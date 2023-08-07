Red Dead Redemtion Playstation 4 ve Nintendo Switch için duyuruldu

Tam Boyutta Gör Rockstar Games’in sevilen Playstation 3 ve Xbox 360 yapımı Red Dead Redemption, PS4 ve Nintendo Switch için duyuruldu. ABD’de 49.99 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapacak yapım Undead Nightmare eklentisini de içeriyor.

Dijital Xbox Series X yolda 1 gün önce eklendi

Red Dead Redemption 17 Ağustos’ta yayınlanacak

Bir süredir sızıntılara konu olan Red Dead Redemption, sızıntılarda iddia edilenin aksine remaster veya remake değil. Yapım, Xbox 360 ve PS3 versiyonlarının elden geçirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Playstation 4 ve Nintendo Switch için duyurulan oyun, orijinal yapımın Undead Nightmare ve Game of the Year Edition eklentilerini de içerecek. 17 Ağustos’ta Playstation Store ve Nintendo eShop’ta yayınlanacak olan ürünün fiziksel sürümü 13 Ekim’de satışa çıkacak.

Double Eleven Studios tarafından geliştirilen Red Dead Redemption, orijinal oyunun üstüne neredeyse hiçbir şey eklemiyor. Yeni yapımın teknik detayları açıklanmasa da grafiklerden anlaşıldığı kadarıyla oyun yalnızca ufak çözünürlük ve grafik iyileştirmelerine sahip olacak. Rockstar Games’in duyurusundan anladığımız kadarıyla oyun, Xbox Series veya PC platformları için çıkış yapmayacak. Xbox Series ve Xbox One sahipleri oyunun Xbox 360 versiyonunu geriye dönük uyumluluk ile oynayabildiğini hatırlatalım. Playstation 5 kullanıcıları ise Red Dead Redemption’ın PS4 versiyonunu konsolları üzerinden oynayabilecek. Hikayesi ile doğrudan Red Dead Redemption 2’ye bağlanan yapım gelecek hafta satışa çıkacak.

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Red Dead Redemption Switch ve PS4 için duyuruldu