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PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti

Sony ve Nintendo konsol pazarında tırmanışına devam ediyor. Sony PlayStation 4 konsolu 90 milyon satış rakamını geride bırakırken Nintendo Switch konsolu da 25 milyon adet satmış durumda.
4 ay
6,4b
1
10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sonraki nesil konsolların barındıracağı donanım konusundaki iddialar giderek artarken mevcut konsolların da satışları yükselmeye devam ediyor. PlayStation 4 ve Nintendo Switch önemli bir adımı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Nintendo Switch ne kadar sattı?

Sektörden gelen bilgilere göre Sony PlayStation 4 konsolu 90 milyon satış rakamını geride bırakırken Nintendo Switch konsolu da 25 milyon adet satmış durumda. Her iki konsol da firmalarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Sony PlayStation 4 hatırlanacağı üzere beşinci yaş gününü geçtiğimiz haftalarda kutlamıştı. Firma konsolun toplamda 86 milyon civarında satış yaptığını açıklamıştı. Aradan geçen zamanda 4 milyon daha bu rakama eklenmiş oldu.

Nintendo Switch ise ABD’de mevcut konsollar arasında en hızlı satılan model ünvanına sahip. Yine geçtiğimiz haftalarda konsolun 22.9 milyon civarında sattığı açıklanmıştı. Sonraki dönemde konsoluın 2 milyon daha sattığı anlaşılıyor.

Nintendo Switch sadece 2017 yılında 18 milyon civarında sattı. Bu bakımdan 2018 yılında biraz yavaşladı diyebiliriz. Mart 2019 tarihine yani mali yıl sonuna kadar 5-8 milyon arasında daha satış yapması bekleniyor. Böylece Mart 2017-Mart 2019 dönemleri arasında 30-33 milyon arasında bir rakama ulaşmış olacak ki Wii U başarısızlığının ardından önemli bir yükseliş olarak görülüyor.

 

https://wccftech.com/playstation-4-90-million-units-switch-25/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen Mutlak.Sıfır
avpuarada adamlar 1600 para maas alıp 250 paraya alıyor bu ps4 ü
düşünsenize 250 tl ye ps4 aldığımızı 60 liraya oyun aldığımızı :)
biz ancak ps4 kolunu alırız oda 349 tl ye :)
avpuarada adamlar 1600 para maas alıp 250 paraya alıyor bu ps4 üdüşünsenize 250 tl ye ps4 aldığımızı 60 liraya oyun aldığımızı :)biz ancak ps4 kolunu a...
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Sony nasıl reklam yapılırın dersini verdi resmen yoksa bu kadar az exc oyunla bu kadar satması mümkün olamazdı. Genel olarak multiplatform oynayan kitle de Ps4 satın aldı, Xbox 360 kitlesi de Ps4'e geçti bütün bunları da Microsoft resmen kendi eliyle verdi çok büyük ders aldılar ama bu nesilde kaybettiler. Paramızın değer kaybetmesi dışında birde bu rekabetsizliğin sıkıntılarını da en çok biz yaşadık. Ülkemizdeki artan oyun fiyatları, konsol fiyatları ulaşılabilir olmaktan çıktılar artık.
Sony nasıl reklam yapılırın dersini verdi resmen yoksa bu kadar az exc oyunla bu kadar satması mümkün olamazdı. Genel olarak multiplatform oynayan kitle de Ps4 ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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d3vstator 4 ay
Her ne kadar geçen nesildeki kadar güçlü olmasa da, bu neslin belirleyicisi yine konsollara çıkan özel oyunlar oldu. Nesil başında MS her ne kadar kötü bir konsol ve yanlış sloganlarla işe başlamış olsalar da, sonrasında verdikleri çabalar özel oyunları olmadığı için hep boşa çıktı. Arada muazzam bir fark var, yetmezmiş gibi Switch'te geriden ciddi olarak geliyor, bir yıl içinde olmasa da, takip eden yılda Xbox'ı geçecekleri kesin. Sonuç olarak MS bu nesli sonuncu bitirecek...
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dere.beyi 4 ay
switch satma sebebi kırılmış olması sanırım :)
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Seyrim 4 ay
Ninton'da güzelde oyunlar pahalı.. Ülkemize göre değil.. Yoksa PS4'ü satar alırdım..
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Rachsuchtig 4 ay Seyrim
Nintendonun oyunları hep öyle işin ilginci ikinci elde de düşmüyor fiyatları 4 yıllık oyunun hem sıfır hem de ikinci el fiyatı düşmez mi ya
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Cute Hentai 4 ay
Nintendo ne indirim yapar ne uygun fiyata oyun satar. Konsolu aldığım gibi sattım zamanında. 1.5k vermiştim hiçte pişman değilim sattığıma. Tekrar XOX ve PS4P alırım fakat Nintendo ürünlerinden hiçbirini evime sokmam, Nintendont'da bana meraklı değildi zaten. Aynısı kurtlu elma içinde geçerli ya o konuya kanı bozuk elmanın herhangi bir haberinde giydiririm. :)
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Sony nasıl reklam yapılırın dersini verdi resmen yoksa bu kadar az exc oyunla bu kadar satması mümkün olamazdı. Genel olarak multiplatform oynayan kitle de Ps4 satın aldı, Xbox 360 kitlesi de Ps4'e geçti bütün bunları da Microsoft resmen kendi eliyle verdi çok büyük ders aldılar ama bu nesilde kaybettiler. Paramızın değer kaybetmesi dışında birde bu rekabetsizliğin sıkıntılarını da en çok biz yaşadık. Ülkemizdeki artan oyun fiyatları, konsol fiyatları ulaşılabilir olmaktan çıktılar artık.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Ekrem71.5 4 ay Mutlak.Sıfır
avpuarada adamlar 1600 para maas alıp 250 paraya alıyor bu ps4 ü
düşünsenize 250 tl ye ps4 aldığımızı 60 liraya oyun aldığımızı :)
biz ancak ps4 kolunu alırız oda 349 tl ye :)
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Rachsuchtig 4 ay Mutlak.Sıfır
Mutlak.Sıfır
Sony nasıl reklam yapılırın dersini verdi resmen yoksa bu kadar az exc oyunla bu kadar satması mümkün olamazdı. Genel olarak multiplatform oynayan kitle de Ps4 satın aldı, Xbox 360 kitlesi de Ps4'e geçti bütün bunları da Microsoft resmen kendi eliyle verdi çok büyük ders aldılar ama bu nesilde kaybettiler. Paramızın değer kaybetmesi dışında birde bu rekabetsizliğin sıkıntılarını da en çok biz yaşadık. Ülkemizdeki artan oyun fiyatları, konsol fiyatları ulaşılabilir olmaktan çıktılar artık.

Bu kadar az exc derken adam bu sene bile 4 tane baba exc çıkardı. Daha ne yapsınlar bu sene de yine 2-3 exc çıkacak ki Last of us 2 ve Death stranding'i saymadım
1 Yanıt Yanıtla +3
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yorumculuklar 4 ay
Switch'e şaşırıyorum gerçekten, oyun için de olsa tercihim o fiyat seviyesinde bir iPad'den yana olur. Gerçi Nintendo oyunları ilgimi çekmediği için de böyle düşünüyor olabilirim, Nintendo oyunlarını sevenler için çok güzel bir cihaz Switch.
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