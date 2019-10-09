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    PlayStation 5 konsolunda Ray Tracing iddiası resmen doğrulandı

    Yeni nesil konsollar için tasarlanan yarı özel AMD yongalarında donanım tabanlı olarak Ray Tracing teknolojisine yer verilecek. Resmi ağızlardan iddialar doğrulandı.
    1 gün
    3,9b
    2
    20
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD ve Sony’nin PlayStation 5 konsolu ile ilgili ser verip sır vermediği Ray Tracing yani gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi resmi olarak doğrulandı. Bugüne kadar bazı oyun geliştiricileri bununla ilgili üstü kapalı ifadeler kullanmıştı.

    Artık resmi

    Kasım veya Aralık 2020 yılında piyasaya çıkması planlanan PS 5 konsolu için AMD yarı özel bir yonga hazırladı. 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerini barındıracak olan yonga daha güçlü bir Navi mimarisi kullanacak. Performansın ise mevcut konsolların 3-4 katı olacağı iddia ediliyor. Yani 8K çözünürlükler artık standart hale gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Facebook Portal cihazları ofis paylaşımlarında da kullanılacak"

    Sony Amerika mühendislerinden Mark Cerny yaptığı açıklamada donanım tabanlı olarak bir Ray Tracing teknolojisinin kullanılacağını belirtiyor yani emülatör tabanlı bir çözüm olmayacak. Cerny bu açıklamayı pek çok oyun severin merakla beklediğini de sözlerine ekliyor.

    Sonuç itibariyle yeni nesil konsollarda Ray Tracing teknolojisi artık olmazsa olmaz hale gelecek. AMD benzer bir yonga mimarisini Microsoft için de hazırladığından o cephede de Ray Tracing teknolojisini görebileceğiz. Diğer taraftan Ray Tracing destekli Navi yongası oyuncu pazarına da sunulacak mı merak konusu.

     


    https://www.techpowerup.com/259947/amd-made-playstation-5-semi-custom-chip-has-ray-tracing-hardware-not-a-software-solution Yorum Yaz
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    IceRulez 1 gün en beğenilen
    4k da 60 FPS versin tüm detaylar açık daha ne isteriz ? ben şunu isterim linux tarzı bir yazılım ile çalışsın. Masaüstünde steam origin vb uygulamaları açabilelim dahili tarayıcısı olsun film müzik izleyebilelim marketten uygulama da indirebilelim. Masaüstü bilgisayar kullanırsam namerdim.
    4k da 60 FPS versin tüm detaylar açık daha ne isteriz ? ben şunu isterim linux tarzı bir yazılım ile çalışsın. Masaüstünde steam origin vb uygulamaları açabilel...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    CWaRRioR 1 gün IceRulez
    Zaten anlattığın şey masaüstü bilgisayar. Konsol daha ilk ayında korsana merhaba der.
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    napolyon94 1 gün
    1080p 60 fps verde, gerisi teferruat
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    Perturbator 19 sa.
    Bundan sonra ray tracing standart olabilir gibime geliyor.
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    joven 23 sa.
    Fiyat harbi tuzlu olacak şimdiden hazırlık yapın gençler
    baba harçlığı ile bu iş zor
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    joven 23 sa.
    Pamuk eller ceplere.
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    aykut291 1 gün
    Hadi bakalım inşallah.Yeni nesilden beklentim Kaliteli Oyun.Yani Umarım oyunlar çağ atlar artık.
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    DH Misafiri 1 gün
    4K 60FPS zaten 1.5 yıl önce çıkan kartlar veriyor. Bence 90FPS sabitlenmeli. Oyun teknolojisi her gün gelişiyor. İlerde detaylı grafiklere yetmeyecek o fps düşecek veya grafik kalitesi gelişmeyecek. Mesela Rx 5700xt 55-60 fps veriyor 4kda ama yeterli mi görüyoruz hayır. Nvidia 100fps veriyor bu yıl çıkardığı son kartıyla (2080ti)
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    estrofem 1 gün
    1080p 144 Hz monitöre bağlasammı diye düşündüm, 144 Hz verebilirmi bu konsol?
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    DH Misafiri 1 gün
    RDNA 2 + Ryzen + SSD ile müthiş oyunlar göreceğiz.
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    F.Kasap 1 gün
    4k-8k’yo geçtim sabit tertemiz kılçıksız 60fps versin yeterli benim için. 😂
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    maximus01982 1 gün
    8K destekliyor deyip HDMI 2.0 girişi koyarlar PS4’te yaptıkları gibi 4K destekliyor diye sattılar HDMI sürümünü ısrarla sakladılar sonra girişin 4K aktarımını desteklemediği ortaya çıkmıştı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DamnCracker 1 gün maximus01982
    Şuanki haberler HDMI 2.1 ile çalışacağını söylüyor. Çünkü nerdeyse her yeni model TV artık 2.1 destekli satışa sunuluyor. Zaten XBox çoktan başladı 2.1 desteği vermeye
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    Deswaaa 1 gün
    8k çözünürlük oyun için diyil filmler için bilmeyenler için bir hatırlatma
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sendomi 1 gün Deswaaa
    ne alaka xbox one x bile 4k oyun çalıştırıyor şu anda ki o oyun için söylenen 4k
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    sony, sony playstation 5 ve
    4 etiket daha ps 5 ray tracing Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71
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