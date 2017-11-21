Microsoft, Windows 10’un arama arayüzünü yenileyerek MacOS'taki Spotlight'a benzetti

Microsoft'un Windows 10'daki arama işlevselliğini değiştirmeye yönelik önemli bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yazılım devi bu değişim konusunda MacOS'taki yüzen arayüzden esinlenmiş gibi görünüyor. Yeni arama arayüzü, Windows 10'un birkaç gün önce yayınlanan en son beta yapısıyla gün yüzüne çıktı. İşletim sistemindeki klavye tabanlı aramayı iyileştirmeye çalışan Microsoft, bu yeni arayüzü mevcut Cortana arayüzüyle değiştirecek.

Ayrıca Bkz.

"Fiyatı 60 bin TL'yi bulacak iMac Pro, hırsızlığa karşı koruma için hücresel bağlantıyla gelebilir"

İlk olarak İtalyan blog Aggiornamenti Lumia tarafından keşfedilen yeni arama arayüzü, bir sorgu girildiği zaman sonuçları görüntüleyen "yüzen arama çubuğu" gibi duruyor. Şu an Windows 10'daki Başlat Menüsü'nde veya Cortana arama çubuğunda gösterilen sonuçlarla kıyasladığımızda daha farklı göründüğünü söyleyebiliriz.

MacOS'taki Spotlight arayüzüne benziyor

Kullanıcılar yeni arayüzü Windows+S kısayolunu kullanarak etkinleştirebilecekler. MacOS kullandıysanız, Apple'ın işletim sisteminde yer alan Spotlight arama arayüzüne benzetebilirsiniz. Microsoft şu anda bu yeni arayüzü test ediyor ve ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Şirket, Windows 10'daki arama işlevselliğini daha güçlü hale getirmek istiyor ve yeni arayüzün kesinlikle bu yönde atılmış doğru bir adım olduğu söylenebilir.

http://www.aggiornamentilumia.it/2017/11/21/cortana-windows-10-redstone-4/