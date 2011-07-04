PlayStation 4'ün üretimi yıl sona ermeden önce başlayabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın bugün yayınladığı bir habere göre PlayStation 4'ün üretimi sene sonuna doğru üretime girebilir. Komponent üreticilerine dayandırılarak verilen haberde, PlayStation 4'ün hareket kontrolcüsüne sahip olacağı da belirtilirken, nihai özellikleri hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmezken, resmi olarak açıklanmış ya da doğrulanmış bir detay bulunmuyor henüz.
PlayStation 3'ün üretimini üstlenen Foxconn ve Pegatron yeni konsolun da üretimini üstlenmesi beklenirken, 2012 için planlanan satış hedefinin 20 milyon olduğu da aynı haberde yer alan bir diğer önemli detay.
Editörün Notu: Temsili PlayStation 4 görseli.
http://www.digitimes.com/news/a20110704PD202.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
PS4 en erken 2013'un basında gelir, fiyatının düşmesi, Slim modellerin çıkması falan derken 2014'u bulur, biz de alırız.
Adamlar idealist bir şekilde geleceğin teknolojisini sundu. Grafikleri hala geçilemedi bildiğim kadarı ile. Özellikle sunduğu geniş alan, efektlerin ve patlamaların kalitesi ile aşmış bir oyundu. Baktılar grafik karın doyurmuyor konsola çıkardılar.
"Bir şey ilk senesinde coşmaz ise hiç coşmaz." konusunda katılmıyorum. Pc dünyasında bu geçerli olabilir ama konsol dünyası arap atı gibi sonradan açılıyor Bakınız Ps2 GOW2.
Onun sebebi oyunların konsolda 3-5 kat daha fazla satmasından dolayı, PC oyunculuğu ile alakası yok. PC'de oyun oynayan adam çok sen merak etme. Bütün mesele parada
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