PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti

Sonraki nesil konsolların barındıracağı donanım konusundaki iddialar giderek artarken mevcut konsolların da satışları yükselmeye devam ediyor. PlayStation 4 ve Nintendo Switch önemli bir adımı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Nintendo Switch ne kadar sattı?

Sektörden gelen bilgilere göre Sony PlayStation 4 konsolu 90 milyon satış rakamını geride bırakırken Nintendo Switch konsolu da 25 milyon adet satmış durumda. Her iki konsol da firmalarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Sony PlayStation 4 hatırlanacağı üzere beşinci yaş gününü geçtiğimiz haftalarda kutlamıştı. Firma konsolun toplamda 86 milyon civarında satış yaptığını açıklamıştı. Aradan geçen zamanda 4 milyon daha bu rakama eklenmiş oldu.

Nintendo Switch ise ABD’de mevcut konsollar arasında en hızlı satılan model ünvanına sahip. Yine geçtiğimiz haftalarda konsolun 22.9 milyon civarında sattığı açıklanmıştı. Sonraki dönemde konsoluın 2 milyon daha sattığı anlaşılıyor.

Nintendo Switch sadece 2017 yılında 18 milyon civarında sattı. Bu bakımdan 2018 yılında biraz yavaşladı diyebiliriz. Mart 2019 tarihine yani mali yıl sonuna kadar 5-8 milyon arasında daha satış yapması bekleniyor. Böylece Mart 2017-Mart 2019 dönemleri arasında 30-33 milyon arasında bir rakama ulaşmış olacak ki Wii U başarısızlığının ardından önemli bir yükseliş olarak görülüyor.