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    Red Dead Redemtion Playstation 4 ve Nintendo Switch için duyuruldu

    Playstation 3 ve Xbox 360 jenerasyonunun en sevilen oyunlarından olan Red Dead Redemption, PS4 ve Nintendo Switch konsollarına geliyor. Yapım, beklenilenin aksine remake veya remaster değil.
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    Red Dead Redemption Switch ve PS4 için duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in sevilen Playstation 3 ve Xbox 360 yapımı Red Dead Redemption, PS4 ve Nintendo Switch için duyuruldu. ABD’de 49.99 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapacak yapım Undead Nightmare eklentisini de içeriyor.

    Red Dead Redemption 17 Ağustos’ta yayınlanacak

    Bir süredir sızıntılara konu olan Red Dead Redemption, sızıntılarda iddia edilenin aksine remaster veya remake değil. Yapım, Xbox 360 ve PS3 versiyonlarının elden geçirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Playstation 4 ve Nintendo Switch için duyurulan oyun, orijinal yapımın Undead Nightmare ve Game of the Year Edition eklentilerini de içerecek. 17 Ağustos’ta Playstation Store ve Nintendo eShop’ta yayınlanacak olan ürünün fiziksel sürümü 13 Ekim’de satışa çıkacak.

    Double Eleven Studios tarafından geliştirilen Red Dead Redemption, orijinal oyunun üstüne neredeyse hiçbir şey eklemiyor. Yeni yapımın teknik detayları açıklanmasa da grafiklerden anlaşıldığı kadarıyla oyun yalnızca ufak çözünürlük ve grafik iyileştirmelerine sahip olacak. Rockstar Games’in duyurusundan anladığımız kadarıyla oyun, Xbox Series veya PC platformları için çıkış yapmayacak. Xbox Series ve Xbox One sahipleri oyunun Xbox 360 versiyonunu geriye dönük uyumluluk ile oynayabildiğini hatırlatalım. Playstation 5 kullanıcıları ise Red Dead Redemption’ın PS4 versiyonunu konsolları üzerinden oynayabilecek. Hikayesi ile doğrudan Red Dead Redemption 2’ye bağlanan yapım gelecek hafta satışa çıkacak.

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