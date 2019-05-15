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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir

Elektronik devi Sony'nin uzun bir süredir beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, Kasım 2020 tarihinde 499 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
7,7b
1
29
Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japon devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 üzerinde çalıştığını uzun bir süre önce onaylamıştı. Kullanıcıların merakla beklediği konula ilgili yayınlanan yeni bir rapor, PlayStation 5'in çıkış tarihi ve hatta fiyatlandırması ile ilgili detaylar sunuyor.

Satış rekorları kırabilir

Güvenilir ve saygın Sony analistlerinden Hideki Yasuda, Ace Araştırma Enstitüsü için yaptığı son üç aylık analiz raporunda, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürüleceğini ve fiyatının da 499 dolar olacağını belirtiyor. Yasuda, ayrıca PS 5'in güçlü bir başlangıç yapacağını ve ilk yıl 6 milyon adet, ikinci yıl ise 15 milyon adet satılacağını öngörüyor.
Sony, PlayStation 4 ile kayda değer bir başarı yakaladı ve bu başarının PlayStation 5 ile katlanarak devam etmesi bekleniyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman bize gösterecek. PS 5 hakkında bilinenler ise şirketin yeni 7nm Zen 2 mikro mimarisini temel alan sekiz çekirdekli bir AMD Ryzen CPU kullanacağı yönünde. Cihazda ayrıca ışın izleme desteğine sahip yeni bir Radeon ekran kartı, SSD depolama alanı ve gelişmiş 3D ses özellikleri mevcut olacak.

https://winfuture.de/news,108881.html Yorum Yaz
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profecco 3 hf. en beğenilen
Playstation 6, 2026'da 666 dolardan piyasaya sürülebilir.
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Şu anki dolar kurunda bile vergi ve satıcı kârını eklediğimizde en düşük 5000 TL'yi gözden çıkarmak gerek maalesef.
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the_dedektif 3 hf.
Grafik farkı olacağını sanmıyorum sadece sabit saf 4k 60 fps olur o kadar.
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YuRYTR 3 hf.
Biz şimdiden 500 doları ayıralım bi köşeye dolar o zamana kadar 10 lira felan olursa şaşırmam :d
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labtek38 3 hf.
Almaya niyetlenenler şimdiden döviz olarak bir kenara koysun bence.
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tarlabasi 3 hf.
Bunda da bir tane alınca bir tanede devlete hediye etmiş oluyor muyuz? Bilen arkadaşlar aydınlatsın.
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solayak27 3 hf.
Ya bunu geç kardesim biz ne kadara alıcaz biz sen onu söyle
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huhuq 3 hf.
dolarları kenarda hazır bekletin
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Giresunlufuk 3 hf.
Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili, içerisi yönetemeyen yöneticilerle dolu olduğundan bu konsol altı binden aşağı gelmez buraya. Kim bilir kur vs. neler olur konsol çıkana kadar.
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| OMG! | 3 hf.
Şuan pro almak mantıklı mı sizce?
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bluedevil866 3 hf.
599 euro almanya fiyati. ben alirim
su an bile aylik maasimin 1/4 inden az ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Bay Robot 3 hf. bluedevil866
Ya hu sen o kadar Almanya’da yaşıyorsun asgari ücret alıyorsun buraya gelip mooşomon dortto boro bon olorom diye çoluk çocuğa hava atmak yakışıyor mu kardeşim?


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