play Oyunlar da platformdan bağımsız. Çoğu geliştirici kayıtları buluta aktarmak için kullanmalı ama ya servis kötü ya da beceremiyorlar. Skor tablosu çok da önemli değil.
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