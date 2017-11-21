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Play Store'daki el feneri ve soliter uygulamaları banka bilgilerinizi çalabilir

Yapılan yeni bir araştırmaya göre BankBot isimli zararlı yazılımı Play Store'daki el feneri ve soliter gibi uygulamalara gömen bilgisayar korsanları bu yolla kullanıcıların banka bilgilerini çalıyor.
1 yıl
2,7b
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13
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Birkaç güvenlik firması tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, Google Play Store'da bulunan el feneri ve Solitaire gibi bazı uygulamalar banka bilgilerinizi çalabilir. İşin kötü tarafı Google Play Protect'in bile zararlı yazılımları tespit edememesi.
BankBot olarak bilinen malware, bir komut ve kontrol sunucusu kullanarak kullanıcının cihazına kötü amaçlı kod parçasını bulaştırıyor. Kullanıcı etkilenen uygulamayı indirdikten sonra, kötü amaçlı yazılım bu kodu otomatik olarak indirmeden önce birkaç saat bekliyor veya bilinmeyen kaynaklar etkinleştirilmemişse kullanıcıdan indirme izni istiyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10’un arama arayüzünü yenileyerek MacOS'taki Spotlight'a benzetti"
İndirme işleminin kullanıcıları kandırmak için Google Play veya uygulama için gerekli bir güncelleme olarak göründüğünü belirtelim. BankBot ağırlıklı olarak WellsFargo, Chase, DiBa ve Citibank'ın bankacılık uygulamalarını hedef alıyor. Yani bu kötü amaçlı yazılım ABD, Avustralya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, İspanya, Portekiz, TÜRKİYE, Yunanistan, Rusya, Dominik Cumhuriyeti, Singapur ve Filipinler gibi ülkelerdeki kullanıcıları etkileyebilme potansiyeline sahip.

Dikkatli olmazsanız internet bankacılığı şifreniz çalınabilir

BankBot'un yeni sürümü, geçen ay Avast ekibi tarafından ESET ve SfyLabs'ın yardımıyla keşfedildi. Etkilenen uygulamalar arasında: Lamp for Darkness, Sea FlashLight, XDC Cleaner, Classic Solitaire ve Spider Solitaire yer alıyor. Bu uygulamaların artık Play Store'dan kaldırıldığını belirtelim. Ancak bunlardan herhangi birini telefonunuza yüklediyseniz, hemen kaldırmanızı ve her ihtimale karşı banka hesabınızı kontrol etmenizi öneririz.
Rapora göre zararlı yazılım, bankacılık uygulaması üzerinde sahte bir giriş sayfası oluşturarak oturum açma bilgilerini ele geçirebiliyor. Muhtemelen bilgisayar korsanları BankBot'u farklı uygulamalara gömerek kullanıcıları hedef alamaya devam edecek. Dolayısıyla bu tür uygulamaları indirirken dikkatli olmakta fayda var.

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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Eskiden bu flashlight gibi uygulamalara cidden muhtaçtık çünkü akıllı telefon üreticileri bir süre kameranın yanındaki ledin el feneri olarak kullanılabileceğini düşünmedi. Bilinçli kullanıcı artık zaten bu tür uygulamaları ve apk gibi tehlikeli kaynakları kullanmaz telefonunda.
Bu arada Google'ın marketine hala adamakıllı denetim getiremiyor olması saçmalık.
Eskiden bu flashlight gibi uygulamalara cidden muhtaçtık çünkü akıllı telefon üreticileri bir süre kameranın yanındaki ledin el feneri olarak kullanılabileceğin...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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System32Deleted 1 yıl
Öle Bişer Olmasın Aman Haa
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10ff 1 yıl
ios cular damlar şimdi "aaağğaabiii stağğbill yhaa" diye, ki geç kalmışım.


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transverse 1 yıl 10ff
10ff
ios cular damlar şimdi "aaağğaabiii stağğbill yhaa" diye, ki geç kalmışım.




sus fakir
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mavizaman 1 yıl
ucuz etin yahnisi yavan olurmuş play store da durum bu.
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Logic_Man 1 yıl
Asus'un fener uygulaması var. En azından firması belli. Samsunglarda çalıştığına göre her telefonda çalışır sanırım.
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Kral_Jumong 1 yıl
Böyle şeyler yapacağınıza en kötü video açıp flaş açın bence.
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captaingurkan 1 yıl
sırf bir nebze daha güvenli olduğu için IOS kullanıyorum. Android güzel ancak store'dan uygulama indirirken düşünmek, bir sürü gereksiz izinler vermek ve böyle durumlarla karşılaşmak istemiyorum.
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intel7mix 1 yıl
Google nasıl denetim yapıyor anlamakta güç anlam vermekte
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farevel 1 yıl
Android işletim sistemi olarak bu tür tehditlere hep maruz kalacak. Bu yüzden bilinçsiz kullanıcı iOS’y tercih edecek.
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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Eskiden bu flashlight gibi uygulamalara cidden muhtaçtık çünkü akıllı telefon üreticileri bir süre kameranın yanındaki ledin el feneri olarak kullanılabileceğini düşünmedi. Bilinçli kullanıcı artık zaten bu tür uygulamaları ve apk gibi tehlikeli kaynakları kullanmaz telefonunda.
Bu arada Google'ın marketine hala adamakıllı denetim getiremiyor olması saçmalık.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Mianfei 1 yıl Infinitum
Infinitum
Eskiden bu flashlight gibi uygulamalara cidden muhtaçtık çünkü akıllı telefon üreticileri bir süre kameranın yanındaki ledin el feneri olarak kullanılabileceğini düşünmedi. Bilinçli kullanıcı artık zaten bu tür uygulamaları ve apk gibi tehlikeli kaynakları kullanmaz telefonunda.
Bu arada Google'ın marketine hala adamakıllı denetim getiremiyor olması saçmalık.

Denetim ve kalite kontrol gelse hem googlea iş yükü olacak hem maddi yük olacak hemde uygulama sayısı yarı yarıya düşecek. Marketin çoğu doldurma olduğundan kan kaybetmek istemiyolar
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