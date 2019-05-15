PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir

Teknoloji Editörü
Japon devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 üzerinde çalıştığını uzun bir süre önce onaylamıştı. Kullanıcıların merakla beklediği konula ilgili yayınlanan yeni bir rapor, PlayStation 5'in çıkış tarihi ve hatta fiyatlandırması ile ilgili detaylar sunuyor.
Satış rekorları kırabilir
Güvenilir ve saygın Sony analistlerinden Hideki Yasuda, Ace Araştırma Enstitüsü için yaptığı son üç aylık analiz raporunda, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürüleceğini ve fiyatının da 499 dolar olacağını belirtiyor. Yasuda, ayrıca PS 5'in güçlü bir başlangıç yapacağını ve ilk yıl 6 milyon adet, ikinci yıl ise 15 milyon adet satılacağını öngörüyor.Sony, PlayStation 4 ile kayda değer bir başarı yakaladı ve bu başarının PlayStation 5 ile katlanarak devam etmesi bekleniyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman bize gösterecek. PS 5 hakkında bilinenler ise şirketin yeni 7nm Zen 2 mikro mimarisini temel alan sekiz çekirdekli bir AMD Ryzen CPU kullanacağı yönünde. Cihazda ayrıca ışın izleme desteğine sahip yeni bir Radeon ekran kartı, SSD depolama alanı ve gelişmiş 3D ses özellikleri mevcut olacak.
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