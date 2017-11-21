Play Store'daki el feneri ve soliter uygulamaları banka bilgilerinizi çalabilir

Birkaç güvenlik firması tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, Google Play Store'da bulunan el feneri ve Solitaire gibi bazı uygulamalar banka bilgilerinizi çalabilir. İşin kötü tarafı Google Play Protect'in bile zararlı yazılımları tespit edememesi.

BankBot olarak bilinen malware, bir komut ve kontrol sunucusu kullanarak kullanıcının cihazına kötü amaçlı kod parçasını bulaştırıyor. Kullanıcı etkilenen uygulamayı indirdikten sonra, kötü amaçlı yazılım bu kodu otomatik olarak indirmeden önce birkaç saat bekliyor veya bilinmeyen kaynaklar etkinleştirilmemişse kullanıcıdan indirme izni istiyor.

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İndirme işleminin kullanıcıları kandırmak için Google Play veya uygulama için gerekli bir güncelleme olarak göründüğünü belirtelim. BankBot ağırlıklı olarak WellsFargo, Chase, DiBa ve Citibank'ın bankacılık uygulamalarını hedef alıyor. Yani bu kötü amaçlı yazılım ABD, Avustralya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, İspanya, Portekiz, TÜRKİYE, Yunanistan, Rusya, Dominik Cumhuriyeti, Singapur ve Filipinler gibi ülkelerdeki kullanıcıları etkileyebilme potansiyeline sahip.

Dikkatli olmazsanız internet bankacılığı şifreniz çalınabilir

BankBot'un yeni sürümü, geçen ay Avast ekibi tarafından ESET ve SfyLabs'ın yardımıyla keşfedildi. Etkilenen uygulamalar arasında: Lamp for Darkness, Sea FlashLight, XDC Cleaner, Classic Solitaire ve Spider Solitaire yer alıyor. Bu uygulamaların artık Play Store'dan kaldırıldığını belirtelim. Ancak bunlardan herhangi birini telefonunuza yüklediyseniz, hemen kaldırmanızı ve her ihtimale karşı banka hesabınızı kontrol etmenizi öneririz.

Rapora göre zararlı yazılım, bankacılık uygulaması üzerinde sahte bir giriş sayfası oluşturarak oturum açma bilgilerini ele geçirebiliyor. Muhtemelen bilgisayar korsanları BankBot'u farklı uygulamalara gömerek kullanıcıları hedef alamaya devam edecek. Dolayısıyla bu tür uygulamaları indirirken dikkatli olmakta fayda var.