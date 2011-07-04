PlayStation 4'ün üretimi yıl sona ermeden önce başlayabilir

Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın bugün yayınladığı bir habere göre PlayStation 4'ün üretimi sene sonuna doğru üretime girebilir. Komponent üreticilerine dayandırılarak verilen haberde, PlayStation 4'ün hareket kontrolcüsüne sahip olacağı da belirtilirken, nihai özellikleri hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmezken, resmi olarak açıklanmış ya da doğrulanmış bir detay bulunmuyor henüz.





PlayStation 3'ün üretimini üstlenen Foxconn ve Pegatron yeni konsolun da üretimini üstlenmesi beklenirken, 2012 için planlanan satış hedefinin 20 milyon olduğu da aynı haberde yer alan bir diğer önemli detay.

Editörün Notu: Temsili PlayStation 4 görseli.

http://www.digitimes.com/news/a20110704PD202.html