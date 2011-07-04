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PlayStation 4'ün üretimi yıl sona ermeden önce başlayabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın bugün yayınladığı bir habere göre PlayStation 4'ün üretimi sene sonuna doğru üretime girebilir. Komponent üreticilerine dayandırılarak verilen haberde, PlayStation 4'ün hareket kontrolcüsüne sahip olacağı da belirtilirken, nihai özellikleri hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmezken, resmi olarak açıklanmış ya da doğrulanmış bir detay bulunmuyor henüz.

PlayStation 3'ün üretimini üstlenen Foxconn ve Pegatron yeni konsolun da üretimini üstlenmesi beklenirken, 2012 için planlanan satış hedefinin 20 milyon olduğu da aynı haberde yer alan bir diğer önemli detay.
Editörün Notu: Temsili PlayStation 4 görseli. 

http://www.digitimes.com/news/a20110704PD202.html Yorum Yaz
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CeFurkan 8 yıl en beğenilen
Biz hala 3 ü alamadık
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artenis 8 yıl
al sana PS DÖRT


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +21
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Xagdas 8 yıl
Ama tipinin böyle olmayacağı kesin :D
1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
TolgaTanyeli 8 yıl
Başlasınlar artık başlasınlarda kurtulak su tarz topiclerden.
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skny 8 yıl
Bir an önce çıksında ps3 ucuzlasın alalım diyen insanların mantığı nedir? Yani millette son teknoloji makinalar varken hala eski püskü ps3le niye oynamak isteyelim ki ? Bunu diyene kadar para biriktirip PC toplanır.
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Metalwrath 8 yıl
Çıksın artık. Konsollar yüzünden oyun dünyasındaki gelişim hızı 0 lara yaklaştı.
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F355 Challenge 8 yıl
Artık konsolların sonu geldi gibi. PS3'u satıp PC toplayacağım, PS4 gelsin konsola yeniden donerim.

PS4 en erken 2013'un basında gelir, fiyatının düşmesi, Slim modellerin çıkması falan derken 2014'u bulur, biz de alırız.
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` quaD. 8 yıl
Gamepadi değişirse iyi olur .
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Kelâg 8 yıl
Bende daha PS 1 var.

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Adventure. 8 yıl
Bari Ps4 haberi yaparken su elektronik baskulun resmini koymasalar:)
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JohnLord 8 yıl
amd ye yönelirlerse bugün bile üretirler :D
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Deníz 8 yıl
pc upgrade edilir ps3 te bu yoktur pc oyunculuğunu bitiren her yerde bulunan torr.ent vs. crackli oyunlardır ps4 çiksada ps3 oyunlarını pcde oynayabilsek
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GoldPunch 8 yıl
Crysis 2 nin bile konsol surumleri pc surumunden fazla satiyor bu aslinda oldukca onemli bir ayrinti kendimi crytekin yerine koysam ve onemli olanda bu isten para kazanmaksa direk konsollara yonelirim.
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geoxid 8 yıl GoldPunch
GoldPunch
Crysis 2 nin bile konsol surumleri pc surumunden fazla satiyor bu aslinda oldukca onemli bir ayrinti kendimi crytekin yerine koysam ve onemli olanda bu isten para kazanmaksa direk konsollara yonelirim.

Adamlar idealist bir şekilde geleceğin teknolojisini sundu. Grafikleri hala geçilemedi bildiğim kadarı ile. Özellikle sunduğu geniş alan, efektlerin ve patlamaların kalitesi ile aşmış bir oyundu. Baktılar grafik karın doyurmuyor konsola çıkardılar.
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burrnn 8 yıl
biz daha psp ile yetiniyoruz xD
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geoxid 8 yıl
Konsollar PC oyunculuğunun önünü kesiyor doğru ama PC oyunculuğu kalmadı ki eskisi gibi. Crysis bile konsola geldi gerileme oldu resmen.

"Bir şey ilk senesinde coşmaz ise hiç coşmaz." konusunda katılmıyorum. Pc dünyasında bu geçerli olabilir ama konsol dünyası arap atı gibi sonradan açılıyor
Bakınız Ps2 GOW2.
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TiesTorN 8 yıl geoxid
geoxid

Konsollar PC oyunculuğunun önünü kesiyor doğru ama PC oyunculuğu kalmadı ki eskisi gibi. Crysis bile konsola geldi gerileme oldu resmen.



Onun sebebi oyunların konsolda 3-5 kat daha fazla satmasından dolayı, PC oyunculuğu ile alakası yok. PC'de oyun oynayan adam çok sen merak etme. Bütün mesele parada
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