PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir

Japon devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 üzerinde çalıştığını uzun bir süre önce onaylamıştı. Kullanıcıların merakla beklediği konula ilgili yayınlanan yeni bir rapor, PlayStation 5'in çıkış tarihi ve hatta fiyatlandırması ile ilgili detaylar sunuyor.

Satış rekorları kırabilir

Güvenilir ve saygın Sony analistlerinden Hideki Yasuda, Ace Araştırma Enstitüsü için yaptığı son üç aylık analiz raporunda, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürüleceğini ve fiyatının da 499 dolar olacağını belirtiyor. Yasuda, ayrıca PS 5'in güçlü bir başlangıç yapacağını ve ilk yıl 6 milyon adet, ikinci yıl ise 15 milyon adet satılacağını öngörüyor.

https://winfuture.de/news,108881.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sony,ile kayda değer bir başarı yakaladı ve bu başarınınile katlanarak devam etmesi bekleniyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman bize gösterecek. PS 5 hakkında bilinenler ise şirketin yeni 7nm Zen 2 mikro mimarisini temel alan sekiz çekirdekli birkullanacağı yönünde. Cihazda ayrıcadesteğine sahip yeni birekran kartı,depolama alanı ve gelişmişözellikleri mevcut olacak.