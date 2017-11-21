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Microsoft, Windows 10’un arama arayüzünü yenileyerek MacOS'taki Spotlight'a benzetti

Windows 10'un arama arayüzünü yenilemeye hazırlanan Microsoft, işletim sisteminin en son beta yapısına MacOS'taki Spotlight arayüzünün bir benzerini entegre etti.
1 yıl
3,9b
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29
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 10'daki arama işlevselliğini değiştirmeye yönelik önemli bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yazılım devi bu değişim konusunda MacOS'taki yüzen arayüzden esinlenmiş gibi görünüyor. Yeni arama arayüzü, Windows 10'un birkaç gün önce yayınlanan en son beta yapısıyla gün yüzüne çıktı. İşletim sistemindeki klavye tabanlı aramayı iyileştirmeye çalışan Microsoft, bu yeni arayüzü mevcut Cortana arayüzüyle değiştirecek.
Ayrıca Bkz. "Fiyatı 60 bin TL'yi bulacak iMac Pro, hırsızlığa karşı koruma için hücresel bağlantıyla gelebilir"
İlk olarak İtalyan blog Aggiornamenti Lumia tarafından keşfedilen yeni arama arayüzü, bir sorgu girildiği zaman sonuçları görüntüleyen "yüzen arama çubuğu" gibi duruyor. Şu an Windows 10'daki Başlat Menüsü'nde veya Cortana arama çubuğunda gösterilen sonuçlarla kıyasladığımızda daha farklı göründüğünü söyleyebiliriz.
Microsoft, Windows 10’un arama arayüzünü yenileyerek MacOS'taki Spotlight'a benzetti

MacOS'taki Spotlight arayüzüne benziyor

Kullanıcılar yeni arayüzü Windows+S kısayolunu kullanarak etkinleştirebilecekler. MacOS kullandıysanız, Apple'ın işletim sisteminde yer alan Spotlight arama arayüzüne benzetebilirsiniz. Microsoft şu anda bu yeni arayüzü test ediyor ve ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Şirket, Windows 10'daki arama işlevselliğini daha güçlü hale getirmek istiyor ve yeni arayüzün kesinlikle bu yönde atılmış doğru bir adım olduğu söylenebilir.

http://www.aggiornamentilumia.it/2017/11/21/cortana-windows-10-redstone-4/ Yorum Yaz
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Xagdas 1 yıl en beğenilen
Kullanan kullanmayan herkes MacOSX'i övüyor.
Buna rağmen para vermeden indirip korsan kullandıkları Windowsları, çok övdükleri Mac'e benzemeye başlayınca buna sevinmek yerine ezik muamelesi yapıyorlar.
Bu davranış hem mantığa aykırıdır, hem iki yüzlüdür.
Ayrıca adamlar yaparlar ürünü, ortaya koyarlar. İstemeyen update etmez, hiç istemeyen kullanmaz. 500 tane Linux dağıtımı var veya Mac var.
Kullanan kullanmayan herkes MacOSX'i övüyor.Buna rağmen para vermeden indirip korsan kullandıkları Windowsları, çok övdükleri Mac'e benzemeye başlayınca bu...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Guest-F8946C419 1 yıl
Valla tüketici faydasına olacaksa birbirlerini kopyalasınlar bence sorun yok. Bize en iyiyi sunsunlar da yazılım olarak gerisi önemli değil.
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Infinitum 1 yıl ilkerinanç
Orijinalden alıntı: ilkerinanç
ya arkadaş saçmalamak için bahane arıyorsunuz artık.benzetmek zorunda mı kendisine özgü birşeyler yapsa daha iyi değil mi?dünya işletim sistemi piyasasının yüzde 90 ından fazlasına sahip firma bu bide.

Hocam kendilerine özgün bir şeyler yaptıklarında neler olduğunu gördük o yüzden böyle iyi bence
Orijinalden alıntı: ilkerinançya arkadaş saçmalamak için bahane arıyorsunuz artık.benzetmek zorunda mı kendisine özgü birşeyler yapsa daha iyi değil mi...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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firtinax 1 yıl
Performans iyileştirmeleri yapsınlar yeter. Görünüm bakımından bana göre Windows 7 hala çok daha iyi.
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paldov 1 yıl
su arayuzu komple heryere versen artik be microsoft ?
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Eeltorm 1 yıl
Kullanıcı deyenimini arttıracaksa benzetsin bunda hiçbir sorun yok bizim yararımıza olur.
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TetraYazilim 1 yıl
Windows'un yapamadığı olay şu işlem pencerelerinde çok fazla gereksiz alan kullanıyor. İki resmi de karşılaştırın windows da arama kutusu gereksiz yere ortalanmış altında üstünde bir sürü boşluk var. Bing arama motorunu yine bize zorla kullandırmak için entegre etmeye çalışmış. Arama sonuçlarının olduğu bölge de iki bölüm var ama iç içe girmiş. Neyse artık tasarımı eleştirmeye gidiyor. konuyu özetleyecek olursak windows tam bir alan kullanma özürlüsü. (Donanım haber de geri bildirimleri dikkate alma özürlüsü giriş yapmışım yorum yazmak için hala benden mail istiyor 50 defa bildirdik)
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kar98-k 1 yıl
MacOs iyidir
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intel7mix 1 yıl
Benzeyebilir, kullanım acısından avantajı varsa neden kopyalamasın ki ?
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kadirirdem 1 yıl
Azcık özgün ol Eyyyy Microsoft...
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Fenomenon 1 yıl
Windows iyice batırmaya başladı. Koskoca şirketin macos'u kopyalaması kabul edilebilir gibi bişey değil. İş yerinde win8 kullanıyoruz. iobit'in start menüsü yüklü. Bugün nasıl olduysa iobit çalışmadı. Ve win 8'in ne kadar rezalet bir işletim sistemi olduğunu anladım. "modern" arayüz aşırı derecede saçma salakça çalışıyor. Ne varsa yine eski windows'ta var.
Microsoft'un artık kendine gelmesi lazım. Sırf mobil pazarda pay sahibi olmak için pc'nin de içine ediyorlar. Mobilde durum daha vahim zaten. Yani pc'yi batırmaları ise de yaramadı. Win RT vardı. Noldu? Öldü. Win mobile zaten ölü. Ellerinde bi surface var. Onun da satışları ortada. MS artık normal pc'leri, dokunmatik olmayan laptop'ları düşünerek Windows geliştirmesi lazım.
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black_flood 1 yıl Fenomenon
Fenomenon

Windows iyice batırmaya başladı. Koskoca şirketin macos'u kopyalaması kabul edilebilir gibi bişey değil. İş yerinde win8 kullanıyoruz. iobit'in start menüsü yüklü. Bugün nasıl olduysa iobit çalışmadı. Ve win 8'in ne kadar rezalet bir işletim sistemi olduğunu anladım. "modern" arayüz aşırı derecede saçma salakça çalışıyor. Ne varsa yine eski windows'ta var.

Microsoft'un artık kendine gelmesi lazım. Sırf mobil pazarda pay sahibi olmak için pc'nin de içine ediyorlar. Mobilde durum daha vahim zaten. Yani pc'yi batırmaları ise de yaramadı. Win RT vardı. Noldu? Öldü. Win mobile zaten ölü. Ellerinde bi surface var. Onun da satışları ortada. MS artık normal pc'leri, dokunmatik olmayan laptop'ları düşünerek Windows geliştirmesi lazım.

sırf o Windows 8' in iğrenç ara yüzünden kurtulmak pahasına Linux bile kullanırım yap boz tahtası gibi saçma bir yazılım rakibi olan MAC firmasından daha çok feyz alması lazım bütün cihazlar için kullanılan yazılımları ayrı. Model numarası aynı fakat tablete ayrı notebook ve masa üstü ayrı telefona ayrı yazılım ı var Microsoft ise her platforma kazolet gibi bir tek işletim sistemini uydurmaya çalışıyor sırf bu yüzden ayar tutmuyor. Windows 10 bildiğimiz masaüstü sürümünü tablete kurunca tablet modülü aktif oluyor Windows 8 gibi bir ara yüz geliyor ondan sonra bu işletim sisteminden fayda bekleyin.
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Like a Sir 1 yıl
everything kurun , sonra bana dua edin
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Spider_hip 1 yıl
Bu microsoft daha yeni apple kullanan gazetecilere kendinize bir bilgisayar alsanıza diye laf sokmuyor muydu? O laf ağızdan çıktıktan sonra artık apple "al kodları buyur" bile dese, "%100 en doğru yöntem" bile kabul edilse kalkıp benzer özelliği kullanılmaz yani.
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