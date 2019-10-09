PlayStation 5 konsolunda Ray Tracing iddiası resmen doğrulandı

AMD ve Sony’nin PlayStation 5 konsolu ile ilgili ser verip sır vermediği Ray Tracing yani gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi resmi olarak doğrulandı. Bugüne kadar bazı oyun geliştiricileri bununla ilgili üstü kapalı ifadeler kullanmıştı.

Artık resmi

Kasım veya Aralık 2020 yılında piyasaya çıkması planlanan PS 5 konsolu için AMD yarı özel bir yonga hazırladı. 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerini barındıracak olan yonga daha güçlü bir Navi mimarisi kullanacak. Performansın ise mevcut konsolların 3-4 katı olacağı iddia ediliyor. Yani 8K çözünürlükler artık standart hale gelecek.

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Sony Amerika mühendislerinden Mark Cerny yaptığı açıklamada donanım tabanlı olarak bir Ray Tracing teknolojisinin kullanılacağını belirtiyor yani emülatör tabanlı bir çözüm olmayacak. Cerny bu açıklamayı pek çok oyun severin merakla beklediğini de sözlerine ekliyor.

Sonuç itibariyle yeni nesil konsollarda Ray Tracing teknolojisi artık olmazsa olmaz hale gelecek. AMD benzer bir yonga mimarisini Microsoft için de hazırladığından o cephede de Ray Tracing teknolojisini görebileceğiz. Diğer taraftan Ray Tracing destekli Navi yongası oyuncu pazarına da sunulacak mı merak konusu.